Словом и делом

К чему приводят попытки совместить поддержку частных предпринимателей и желание угодить чьим-то личным интересам

ФОТОГРАФИИ и ВИДЕО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОСТРАДАВШИХ КОМПАНИЙ

Государственная задача развития малого бизнеса наталкивается на частные интересы. На проблемы предпринимателей с территории аэропорта Толмачёво обратили внимание на областном уровне. Но улучшить ситуацию это пока не помогло. Строительные работы на территории аэропорта Толмачёво снова активизировались.

Относительное затишье, наступившее после трагедии с погребёнными заживо при прокладке траншеи рабочими, закончилось. На привокзальной площади снова появилась тяжёлая техника. Из кафе, отстаивающего своё право на работу, порой до неё можно дотянуться рукой. Демонстративно, вызывающе утюжат площадь тракторы, грузовики и экскаваторы.

Под этот технологический рокот машин владельцы предприятий с привокзальной площади новосибирского аэроузла на минувшей неделе провели встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николаем Мамулатом. Разговор длился больше часа. За это время удалось рассказать во всех подробностях историю конфликта и наметить «дорожную карту» решения проблемы.

Впереди зима. У предпринимателей сейчас заботы насущные, хозяйственные. Боятся, что их обесточат и оставят без теплоснабжения. Интернет уже пропал. Значит, остальные коммуникации могут быть под угрозой.

«Теплотрасса была запитана от соседнего здания. Трубу здесь обрезали, неизвестно, когда нас подключат. А уже скоро конец сентября», – пожаловались бизнес-омбудсмену предприниматели.

Пока же они исправно перечисляют деньги за свет и за тепло, чтобы их нельзя было формально обвинить в неплатежах.

Необходимость сохранения кафе и автостоянок уполномоченному показали на простых цифрах – в меню нет ни одной позиции с ценником в 300-500 рублей. А сколько стоит кофе с круассаном внутри аэропорта, знает каждый, кто хотя бы раз ждал вылета из Новосибирска.

«Цены и закусочной, и автостоянки в два-три раза ниже, чем в Толмачёво. Мы там как кость в горле. Ценник у нас как в городе. Люди пишут, что хоть какая-то возможность есть покушать не по космическим ценам. Ну должна же быть хоть какая-то альтернатива бутербродам за несколько сотен рублей», – объясняли предприниматели.

Скандальная история, которая тянется уже несколько месяцев, дошла до руководства региона. Бизнесмены передали обращения в правительство Новосибирской области. А губернатор подтвердил, что сигнал получен.

«Никто не ставит себе цель, чтобы в будущем после строительства нового терминала возможности для торговли и со стороны в том числе малого бизнеса были закрыты»,

– заявил Андрей Травников в ходе традиционной еженедельной встречи с журналистами.

На встрече с уполномоченным по правам предпринимателей прозвучал ещё один любопытный факт. Как вообще получилось, что работы по проекту, который ещё окончательно даже не утверждён, вошли в активную фазу.

Представители компаний рассказали омбудсмену, что на подъездные пути, которыми много лет пользовались предприятия рядом с аэропортом, более двадцати лет был наложен сервитут. Такая форма обязывает собственника участка обеспечивать проезд по нему всем, для кого он является единственной связью с внешним миром. Если говорить простыми словами, то нельзя кого-то заблокировать, выкупив всю территорию вокруг и поставив забор. А на территории Толмачёво в кратчайшие сроки смогли создать своеобразный анклав.

«Через двое суток произошли перераспределения. Участок приобрёл статус земель воздушного транспорта. И после этого он стал частью привокзальной площади», – пожаловались предприниматели.

Им ещё не удалось выяснить, как администрация города Оби, в чьём ведении находится эта территория, смогла без аукционов и долгих процедур изменить статус земель. Бизнесмены пишут запросы чиновникам, пытаются организовать встречу с главой города Александром Мозжериным. Но диалог на самом низком – муниципальном – уровне власти наладить не удаётся. Всё ограничивается не очень продуктивной перепиской.

Самый простой способ прояснить все вопросы – посмотреть друг другу в глаза. Но пока на это решаются только на более высоком – областном – уровне. На местах заявления о необходимости обеспечить максимально комфортные условия для ведения бизнеса, без сомнения, тоже слышат. Но в решение стратегической задачи порой вмешиваются какие-то местечковые интересы.

Новосибирским предпринимателям остаётся лишь надеяться, что заявления о полной поддержке частных инициатив не останутся просто декларацией. И в их случае будет действовать давняя формула – Dictum ac factum. Сказано и сделано.



Александр Борисов

журналист Автор