События выходных: цыганка в театре и джазец в тайге

Лента новостейПредложить новость
«Депрессия – не миф»: друзья погибшего врача из Бурятии объяснили его самоубийство
Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фото
Глава Мошковского района и директор психдиспансера прокомментировали обыски в их доме
«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобиль
Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничеством
Люксовый автомобиль за 2,5 миллиона купят для нового военного суда
«Сибирский Левша» продаёт рисунок синички по 5 тысяч рублей за миллиметр
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
События выходных: цыганка в театре и джазец в тайгеКак не спеть арию депрессарио и услышать песни уходящего лета
Рубрика: афиша, культура
27.09.2019 13:06
Коллаж Сиб.фм
Сентябрь догорает в талантливых голосах певцов и в спелых овощах торгующих дачников. Метеорологи обещают новосибирцам первые заморозки, а власти готовятся к отопительному сезону. В попытках привыкнуть к первому похолоданию публика делает аншлаги театрам и НОВАТу, пытаясь согреться современной драмой или классической оперой. Как провести выходные и не заболеть хандрой – в афише событий Сиб.фм.
В пятницу:
Джазец в тайге
Джаз был той музыкой, которая стёрла национальные стереотипы и первой приподняла железный занавес между американской и советской культурами. Наследник традиций свободной джазовой импровизации Гжех Пиотровский своим творчеством показал, как ярко и современно может звучать Польша на мировой сцене.
Известный саксофонист, музыкальный продюсер и владелец лейбла The Alchemist Records трижды номинировался на музыкальную премию Fryderyk, которую считают аналогом Grammy в Польше. Виртуозный саксофонист даст свой первый концерт в Сибири в сопровождении ансамбля из представителей новосибирской сцены: Андрея Турыгина (саксофон), Владимира Межберга (фортепиано), Владислава Третьякова (контрабас) и Дмитрия Швецова (ударные). В своём творчестве музыкант обращается к разным явлениям мировой музыки и культуры – от симфонии о Чехе, Лехе и Русе до топовых джазовых альбомов.
фотография с сайта vpobede.ru
Гжех Пиотровский. One World. Клуб «Ночь» в центре культуры и отдыха «Победа»
27 сентября в 20:00. Адрес: улица Ленина,7. Вход платный
Моцарт на баяне
Русский академический оркестр превратил мировую академическую классику из опер Россини и Моцарта, романсов Варламова и Свиридова в русский народный праздник. Виртуозные музыканты с помощью балалаек, домр, баянов и других национальных инструментов делают известные мелодии особо трогательными и душевными, будто собирая урожай из нот.
Вокальную часть программы украсят голоса оперных исполнителей Дарьи Шуваловой и Гурия Гурьева, который, как Фигаро, успевает на лучшие сцены Новосибирска.
Фотография с сайта phil-nsk.ru
«Мировые шедевры музыки» в Новосибирской филармонии. ГКЗ имени Каца, Красный проспект, 18\1
Начало в 19:00, вход платный
В субботу:
Карате-пацан
Международный турнир по карате на «Кубок маршала Покрышкина» соберёт более тысячи участников в возрасте от восьми лет и старше. Соревнования будут проводиться по трем дисциплинам: ката, ката-группа, весовые категории.
Поединки спортсменов займут целое футбольное поле, а основные поединки старших юниоров и взрослых пройдут в субботу. Дети до 11 лет будут соревноваться уже в воскресенье, а торжественное закрытие турнира состоится в 18:30.
Фотография из сообщества «Кубок маршала А. И. Покрышкина» на vk.com
Международный турнир по карате на стадионе «Заря», улица Спортивная, 2
Открытие соревнований в 13:00. Вход бесплатный
Идиократия
Достоевский остаётся актуальным классиком и для богемы, и для простого зрителя. Это попытался воплотить режиссёр «Старого дома» Андрей Прикотенко, обернув классический сюжет в детективную историю. Князь Мышкин стал для персонажей пьесы не просто человеком, но идеей – и каждый приобрёл «мышкинский комплекс». Зрителю придётся разгадать тайну центрального персонажа – ведь именно он провоцирует раскрытие и разоблачение всех героев.
