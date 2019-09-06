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ЖК «На Тульской»: удобный, близкий, доступный

Застройщик объявил сроки завершения одного из самых инвестиционно привлекательных комплексов возле метро
Рубрика: недвижимость

24.09.2019 15:00

Фотографии предоставлены СК «СМУ 9»

Компания «СМУ 9» назвала дату передачи ключей новосёлам ЖК «На Тульской». Все восемь секций комплекса будут готовы встретить жильцов 30 июня 2020 года.

«На Тульской» – один из самых инвестиционно привлекательных жилых комплексов вблизи станций метро «Площадь Маркса» и «Студенческая». В настоящее время квартиры здесь продаются по цене от 50 тысяч рублей за квадратный метр. Подобных предложений в этом районе не найти!

Главное преимущество ЖК «На Тульской» – удачное расположение, комплекс строится в пяти минутах ходьбы от станций метро «Студенческая» и «Площадь Маркса», на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко.

В комплекс входят восемь секций переменной этажности. Парковка на 500 машино-мест вынесена за периметр домов. В закрытом от автомобилей дворе будут обустроены прогулочные, спортивные и детские игровые площадки.

Приятным бонусом к комфортному жилью вблизи метро станут великолепные виды на город и реку. На крыше восьмой секции появится открытая площадка для отдыха жильцов.

Генподрядчик – строительная компания «СМУ 9» – выполняет свои обязательства, завершает возведение комплекса, уверенными темпами вместе с застройщиком «СОЦЖИЛКОМПЛЕКС» готовит объект к долгожданной сдаче. Сейчас в жилом комплексе ведутся работы по благоустройству, устанавливаются лифты.

 

Все подробности уточняйте в отделе продаж: 8 (383) 383–08–09

Проектные декларации на сайте 3830809.ru.

Отдел продаж: тел. 8 (383) 383–08–09

3830809.ru

Теги: жильё недвижимость новостройки комфорт

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Лента новостей

Предложить новость

Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирских пенсионеров в октябре избалуют вниманием

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске

сегодня 17:24 Культура 0 Коммент.

Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области

сегодня 17:23 Политика 0 Коммент.

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«Вы своим ПТУшникам законы зачитайте»: охранники «Магнита» жестоко избили покупателя

сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге

сегодня 15:52 Общество 0 Коммент.

Топ-5 ям Новосибирска: Котовского, Инская и площадь Труда

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска на инаугурации анонсировал «пятилетку развития города»

сегодня 14:38 Политика 0 Коммент.

«Новосибирск – город, рождённый быть впереди»: Анатолий Локоть поблагодарил горожан за поддержку и доверие

сегодня 14:29 Политика 0 Коммент.

В двух сибирских регионах чаще всего теряются дети

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Колесо обозрения «раздели» на набережной Новосибирска

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Консолидация вместо амбиций: председатель новосибирского Заксобрания поздравил мэра со вторым сроком

сегодня 13:44 Политика 0 Коммент.

Врачи назвали необычные симптомы рака мозга

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Серийного насильника разыскивают в Сибири

сегодня 13:12 Хроника 0 Коммент.

«Вы можете опереться на мою поддержку»: губернатор поздравил мэра Новосибирска с вступлением в должность

сегодня 12:57 Политика 0 Коммент.

Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш

сегодня 12:39 Хроника 0 Коммент.

«Сушите штаны, уважаемый»: конфликт депутата горсовета Новосибирска Дамаева и чиновника администрации Михайлова начался в соцсети

сегодня 12:34 Политика 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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