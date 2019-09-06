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Уличная драма

Польский «Свинополис» завершил самый неформатный театральный фестиваль в Новосибирске
Рубрика: культура

17.09.2019 14:34

фото предоставлены МДТ «Первый театр»

В воскресенье, 15 сентября, на Михайловской набережной состоялось закрытие фестиваля уличных театров «Три вороны». За месяц новосибирцы увидели на различных площадках города семь разных спектаклей под открытым небом. Постановка польского режиссёра Павла Шкотака «Свинополис» стала финальной премьерой фестиваля, проводимого «Первым театром» в Новосибирске.

Свиньи – главные действующие герои спектакля «Свинополис». Режиссёр их делит на больших и маленьких: маленькие – подчиняются и боятся, большие – руководят и держат в страхе. Маленькие – в прямом смысле маленькие. Ростом со зрителя. А большие – в прямом смысле большие. Исполинские свиньи на ходулях в человеческой одежде и с нечеловеческими лицами. Во всех мировых культурах свинья – особый образ, нечистое животное. Это прожорливость, похоть, свирепость, эгоизм, грязь. А в «Свинополисе» свинья – это человек. Отсутствие пространственных границ между «сценой» и «зрителями» наталкивает на простую аналогию. Мы такие же. Мы боимся и подчиняемся, а исполинские существа в человеческой одежде и с человеческим лицом нами руководят и держат нас в страхе.

В начале спектакля маленькие поросята в условной школе вместе с условным учителем повторяют давно выученный урок: Человек положил начало всему. Он дал воду, электричество, жизнь свиньям. Этакий условный Человек-Бог. После урока маленьких взвешивают большие. За прибавление в весе они же награждают поросят треугольными звенящими бирками с порядковыми номерами. Устраивают им пир. А после укладывают спать и достают ножи. Человек-Бог, который дал жизнь свинье, стал её убийцей.

Бессмысленные попытки борьбы с гигантами, обречённость, зрелищность, спецэффекты, ходули, огонь, водомёты – весь «Свинополис» это метафорически искривлённая проекция одного общества на другое. Это уличный крик, уже много лет разносящийся по площадям мира с целью разбудить, отрезвить, проявить очевидность манипуляций во всем мире.

Марта Сшауко, актриса, которая не любит, когда её называют директором Biuro Podrozy, проработала в театре около тридцати лет – практически с самого начала. Сюжет, по её мнению, вечный.

«''Свинополис'' актуален как для России, так и для Польши сегодня. Он про то, что происходит до сих пор»,

– говорит она.

Традиции уличных театров вытекают из раннего средневековья. Обряды, мистерии, карнавалы, языческие символы, проникающие в новое для Европы христианство, – привнесли зрелищность в то, что сегодня называется outdoor theatre. Отсюда и те самые ходули, огонь, плакаты, водомёты.

Участие в средневековых уличных постановках могли принимать горожане, забредшие на главную площадь города. Тогда уличный театр был скитальцем, ищущим дом. Сегодня же он странник, своевольно отказавшийся от крыши. Кстати, Teatr Biuro Podrozy переводится с польского как «Туристическое агентство». В такой театр не приходят зрители, он сам становится гостем конкретной реальности, культуры, места, людей. И на правах гостя, который вот-вот уйдёт, уличный театр вправе кричать то, что вздумается. Вправе говорить своим языком образов хоть о большом и важном, хоть о маленьком и незначительном.

Teatr Biuro Podrozy уже второй раз в Новосибирске, теперь – по приглашению «Первого театра», и десятый раз в России. В 2010 году труппа выступала со спектаклем «Carmen funebre / Прощальная песня» на площади возле Новосибирского театра оперы и балета. Как говорит Марта Сшауко, в Россию они любят возвращаться потому, что получают огромный отклик от зрителей.

Катализатором для создания «Свинополиса» стал роман «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Он вышел в 1945 году. Несложно догадаться, о каком режиме, обществе и манипуляциях над этим обществом идет речь. Сегодня нет как такового режима, зато до сих пор есть общество и манипуляции, производящиеся над ним. «Свинополис» как раз про это общество. Он про низы, а не про верхи. Не про власть, а про массовое сознание, которое привыкло подчиняться. Про «скотский» образ мышления и про бойню. Пусть и ментальную.

Автор
Аня Колпакова
журналист
Автор
Аня Колпакова
журналист
Теги: театры гражданское общество Первый театр спектакль

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