Фотографии с сайта old-house.ru
Премьера «Идиота» в театре «Старый дом»
Большевистская, .Начало в 18:00. Вход платный
В воскресенье:
Кармен
Современная постановка классической оперы от «НОВАТа» стала одним из тех спектаклей, которые привлекают новосибирцев и отлично идут на «экспорт». Красочный и динамичный спектакль трижды покорял самых искушённых в красивых шоу Азии ценителей – и с успехом проходил в столицах Южной Кореи и Таиланда. Партию Кармен исполнит солистка московского театра «Новая Опера» Анастасия Лепешинская, а Микаэлу воплотит приглашённая звезда НОВАТа, заслуженная артистка России Вероника Джиоева.
Фотография с сайта novat.nsk.ru
«Кармен» на фестивале Вероники Джиоевой. НОВАТ, Красный проспект, 63
Начало в 17:00, вход платный
Несчастный случай с юбкой
Возвращение с тёмной стороны. О русском мате, попытках повысить самооценку и муках творчества Ирины Богушевской
Бывшая супруга Алексея Кортнева и солистка «Несчастного случая» Ирина Богушевская представит свой женский ироничный взгляд на лихие 90-е, динамичные 2000-е и тревожные 2010-е годы сразу для нескольких поколений слушателей. Певица и поэтесса сочетает театрализованный джаз с кабаре-рок музыкой, а песни на стихи Александра Вертинского – с русскоязычной босановой. Это действо, выстроенное по всем канонам драматургии, это путешествие лирической героини, которая проходит череду испытаний и возвращается с рассказами об их преодолении, обещают организаторы.
Фотография со страницы Ирины Богушевской на facebook.com
Концерт Ирины Богушевской в ДК «Академия»
Морской проспект,23. Начало в 19:00
Премьеры в кино:
Космический спортпит
В свои 55 лет Брэд Питт находится в отличной физической форме – за это создатели космического блокбастера отправили его к звёздам. Традиция продолжается – каждая звезда Голливуда в конце концов попадает в кинематографический космос. Мэтью Макконахи нарушал законы физики, Мэтт Дэймон сажал картошку на Марсе, а Брэд Питт будет искать отца, а найдёт внеземную цивилизацию. Поможет ему легендарный Томми Ли Джонс из «Людей в чёрном».
Сало по-московски
Московский предприниматель Иванов бежит от проблем с силовиками в Киев в поисках «незалэжности» своего бизнеса, а находит возможность украсть всё, что плохо лежит. Свободная Украина манит москвича культурой рейвов и ночных клубов и дешёвыми активами местной судоверфи, но играть по правилам в круговороте событий при непростой экономической ситуации не так просто. Как и снять роад-муви без штампов и анекдотов про «москалей».
Подкидыш для Собянина
Ремейки советской классики – популярный и неоднозначный для критиков жанр российского кино. Режиссёр Сергей Васильев решил «не нервировать Мулю» в виде старшего поколения и снял фильм о приключениях потерявшейся девочки в современной Москве. Столица по-прежнему испорчена квартирным вопросом и фирменным ханжеством, к которому добавился патиновый налёт недоверия к окружающим. Вместо комедии получилась наивная мелодрама – и пятилетняя Наташа своей искренностью и доверчивостью меняет мир к лучшему.
Также на выходных:
27-29 сентября. Акция по раздельному сбору мусора «Зелёная белка» Подробности в группе «ВКонтакте».
Выставка «Италия. XX век» в Новосибирском художественном музее. Красный проспект, 5.
27 сентября диско-вечеринка в баре Fry. Начало в 23:00
28 сентября. Всеобщий день первокурсника с GAYAZOV$ BROTHER$. Лофт-парк «Подземка», начало в 22:00.
28 сентября. «7 чувств» на Фестивале польского кино в «Победе». Ленина, 7 в 18:30.
Комментарии
Лента новостей
«Депрессия – не миф»: друзья погибшего врача из Бурятии объяснили его самоубийство
Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фото
Глава Мошковского района и директор психдиспансера прокомментировали обыски в их доме
«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобиль
Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничеством
Люксовый автомобиль за 2,5 миллиона купят для нового военного суда
«Сибирский Левша» продаёт рисунок синички по 5 тысяч рублей за миллиметр
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
События выходных: рыцари Шнурова и Рэмбо для Трампа
Как не стать грибником-потеряшкой и развеять тучи на ...
Новости по теме
Популярное