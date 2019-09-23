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Импортозамещение будущего

Задача по сокращению импорта может быть решена за счёт выхода товаров на внешние рынки
Рубрика: бизнес, экономика

27.09.2019 09:00

Фотографии предоставлены организаторами

Развитие внутреннего потребления, поддержка со стороны государства, выход российских товаров и услуг на международные рынки – факторы, которые позволят безболезненно выполнить программу минимум по импортозамещению. Пока же Россия может похвастаться достижениями в решении этого вопроса только сельском хозяйстве.

Вопросы сокращения импорта в различных отраслях обсудили участники круглого стола «От импортозамещения к импортоопережению: что ждёт отечественные технологии после 2020 года?», прошедшего в минувший вторник, 24 сентября, в Москве. Инициатором встречи выступила компания «Роснано». Круглый стол состоялся в конгресс-центре ОЭС «Технополис "Москва"».

По планам Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, к 2020 году импортозависимость большинства отраслей промышленности не должна превышать 50 %. Отечественные разработки в IT-сфере должны внести весомый вклад в решение проблемы сокращения ввоза периферии и программного обеспечения из-за рубежа. Цифровая отрасль должна стимулировать технологическое развитие и другие отрасли экономики: аэрокосмическую индустрию, тяжёлое, энергетическое и транспортное машиностроение, судостроение и биотехнологии. Наибольшего успеха удалось добиться только в энергетическом и транспортном машиностроении.

Как отметил заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло, по результатам опросов, проведённых на промышленных предприятиях с 2014 года, около 40 % компаний не хотели отказываться от импортных комплектующих даже при росте рублёвых цен на них.

«Основная помеха на пути импортозамещения заключается в отсутствии производства на территории России нужного оборудования, комплектующих и сырья. Второй проблемой по сокращению импорта является низкое качество отечественной продукции», – сообщил Сергей Цухло.

Тем не менее, начиная со второго квартала 2015 года, в производственных процессах стали проявляться элементы импортозамещения. Так, например, с 30 % до 9 % в третьем квартале 2018 года снизился объём закупок машин и оборудования. Объём импортируемого сырья также снизился с 22 % до 9 %. При этом страны Западной Европы продолжают сохранять лидерство в поставках оборудования. Однако, начиная с 2011 года, число предприятий, предпочитающих закупать оборудование российского производства, растет. В случае отсутствия отечественных аналогов приходится покупать оборудование из Индии или Китая, несмотря на низкое их качество.

Представитель Института Гайдара заявил, что российская промышленность способна удовлетворить увеличение импортозамещающего спроса на ту продукцию, которая уже производится в стране, – т. е. обладает достаточными простаивающими мощностями.

Первый заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов заметил, что воссоздать производство не так уж и сложно, с этим больших проблем нет.

«Вопросы начинаются в области материаловедения. Во многих направлениях компетенции материаловедения утрачены или находятся на низком уровне», – сказал Вадим Куликов.

По его словам, ввоз продукции из-за рубежа сокращается тогда, когда это экономически эффективно. Во-первых, должен существовать внутренний спрос на эту продукцию. И, естественно, должен быть хороший экспортный потенциал.

Большими перспективами в этом направлении обладает химическая промышленность. Так, например из малеинового ангидрида можно получить более 40 видов продукции – переделов. Спрос на них на внутреннем рынке составляет более 10 миллиардов евро, а внешний потенциальный спрос – более 30 млрд евро. Сейчас в Россию завозится эпоксидных смол на 1 млрд евро. На такую же сумму импортируются гранулы АБС. На 2,4 миллиарда – винной кислоты. И так далее. Это как раз и составляет объём внутреннего потребления переделов.

«Чтобы покрыть собственные потребности и реализовать экспортный потенциал на 40 млрд евро в год, необходимо производить 250 тысяч тонн малеинового ангидрида. Крупными объёмами занимаются всего три предприятия России», – отметил Вадим Куликов.

Чтобы закрыть потребности рынка в малеиновом ангидриде, было решено создать предприятие на базе группы компаний «Сибур». Теперь из российского сырья будут изготавливаться компоненты для конечных продуктов. Таким образом будет создана вся цепочка производства, например, автомобильных бамперов, выпущенных из гранул АБС, которые в свою очередь изготовлены из малеинового ангидрида. Это только два передела. Как заявил замдиректора агентства, таких переделов они набрали более четырёх десятков.

Вадим Куликов также отметил, что нам необходимо развивать те производства, в которых у России есть явное преимущество. Например, производство оборудования для нефтехимической и газовой промышленности.

По словам президента НП «РУССОФТ» Валентина Макарова, российский потребитель не готов приобретать софт и «железо» российских производителей. При этом некоторые программы российских разработчиков не уступают импортным аналогам.

Однако из-за отсутствия стимулирования спроса на российские IT-технологии также не задействована инициатива бизнеса. Тем не менее, в России создан реестр отечественного программного обеспечения.

При этом функционал отечественных разработок как в программном обеспечении, так и в периферии не уступает мировым аналогам. Но из-за отсутствия информации российские потребители выбирают известные бренды.

Ещё одна проблема – госзакупки.

Часто учреждения не могут приобрести российские разработки только потому, что будет нарушено требование о целевом использовании средств.

В конкурсной документации прописывается, какой фирмы программное обеспечение или «железо» можно приобрести. И, как правило, это зарубежные фирмы.

Как отметил модератор круглого стола, управляющий директор по сопровождению проектов и продвижению продукции УК «Роснано» Тимур Котляр, в ближайшие четыре года Россия должна сделать рывок в развитии цифровых технологий. А это без собственных разработок в IT-сфере невозможно. Поэтому нужно развивать государственно-частное партнёрство в этой сфере.

Автор
Анатолий Якимов
журналист
Автор
Анатолий Якимов
журналист
Теги: технологии наука прорыв рывок

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