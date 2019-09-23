30 сезонов «Успеха»

Спортивно-профессиональный клуб продолжает уверенно развиваться 30 лет подряд

фотографии Дениса Винокурова

Знаменитый спортивный клуб «Успех» открыл 30-й спортивный сезон. За это время тысячи человек узнали, что такое дисциплина и воля к победе. В тридцатый раз клуб открывает свои двери для новичков и опытных спортсменов. С каждым годом количество любителей боевых искусств не уменьшается.

«Я решил заниматься каратэ сам. Я пока не знаю, кем хочу стать в жизни, но я знаю точно, что мечтаю получить чёрный пояс», – говорит Артём. Мальчику всего восемь лет – это его первые занятия каратэ. Таких, как он, сегодня здесь больше 200. Каждый из ребят, пришедших в «Успех» в первый раз, мечтает стать великим спортсменом и получить чёрный пояс.

«Приветствуем новых каратистов! Надеюсь, вы будете изучать не только каратэ, но и познаете здесь главные принципы жизни. Вы знаете, что не так важно, сколько вы будете здесь заниматься, свяжете свою жизнь с каратэ или нет – вы можете быть абсолютно уверены, что обязательно получите здесь дополнительные и очень важные жизненные навыки», – говорит основатель спортивного клуба «Успех» Вениамин Пак на открытии юбилейного сезона клуба.







Есть 10 базовых качеств каратиста, которые обязательно воспитывают в спортсменах «Успеха». Например, такие, как уважение, честь, доброта, порядочность, самообладание. Президент СПК «Успех», председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению Александр Бестужев: «Для нас очень важно, чтобы ребенок заинтересовался этим видом спорта, нашими традициями, потому что то, что в нём заложили в клубе, он пронесёт через всю свою жизнь. Мы хотим, чтобы здесь выросли не только чемпионы, хотя для нас чемпион – это большой бонус, но и хорошие граждане нашей страны. Тренеры "Успеха" имеют высшее спортивное, педагогическое образование, они нацелены на то, чтобы уделять большое внимание не только спортивным результатам, но и воспитанию ребёнка».







О необходимости дисциплины расскажет скажет любой тренер каратэ. Именно в этом виде спорта важны молниеносные удары и отточенная техника. Для этого требуется многократное повторение приёма до тех пор, пока в нём не будет изъянов. «В прошлом считалось, что потребуется около трёх лет, чтобы выучить одно ката, и только люди, достигнувшие большого мастерства, знали три, или, самое большее, пять ката», – говорил когда-то основатель стиля Сётокан Гитин Фунакоси.

Действительно, такой серьезный подход к делу выдержит не каждый – тем более ребёнок, который только что бегал во дворе с друзьями, а сейчас занимается боевыми искусствами. Именно поэтому тренировки детей делятся на несколько этапов. Первый этап – школа спортивного развития для детей с четырёх лет.

«Первые три года дети занимаются общей физической подготовкой. Развивают гибкость, координацию, ловкость, выносливость. Результаты впечатляют! Потом родители и ребёнок сами выбирают – остаться в каратэ или заняться другим видом спорта», – рассказал председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Он не понаслышке знает тонкости этого вида спорта, ведь сам занимается каратэ с 13 лет. За это время он выигрывал международные, всероссийские соревнования. Долгое время был президентом «Успеха» – с 1994 по 2012 год. Стал одним из лучших рефери Всемирной федерации каратэ и судит самые престижные турниры. И сейчас Дмитрий Владимирович регулярно посещает клуб, даёт наставления молодым начинающим спортсменам.







Спортсменам также помогает полноценно сформировавшийся тренерский состав. Всего в спортивном клубе «Успех» работает более 30 тренеров разных категорий. Среди них известные каратисты – Исламутдин Эльдарушев, назначенный этой осенью главным тренером сборной России по каратэ, Дмитрий Шатохин, Александр Бестужев, Александр Азанов, Елена Спасских и другие – такого титулованного тренерского состава нет нигде в России.

Большая часть тренеров клуба занимается каратэ с раннего детства. «Успех» воспитал 30 мастеров спорта России и четырёх мастеров спорта международного класса, заслуженного мастера спорта. Значительный вклад в развитие качества клуба внёс Тошиатсу Сасаки. Знаменитый эксперт всемирной федерации каратэ-до из Японии взял шефство над клубом в 1995 году. С тех пор господин Тошиатсу регулярно приезжает раз в полгода для обучения и повышения квалификации тренерского состава.

«Успех» основал в 1989 году Вениамин Пак – мастер спорта, трёхкратный чемпион СССР по каратэ, обладатель седьмого дана по каратэ (WKF), восьмого дана по каратэ (JKMO), четвёртого дана по тхэквондо (WKF), единственный в истории трёхкратный чемпион Советского Союза по каратэ-до. С тех пор «Успех» стал центром развития каратэ в Сибири и на Дальнем Востоке. Клуб объединил 65 спортивных площадок с девяти регионов Сибирского федерального округа для постоянного улучшения результатов.







В этом году спортивно-профессиональный клуб «Успех» празднует очередной юбилей. Главному месту развития каратэ в Сибири исполнилось 30 лет. С каждым годом желающих заниматься древним боевым искусством не становится меньше. Новый спортивный сезон не стал исключением.

В спортивном клубе «Успех» 21 сентября собрались новобранцы со всех филиалов – это около 260 детей. Вместо громких слов о важности занятий спортом ребятам показали выступления бывалых каратистов. Среди них не только взрослые спортсмены, но и практически одногодки новичков. Спустя пару лет занятий юноши и девочки показывают внушительную технику исполнения и чёткость движений – наравне с парнями в чёрных поясах.

«В тридцатый раз открываются двери "Успеха". В первую очередь хочу обратиться к родителям спортсменов. Главное – любите своих детей и будьте терпеливы по отношению к ним. Вкладывайте в них всю свою душу, и все своё сердце», – говорит Дмитрий Асанцев собравшимся на праздновании юбилея клуба.







Известный тренер Александр Азанов символично передал эстафету поколений от прошлого к будущему, ударив в гонг вместе с новой ученицей. В честь 30-летия «Успеха» все дети получили подарки, но самым радостным для ребят оказался финал. Более двухсот шариков одновременно выпустили воспитанники клуба в небо, загадав перед этим желание.



Эмиль Фукс

журналист Автор