Сироты без дома не останутся

4 балла
+17
64.43 71.24
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору недорогого вина

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Кафе с енотами появилось в Новосибирске

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнце

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 19 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

ТОП-5 лучших народных рецептов от простуды

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Видео с места падения матери и ребёнка в горячую воду опубликовал новосибирский Следком: ищут владельца теплокамеры

вчера 22:51 Общество 0 Коммент.

Неудачное селфи обернулось простреленной головой в Омске

вчера 19:52 Хроника 0 Коммент.

Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Следком занялся делом убитого кота Моти в Новосибирске

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Находящуюся в коме Анастасию Заворотнюк взяли под охрану

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

Международный форум «Технопром-2019» открылся в Новосибирске

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Примерный семьянин обчистил сейф бердского санатория из-за трёх кредитов

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в Барабинске

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

В массовом ДТП в Новосибирске столкнулись шесть автомобилей

вчера 17:29 Хроника 0 Коммент.

Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Площадь Маркса перекроют на целый день из-за ярмарки

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи

вчера 16:54 Политика 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Сироты без дома не останутся

До конца года для новосибирских детей сирот купят 35 квартир
Рубрика: политика

19.09.2019 08:14

Фотографии Юрия Бабичева

На первом заседании комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов города Новосибирска после летних каникул депутаты обсудили вопросы, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, безбарьерной средой, а также безопасностью образовательных учреждений.

О мерах, принимаемых мэрией города Новосибирска по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа, в том числе путём приобретения жилья на вторичном рынке, рассказал начальник управления по жилищным вопросам Денис Ковалёв. По его словам, финансирование осуществляется за счёт средств федерального и областного бюджетов.

«В текущем году финансирование составляет 51,6 миллиона рублей. С марта 2019 года мэрия регулярно проводит аукционы. Все помещения приобретаются в собственность города Новосибирска», – отметил Денис Ковалёв.

Всего был проведён 41 аукцион по приобретению жилья для детей-сирот. Правда, состоялось всего восемь. Остальные были признаны несостоявшимися из-за отсутствия продавцов. Он напомнил депутатам, что квартиры приобретаются общей площадью 30-35 квадратных метров. Они должны быть расположены в домах, которые вводятся в эксплуатацию в текущем году. Это одна из самых востребованных категорий жилья на рынке недвижимости Новосибирска.

Денис Ковалёв подчеркнул, что эти квартиры должны быть с полной внутренней отделкой, укомплектованные сантехническим оборудованием. Такие квартиры являются дефицитом. Поэтому мэрией решается вопрос о приобретении жилья на вторичном рынке.

Как отметил Николай Тямин, весной была достигнута договорённость о выделении дополнительных средств. Губернатор Андрей Травников дал соответствующее поручение.

«Мы рекомендовали начать работать со вторичным рынком недвижимости. Однако, как я понимаю, этим вопросом вы начали заниматься только сейчас?» – спросил председатель комиссии.

Он также сообщил, что на данный момент в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включены 1285 детей, у которых возникло право на получение жилья. При этом 75 человек имеют на руках решение суда на получение жилья. В 2018 году было 17 исковых заявлений. В первую очередь мэрия Новосибирска должна принять меры по удовлетворению требований судов.

Отвечая на поставленный вопрос, Денис Ковалёв отметил, что работа по приобретению жилья для детей-сирот будет продолжена. До конца года выделенные средства будут освоены. Кроме того, на 2020 год рассматривается возможность строительства жилого дома для обеспечения жильём детей-сирот и переселения из ветхого и аварийного жилья.

Как уточнил присутствующий на заседании комиссии заместитель мэра Новосибирска – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев, установленная стоимость одного квадратного метра жилья в готовом доме в размере 41 тысячи рублей, ниже той, что сейчас сложилась на рынке.

Он также сообщил, что по действующим федеральным нормам в одном доме не может быть больше четверти квартир, предназначенных для детей-сирот. Тем не менее, в 2020 году начнётся строительства жилого дома, в котором часть жилого фонда – 70 квартир, будет предназначена детям-сиротам.

Министр труда и социальной защиты населения Новосибирской области Ярослав Фролов, отметил, что вопрос обеспечения жильём в каждом населённом пункте региона имеет свои особенности. Новосибирск не является исключением.

«Всего в этом году будет приобретено около 35 квартир. На восьми аукционах приобрели восемь квартир на общую сумму 12 миллионов рублей»,

- уточнил Ярослав Фролов.

Члены комиссии договорились вернуться к этому вопросу в середине декабря, чтобы проконтролировать, будут освоены выделенные средства или нет.

С вопросом о создании условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ маломобильных жителей города Новосибирска к приоритетным для них объектам и услугам рассказала заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска – начальник управления социальной поддержки населения Марина Хрячкова.

