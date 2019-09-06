Сироты без дома не останутся

До конца года для новосибирских детей сирот купят 35 квартир

Фотографии Юрия Бабичева

На первом заседании комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов города Новосибирска после летних каникул депутаты обсудили вопросы, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, безбарьерной средой, а также безопасностью образовательных учреждений.

О мерах, принимаемых мэрией города Новосибирска по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа, в том числе путём приобретения жилья на вторичном рынке, рассказал начальник управления по жилищным вопросам Денис Ковалёв. По его словам, финансирование осуществляется за счёт средств федерального и областного бюджетов.

«В текущем году финансирование составляет 51,6 миллиона рублей. С марта 2019 года мэрия регулярно проводит аукционы. Все помещения приобретаются в собственность города Новосибирска», – отметил Денис Ковалёв.

Всего был проведён 41 аукцион по приобретению жилья для детей-сирот. Правда, состоялось всего восемь. Остальные были признаны несостоявшимися из-за отсутствия продавцов. Он напомнил депутатам, что квартиры приобретаются общей площадью 30-35 квадратных метров. Они должны быть расположены в домах, которые вводятся в эксплуатацию в текущем году. Это одна из самых востребованных категорий жилья на рынке недвижимости Новосибирска.

Денис Ковалёв подчеркнул, что эти квартиры должны быть с полной внутренней отделкой, укомплектованные сантехническим оборудованием. Такие квартиры являются дефицитом. Поэтому мэрией решается вопрос о приобретении жилья на вторичном рынке.

Как отметил Николай Тямин, весной была достигнута договорённость о выделении дополнительных средств. Губернатор Андрей Травников дал соответствующее поручение.

«Мы рекомендовали начать работать со вторичным рынком недвижимости. Однако, как я понимаю, этим вопросом вы начали заниматься только сейчас?» – спросил председатель комиссии.

Он также сообщил, что на данный момент в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включены 1285 детей, у которых возникло право на получение жилья. При этом 75 человек имеют на руках решение суда на получение жилья. В 2018 году было 17 исковых заявлений. В первую очередь мэрия Новосибирска должна принять меры по удовлетворению требований судов.

Отвечая на поставленный вопрос, Денис Ковалёв отметил, что работа по приобретению жилья для детей-сирот будет продолжена. До конца года выделенные средства будут освоены. Кроме того, на 2020 год рассматривается возможность строительства жилого дома для обеспечения жильём детей-сирот и переселения из ветхого и аварийного жилья.

Как уточнил присутствующий на заседании комиссии заместитель мэра Новосибирска – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев, установленная стоимость одного квадратного метра жилья в готовом доме в размере 41 тысячи рублей, ниже той, что сейчас сложилась на рынке.

Он также сообщил, что по действующим федеральным нормам в одном доме не может быть больше четверти квартир, предназначенных для детей-сирот. Тем не менее, в 2020 году начнётся строительства жилого дома, в котором часть жилого фонда – 70 квартир, будет предназначена детям-сиротам.

Министр труда и социальной защиты населения Новосибирской области Ярослав Фролов, отметил, что вопрос обеспечения жильём в каждом населённом пункте региона имеет свои особенности. Новосибирск не является исключением.

«Всего в этом году будет приобретено около 35 квартир. На восьми аукционах приобрели восемь квартир на общую сумму 12 миллионов рублей»,

- уточнил Ярослав Фролов.

Члены комиссии договорились вернуться к этому вопросу в середине декабря, чтобы проконтролировать, будут освоены выделенные средства или нет.

С вопросом о создании условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ маломобильных жителей города Новосибирска к приоритетным для них объектам и услугам рассказала заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска – начальник управления социальной поддержки населения Марина Хрячкова.

По её словам, в первом полугодии продолжалась реконструкция реабилитационного центра «Олеся», в ближайшее время должны получить документы на ввод в эксплуатацию. 30 августа было проведено родительское собрание. Для обеспечения работы центра был приобретен комплекс биологической обратной связи (БОС), который используется для коррекции психоэмоционального состояния.

В трёх новосибирских центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей: «Жемчужина», «Тёплый дом» и «Созвездие», проведены мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Так, в «Жемчужине» установлен телескопический трёхсекционный пандус с противоскользящей рифлёной поверхностью, установка кнопки вызова персонала. В центре «Тёплый дом» оборудуют санитарную комнату для маломобильных граждан, планируется установка лестничного гусеничного мобильного подъёмника.

Марина Хрячкова отметила, что в рамках проекта «Социальное такси» за шесть месяцев оказано 32 824 поездок, из которых 31 954 – легковым автотранспортом и 870 – специализированным.

На базе филиала муниципального предприятия города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» функционирует первый торгово-выставочный зал «Доступная среда». В нём представлен широкий ассортимент товаров для реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями.

Всё большее распространение получает инклюзивное воспитание детей с отклонениями в здоровье в условиях массового детского сада или общеобразовательной школы. В 2018-2019 учебном году более восьми тысяч детей получают образование в дошкольных и общеобразовательных организациях в условиях инклюзии.

В течение 2019 года общественная организация инвалидов «Ассоциация "Интеграция"» при информационной поддержке управления общественных связей мэрии провела серию мероприятий по программе «Индивидуальное трудоустройство» для 27 соискателей с инвалидностью. 12 соискателей прошли стажировку в различных компаниях и организациях. Все они были трудоустроены.

Депутаты попросили предоставить данные по итогам полугодия и сделать анализ по результатам. В целом информация была принята к сведению.

Ещё один вопрос, который рассмотрели депутаты, касался безопасности образовательных учреждений в городе Новосибирске. С информацией выступил начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии города Новосибирска Роман Попов.

Он рассказал, что в настоящее время все школы и загородные лагеря охраняются частными охранными предприятиями. Однако со следующего года ЧОПы должны охранять и детские сады. На это потребуется около 200 миллионов рублей дополнительно.

При этом все образовательные учреждения оборудованы тревожной кнопкой, системами видеонаблюдения.

По словам Романа Попова, очень важным является вопрос «Безопасности детей на проезжей части». Около школ, расположенных в непосредственной близости от проезжей части, накануне учебного года обновлено З00 дорожных знаков на жёлтом фоне.

Кроме того, возле 81 школы нанесены линии горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход». У 20 – установлены новые светофоры с жёлтым миганием.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Как отметил Николай Тямин, каждый из рассмотренных вопросов требует повышенного внимания. Особенно если они касаются детей, их прав и безопасности.



Анатолий Якимов

журналист Автор