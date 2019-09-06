ЖК «На Тульской»: удобный, близкий, доступный

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ЖК «На Тульской»: удобный, близкий, доступныйЗастройщик объявил сроки завершения одного из самых инвестиционно привлекательных комплексов возле метро
Рубрика: недвижимость
24.09.2019 15:00
Фотографии предоставлены СК «СМУ 9»
Компания «СМУ 9» назвала дату передачи ключей новосёлам ЖК «На Тульской». Все восемь секций комплекса будут готовы встретить жильцов 30 июня 2020 года.
«На Тульской» – один из самых инвестиционно привлекательных жилых комплексов вблизи станций метро «Площадь Маркса» и «Студенческая». В настоящее время квартиры здесь продаются по цене от 50 тысяч рублей за квадратный метр. Подобных предложений в этом районе не найти!
Главное преимущество ЖК «На Тульской» – удачное расположение, комплекс строится в пяти минутах ходьбы от станций метро «Студенческая» и «Площадь Маркса», на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко.
В комплекс входят восемь секций переменной этажности. Парковка на 500 машино-мест вынесена за периметр домов. В закрытом от автомобилей дворе будут обустроены прогулочные, спортивные и детские игровые площадки.
Приятным бонусом к комфортному жилью вблизи метро станут великолепные виды на город и реку. На крыше восьмой секции появится открытая площадка для отдыха жильцов.
Генподрядчик – строительная компания «СМУ 9» – выполняет свои обязательства, завершает возведение комплекса, уверенными темпами вместе с застройщиком «СОЦЖИЛКОМПЛЕКС» готовит объект к долгожданной сдаче. Сейчас в жилом комплексе ведутся работы по благоустройству, устанавливаются лифты.
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