По её словам, в первом полугодии продолжалась реконструкция реабилитационного центра «Олеся», в ближайшее время должны получить документы на ввод в эксплуатацию. 30 августа было проведено родительское собрание. Для обеспечения работы центра был приобретен комплекс биологической обратной связи (БОС), который используется для коррекции психоэмоционального состояния.

В трёх новосибирских центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей: «Жемчужина», «Тёплый дом» и «Созвездие», проведены мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Так, в «Жемчужине» установлен телескопический трёхсекционный пандус с противоскользящей рифлёной поверхностью, установка кнопки вызова персонала. В центре «Тёплый дом» оборудуют санитарную комнату для маломобильных граждан, планируется установка лестничного гусеничного мобильного подъёмника.

Марина Хрячкова отметила, что в рамках проекта «Социальное такси» за шесть месяцев оказано 32 824 поездок, из которых 31 954 – легковым автотранспортом и 870 – специализированным.

На базе филиала муниципального предприятия города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» функционирует первый торгово-выставочный зал «Доступная среда». В нём представлен широкий ассортимент товаров для реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями.

Всё большее распространение получает инклюзивное воспитание детей с отклонениями в здоровье в условиях массового детского сада или общеобразовательной школы. В 2018-2019 учебном году более восьми тысяч детей получают образование в дошкольных и общеобразовательных организациях в условиях инклюзии.

В течение 2019 года общественная организация инвалидов «Ассоциация "Интеграция"» при информационной поддержке управления общественных связей мэрии провела серию мероприятий по программе «Индивидуальное трудоустройство» для 27 соискателей с инвалидностью. 12 соискателей прошли стажировку в различных компаниях и организациях. Все они были трудоустроены.

Депутаты попросили предоставить данные по итогам полугодия и сделать анализ по результатам. В целом информация была принята к сведению.

Ещё один вопрос, который рассмотрели депутаты, касался безопасности образовательных учреждений в городе Новосибирске. С информацией выступил начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии города Новосибирска Роман Попов.

Он рассказал, что в настоящее время все школы и загородные лагеря охраняются частными охранными предприятиями. Однако со следующего года ЧОПы должны охранять и детские сады. На это потребуется около 200 миллионов рублей дополнительно.

При этом все образовательные учреждения оборудованы тревожной кнопкой, системами видеонаблюдения.

По словам Романа Попова, очень важным является вопрос «Безопасности детей на проезжей части». Около школ, расположенных в непосредственной близости от проезжей части, накануне учебного года обновлено З00 дорожных знаков на жёлтом фоне.

Кроме того, возле 81 школы нанесены линии горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход». У 20 – установлены новые светофоры с жёлтым миганием.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Как отметил Николай Тямин, каждый из рассмотренных вопросов требует повышенного внимания. Особенно если они касаются детей, их прав и безопасности.

Автор
Анатолий Якимов
журналист
Автор
Анатолий Якимов
журналист
Теги: депутаты градостроительство Совет депутатов Новосибирска

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору недорогого вина

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Кафе с енотами появилось в Новосибирске

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнце

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 19 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

ТОП-5 лучших народных рецептов от простуды

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Видео с места падения матери и ребёнка в горячую воду опубликовал новосибирский Следком: ищут владельца теплокамеры

вчера 22:51 Общество 0 Коммент.

Неудачное селфи обернулось простреленной головой в Омске

вчера 19:52 Хроника 0 Коммент.

Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Следком занялся делом убитого кота Моти в Новосибирске

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Находящуюся в коме Анастасию Заворотнюк взяли под охрану

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

Международный форум «Технопром-2019» открылся в Новосибирске

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Примерный семьянин обчистил сейф бердского санатория из-за трёх кредитов

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в Барабинске

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

В массовом ДТП в Новосибирске столкнулись шесть автомобилей

вчера 17:29 Хроника 0 Коммент.

Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Площадь Маркса перекроют на целый день из-за ярмарки

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи

вчера 16:54 Политика 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
08.07.2019

Кораблики плывут куда надо

Чтобы сделать людям по-настоящему хорошо,...

Читать далее
Image
30.06.2019

Удивительный Новосибирск

Рекорды нашего города

Читать далее

Новости по теме

Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии 10.09.2019 Барнаульский депутат купил выступление звезды 80-x С.С. Catch для своей жены 25.08.2019 Претендента на кресло новосибирского депутата Прибаловца пытаются снять с выборов 02.08.2019 Депутат поддержал строительство общежития для студентов-медиков в Новосибирской области 31.07.2019 Снести здание заброшенной поликлиники попросили депутатов жители Новосибирской области 30.07.2019

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

Image

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл