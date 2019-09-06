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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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События выходных: рыцари Шнурова и Рэмбо для Трампа

Как не стать грибником-потеряшкой и развеять тучи на душе
Рубрика: афиша, культура

19.09.2019 17:40

Коллаж Сиб.фм

Новосибирцы дождались «грибного дождя» – опята и грозы в изобилии ждут тех, кому не сидится в городе. Театры открыли сезон премьерами, подгадав разбавить драму за окном комедийными постановками и оперой про Фигаро. Пока музыкальные хулиганы выбивают остатки летнего тепла из зрителей – красивые пианистки воспевают золотую осень в Академгородке. Как пережить «питерскую серость» и выйти сухим из подступающей хандры – в афише выходных Сиб.фм.

В пятницу:

Десять плетей за репост

«Красный Факел» открывает театральный сезон с премьеры постановки «Шут Балакирев», по пьесе Григория Горина о Петре I. Постановщик современной версии классической трагикомедии Тимур Насиров стремится показать зрителю актуальный театр – который в реальности оборачивается судами за шутки в интернете. Исполнителю роли шута Сергею Богомолову давно знакомо современное остроумие – от выступлений в студии «ХаМы» до пародийного проекта Satyr, востребованного на российском YouTube. «Ожившее прошлое помогает осмыслить вечное», – обещает создатель спектакля.

Фотографии Фрола Подлесного

«Шут Балакирев» в «Красном факеле»
Улица Ленина, 9, в 18:30

 

Рыцари Шнурова

Известный новосибирский панк-оркестр «Рви Меха» уже 10 лет бодрит сибиряков в жару и стужу. Музыканты отмечают юбилей одного из лучших альбомов «Ключ на 32» в «Питерском дворике» на Коммунистической и обещают фанатам большой концерт.

Сама группа образовалась в 2003 году и быстро полюбилась как поклонникам музыки ска, так и любителям «Ленинграда». Однако тексты песен «Рви Меха» отличаются более нормативной лексикой, хотя и не все. Похулиганив в новосибирском андеграунде, в 2018 году группа доросла до победы на всероссийском конкурсе исполнителей «ВысоцкийФест», а её треки вошли в ротацию на «Нашем Радио». 

Фотография из сообщества «Рви Меха — ОРКЕСТР!» на vk.com

Концерт «Рви Меха» возле бара «Цех»
Улица Коммунистическая, 43. Начало в 18:00

 

В субботу:

Очумелые искусственные ручки

Нынешние молодые инженеры и конструкторы росли на передаче «Пока все дома», а также на паяльнике, напильнике и кружках моделирования. Современные технологии изменили мир – у будущих конструкторов есть 3D-принтеры, конструкторы роботов и мощные программные устройства. Организаторы фестиваля Rukami обещают более четырёх тысяч участников со всей Сибири с проектами и технологиями: от станков с ЧПУ до модного показа экологической одежды.

Фотография с сайта rukamifest.com

Фестиваль Rukami в ГПНТБ СО РАН
Улица Восход, 15. 20 и 21 сентября с 11:00 до 19:00

 

ТВ – на мыло!

Известный новосибирский стендап-комик Виталий Косарев, один из участников пародийной новостной передачи «Hoboсти» («Хобости») сделал сольный проект, чтобы пародировать федеральные телеканалы. «Россия не сегодня» пародирует известный телеканал, иронично высмеивая огрехи «телепропаганды». Каждое шоу – это интерактив, гости могут не только быть зрителями, но и попасть в выпуск на блоге комедианта.

Фотография с сайта sinyaya-tsaplya.timepad.ru

Шоу «Россия не сегодня» в культурном центре «Синяя цапля»
лица Каинская, 8б. В 15:00

 

В воскресенье:

Фигаро для НОВАТа

НОВАТ вновь поставил лучшую оперу Джоаккино Россини о жизни насмешливого и находчивого слуги Фигаро, вошедшего в народ своим «Фигаро тут, Фигаро там». Бегать по сцене придётся молодому выпускнику новосибирской консерватории Гурию Гурьеву, который уже спел «Фигаро» в Михайловском театре Санкт-Петербурга, а теперь он снова тут. Ассистентом известного дирижёра Дмитрия Юровского выступит опытный итальянский клавесинист, коуч и концертмейстер Анджело Микеле Эррико.

Фотография с сайта novat.nsk.ru

Опера «Севильский цирюльник» в НОВАТе
Красный проспект, 36. В 19:00

 

Осень ноты сбросит

Восходящая звезда новосибирского пианизма Рената Миронова уже снискала славу среди фанатов неоклассики сольными концертами. Очередное выступление пройдёт 22 сентября в музыкальной гостиной ДК «Академия». Композитор вдохновилась осенью в Академгородке и обещает исполнить золотые мелодии и сделать вечер незабываемым.

Концерт Ренаты Мироновой в ДК «Академия»
Улица Ильича, 4.Начало в 16:00

 

Кинопремьеры выходных:

Рэмбо со вкусом Трампа

Знаменитые блокбастеры «Рэмбо» воспитали не одно поколение по обе стороны океана, но всегда оставались политическим продуктом для гордых своей страной американцев. Мускулистый Сильвестр Сталлоне сначала воевал с «плохими копами», потом с вьетконговцами, затем с русскими в Афганистане. Теперь 72-летний актёр вынужден противостоять наркокартелям, от которых не спасает даже знаменитая «Стена Трампа», построенная на границе с Мексикой. Кажется, в этом году Сталлоне, как и Шварценеггер, прощается со своей культовой ролью.

 

Побег из кормушки

Сценаристка «Русского ковчега» Светлана Проскурина будто решила снять свой «Левиафан», сделав главным героем провинциального чиновника из мэрии. Накануне он получает записку «Скоро умрёшь», и обычное воскресенье обещает обернуться настоящим испытанием для человека без футляра. «Большое кино о власти и коррупции» – пишут прокатчики. Главный герой Алексей Вертков – будто бы двойник Алексея Серебрякова.

 

Война без Сталина

Известный по лентам «Мастер и Маргарита» и «Батальоны просят огня» актёр Александр Галибин решил снять фильм о Великой Отечественной войне без сражений, крови и пороха. Экранизация повести Мустая Карима «Радость нашего дома» переносит нас в башкирскую деревню, далеко от линии фронта. Маленький Ямиль ждёт отца с фронта, но вместо него мама привозит девочку Оксану – и даёт наказ заботиться о ней, как о родной сестрёнке. Послевоенная драма о Великой Отечественной войне вышла семейной и даже сказочной, почти не затронув штампы.

 

Также на выходных:

  • 20 сентября. «Культовая киноночь» в антикафе Fun-Time. Державина, 1. С 22:00 до 09:00.
  • 21 сентября. Кавер-программа лучших хитов «Ленинграда» в London Bar. Фрунзе, 234/1, в 21:00.
  • 21 сентября. Предпоказ аниме «Связанные миры» в ТРЦ «Сан Сити». Карла Маркса,7 в 17:00.
  • 22 сентября. Концерт Loquiemean в «Подземке». Красный проспект, 163 в 19:00.
  • 23 сентября. Экскурсия «По купеческим кварталам» от Музея Новосибирска. Сбор у кинотеатра Маяковского, в 18:30.
Автор
Никита Манько
журналист
Автор
Никита Манько
журналист
Теги: НОВАТ шоу театры концерты кино

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