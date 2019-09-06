Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к реализации стратегии

Фотографии предоставлены законодательным собранием новосибирской области

Комитет Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям отправил на доработку проект плана реализации «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года».

После летних каникул депутаты Законодательного собрания Новосибирской области вышли на работу. Повестки комитетов напряженные: полным ходом идёт подготовка к сессии регионального парламента, назначенной на 3 октября.

В рамках заседания Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям депутаты рассмотрели 11 вопросов. Первые пять, стоящие в повестке дня, особых споров не вызвали. А вот проект плана реализации «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» депутаты долго и бурно обсуждали. И в конечном итоге – отправили на доработку.

Как рассказал депутатам представляющий документ на рассмотрение заместитель министра экономического развития Виталий Шовтак, план реализации стратегии становится управленческим документом, содержащим конкретные шаги по достижению указанных в документе целей. «Это инструмент, по которому депутаты смогут мониторить, что предпринимали органы власти и каких результатов достигли, как мы приближаемся к целям стратегии и что необходимо ещё предпринять», – отметил заместитель министра.

По его словам, основная миссия региона – быть центром генерирования уникального человеческого капитала и нормального раскрытия потенциала человека. Главные приоритеты в достижении цели – это развитие человеческого капитала и социальной сферы, а также конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности. Кроме того, необходимо создание современной безопасной среды, преображение населённых пунктов Новосибирской области.

Виталий Шовтак отметил, что сейчас развитие области идет по консервативному сценарию. Однако в ближайшие шесть лет правительство предпримет все меры, чтобы с 2025 года перейти на инновационный сценарий развития.

«К 2030 году уровень бедности снизится до 4,5 %, продолжительность жизни увеличится до 80 лет. В 2,2 раза должна вырасти реально начисленная заработная плата. 100 % сельских жителей получат доступ к сотовой связи», – заявил заместитель министра.

Через 10 лет население Новосибирской области должно увеличиться до трёх миллионов человек. Ожидается, что валовый региональный продукт вырастет в два раза – до 3,6 миллиарда рублей. В сельском хозяйстве объём производства продукции должен вырасти в 1,7 раза. Экспорт экологически чистой и качественной продукции увеличится в три раза по сравнению с 2018 годом.

Однако депутаты раскритиковали такой план, заявив, что представленное – только конкретизация стратегии. В частности, заместитель председателя комитета по аграрной политике и земельным отношениям Денис Субботин отметил, что многое из плана мероприятий невозможно будет объяснить избирателям.

«Если бы сказали: «Мы прокопаем канал от Оби до Амура», – это мероприятие. Будут плыть корабли в Китай и возить пшеницу.

А что это за мероприятие – развитие экспорта?» – обратился к замминистра Денис Субботин.

Такое же отношение было и у остальных членов комитета. В результате большинством голосов члены комитета предложили образовать рабочую группу. Вместе с представителями региональных министерств сельского хозяйства и экономического развития будут проработаны замечания к плану реализации стратегии.

«Мы рассматриваем десятилетний период. С одной стороны, декларируется увеличение продолжительности жизни. С другой, мы не увидели конкретных цифр, связанных с вопросами благоустройства, газификации, улучшением проживания на селе, что и должно обеспечить качество жизни», — подчеркнул глава комитета. На одном из ближайших заседаний комитета депутаты вернутся к теме.

Ещё один вопрос, рассмотренный членами комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, – отчёт по использованию средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области».

Как отметила старший аудитор Контрольно-счётной палаты Новосибирской области Елена Саблина, были проверены региональное министерство сельского хозяйства и 15 муниципальных районов. Нарушений зафиксировано достаточно. Например, госпрограмма не была приведена в соответствие с региональным бюджетом в трёхмесячный срок, как это положено. Планы реализации утверждены с нарушениями сроков.

Аудитор сообщила, что с 2012 по 2018 год социальные выплаты получили 808 молодых семей или специалистов из 29 районов. По условиям участия в программе они должны отработать пять лет на предприятиях агропромышленного комплекса или в социальной сфере. Однако 124 участника программы не выполнили обязательства, из них 88 человек не трудоустроились в соответствии с программой. В пяти муниципальных районах: Венгеровском, Колыванском, Чановском, Черепановском и Здвинском, документы заявителей проверяли не в полном объёме, в том числе и на достоверность сведений. В результате два заявителя признали нуждающимися в предоставлении необоснованно. У них общая площадь жилого помещения была больше учётной нормы. Кроме того, не проводились проверки стоимости и площади жилья, построенного участниками госпрограммы. В результате шесть участников должны вернуть излишне выплаченную сумму социальной выплаты в сумме 579,2 тысячи рублей. Администрациями Маслянинского, Черепановского, Венгеровского районов средства на счета получателей перечислялись с задержкой, что связано с отсутствием взаимодействия между министерствами сельского хозяйства и финансов.

«Около 80 % получателей субсидии строят дома из дерева. Однако они не пользуются правом получения древесины на льготных условиях.

А это могло существенно удешевить стоимость строительства», – отметила Елена Саблина.

Главный момент, на который обратили внимание депутаты – сокращение финансирования программы: по сравнению с 2016 годом оно снизилось в три раза. При нынешних объёмах финансирования, чтобы удовлетворить потребности 772 участников программы, потребуется 10-11 лет.

По результатам проверки КСП региона предложила Законодательному собранию Новосибирской области внести изменения в областной закон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области» в части предоставления приоритетного права на заготовку древесины участникам государственных программ Новосибирской области в сфере индивидуального строительства жилья. Также дан ряд рекомендаций правительству Новосибирской области.

«Эти вопросы стоит рассмотреть на сессии Заксобрания, отрегулировать их. А те льготы, которые есть, необходимо доводить до населения.

Некоторые граждане даже не знают о положенных им льготах»,

– отметил председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области Олег Подойма. Он также отметил, что сокращение финансирования реализации программы связано с работой других проектов, в том числе и на федеральном уровне. Они, наоборот, должны стимулировать и увеличивать ипотечное кредитование со льготной ставкой, тем самым стимулируя развитие строительства на сельских территориях.



Анатолий Якимов

журналист Автор