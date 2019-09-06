ЖК «На Тульской»: удобный, близкий, доступный

Застройщик объявил сроки завершения одного из самых инвестиционно привлекательных комплексов возле метро

Фотографии предоставлены СК «СМУ 9»

Компания «СМУ 9» назвала дату передачи ключей новосёлам ЖК «На Тульской». Все восемь секций комплекса будут готовы встретить жильцов 30 июня 2020 года.

«На Тульской» – один из самых инвестиционно привлекательных жилых комплексов вблизи станций метро «Площадь Маркса» и «Студенческая». В настоящее время квартиры здесь продаются по цене от 50 тысяч рублей за квадратный метр. Подобных предложений в этом районе не найти!

Главное преимущество ЖК «На Тульской» – удачное расположение, комплекс строится в пяти минутах ходьбы от станций метро «Студенческая» и «Площадь Маркса», на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко.

В комплекс входят восемь секций переменной этажности. Парковка на 500 машино-мест вынесена за периметр домов. В закрытом от автомобилей дворе будут обустроены прогулочные, спортивные и детские игровые площадки.

Приятным бонусом к комфортному жилью вблизи метро станут великолепные виды на город и реку. На крыше восьмой секции появится открытая площадка для отдыха жильцов.

Генподрядчик – строительная компания «СМУ 9» – выполняет свои обязательства, завершает возведение комплекса, уверенными темпами вместе с застройщиком «СОЦЖИЛКОМПЛЕКС» готовит объект к долгожданной сдаче. Сейчас в жилом комплексе ведутся работы по благоустройству, устанавливаются лифты.

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