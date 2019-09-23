События выходных: цыганка в театре и джазец в тайге

Как не спеть арию депрессарио и услышать песни уходящего лета

Коллаж Сиб.фм

Сентябрь догорает в талантливых голосах певцов и в спелых овощах торгующих дачников. Метеорологи обещают новосибирцам первые заморозки, а власти готовятся к отопительному сезону. В попытках привыкнуть к первому похолоданию публика делает аншлаги театрам и НОВАТу, пытаясь согреться современной драмой или классической оперой. Как провести выходные и не заболеть хандрой – в афише событий Сиб.фм.

В пятницу:

Джазец в тайге

Джаз был той музыкой, которая стёрла национальные стереотипы и первой приподняла железный занавес между американской и советской культурами. Наследник традиций свободной джазовой импровизации Гжех Пиотровский своим творчеством показал, как ярко и современно может звучать Польша на мировой сцене.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-bestsongs/playlists/702919">Лучшее: Grzech Piotrowski</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-bestsongs">Яндекс.Музыка</a> на Яндекс.Музыке

Известный саксофонист, музыкальный продюсер и владелец лейбла The Alchemist Records трижды номинировался на музыкальную премию Fryderyk, которую считают аналогом Grammy в Польше. Виртуозный саксофонист даст свой первый концерт в Сибири в сопровождении ансамбля из представителей новосибирской сцены: Андрея Турыгина (саксофон), Владимира Межберга (фортепиано), Владислава Третьякова (контрабас) и Дмитрия Швецова (ударные). В своём творчестве музыкант обращается к разным явлениям мировой музыки и культуры – от симфонии о Чехе, Лехе и Русе до топовых джазовых альбомов.

фотография с сайта vpobede.ru

Гжех Пиотровский. One World. Клуб «Ночь» в центре культуры и отдыха «Победа»

27 сентября в 20:00. Адрес: улица Ленина,7. Вход платный

Моцарт на баяне

Русский академический оркестр превратил мировую академическую классику из опер Россини и Моцарта, романсов Варламова и Свиридова в русский народный праздник. Виртуозные музыканты с помощью балалаек, домр, баянов и других национальных инструментов делают известные мелодии особо трогательными и душевными, будто собирая урожай из нот.

Вокальную часть программы украсят голоса оперных исполнителей Дарьи Шуваловой и Гурия Гурьева, который, как Фигаро, успевает на лучшие сцены Новосибирска.

Фотография с сайта phil-nsk.ru

«Мировые шедевры музыки» в Новосибирской филармонии. ГКЗ имени Каца, Красный проспект, 18\1

Начало в 19:00, вход платный

В субботу:

Карате-пацан

Международный турнир по карате на «Кубок маршала Покрышкина» соберёт более тысячи участников в возрасте от восьми лет и старше. Соревнования будут проводиться по трем дисциплинам: ката, ката-группа, весовые категории.

Поединки спортсменов займут целое футбольное поле, а основные поединки старших юниоров и взрослых пройдут в субботу. Дети до 11 лет будут соревноваться уже в воскресенье, а торжественное закрытие турнира состоится в 18:30.

Фотография из сообщества «Кубок маршала А. И. Покрышкина» на vk.com

Международный турнир по карате на стадионе «Заря», улица Спортивная, 2

Открытие соревнований в 13:00. Вход бесплатный

Идиократия

Достоевский остаётся актуальным классиком и для богемы, и для простого зрителя. Это попытался воплотить режиссёр «Старого дома» Андрей Прикотенко, обернув классический сюжет в детективную историю. Князь Мышкин стал для персонажей пьесы не просто человеком, но идеей – и каждый приобрёл «мышкинский комплекс». Зрителю придётся разгадать тайну центрального персонажа – ведь именно он провоцирует раскрытие и разоблачение всех героев.







Фотографии с сайта old-house.ru

Премьера «Идиота» в театре «Старый дом»

Большевистская, .Начало в 18:00. Вход платный

В воскресенье:

Кармен

Современная постановка классической оперы от «НОВАТа» стала одним из тех спектаклей, которые привлекают новосибирцев и отлично идут на «экспорт». Красочный и динамичный спектакль трижды покорял самых искушённых в красивых шоу Азии ценителей – и с успехом проходил в столицах Южной Кореи и Таиланда. Партию Кармен исполнит солистка московского театра «Новая Опера» Анастасия Лепешинская, а Микаэлу воплотит приглашённая звезда НОВАТа, заслуженная артистка России Вероника Джиоева.











Фотография с сайта novat.nsk.ru

«Кармен» на фестивале Вероники Джиоевой. НОВАТ, Красный проспект, 63

Начало в 17:00, вход платный

Несчастный случай с юбкой

Возвращение с тёмной стороны. О русском мате, попытках повысить самооценку и муках творчества Ирины Богушевской

Бывшая супруга Алексея Кортнева и солистка «Несчастного случая» Ирина Богушевская представит свой женский ироничный взгляд на лихие 90-е, динамичные 2000-е и тревожные 2010-е годы сразу для нескольких поколений слушателей. Певица и поэтесса сочетает театрализованный джаз с кабаре-рок музыкой, а песни на стихи Александра Вертинского – с русскоязычной босановой. Это действо, выстроенное по всем канонам драматургии, это путешествие лирической героини, которая проходит череду испытаний и возвращается с рассказами об их преодолении, обещают организаторы.

Фотография со страницы Ирины Богушевской на facebook.com

Концерт Ирины Богушевской в ДК «Академия»

Морской проспект,23. Начало в 19:00

Премьеры в кино:

Космический спортпит

В свои 55 лет Брэд Питт находится в отличной физической форме – за это создатели космического блокбастера отправили его к звёздам. Традиция продолжается – каждая звезда Голливуда в конце концов попадает в кинематографический космос. Мэтью Макконахи нарушал законы физики, Мэтт Дэймон сажал картошку на Марсе, а Брэд Питт будет искать отца, а найдёт внеземную цивилизацию. Поможет ему легендарный Томми Ли Джонс из «Людей в чёрном».

Сало по-московски

Московский предприниматель Иванов бежит от проблем с силовиками в Киев в поисках «незалэжности» своего бизнеса, а находит возможность украсть всё, что плохо лежит. Свободная Украина манит москвича культурой рейвов и ночных клубов и дешёвыми активами местной судоверфи, но играть по правилам в круговороте событий при непростой экономической ситуации не так просто. Как и снять роад-муви без штампов и анекдотов про «москалей».

Подкидыш для Собянина

Ремейки советской классики – популярный и неоднозначный для критиков жанр российского кино. Режиссёр Сергей Васильев решил «не нервировать Мулю» в виде старшего поколения и снял фильм о приключениях потерявшейся девочки в современной Москве. Столица по-прежнему испорчена квартирным вопросом и фирменным ханжеством, к которому добавился патиновый налёт недоверия к окружающим. Вместо комедии получилась наивная мелодрама – и пятилетняя Наташа своей искренностью и доверчивостью меняет мир к лучшему.

Также на выходных:

27-29 сентября. Акция по раздельному сбору мусора «Зелёная белка» Подробности в группе «ВКонтакте».

Выставка «Италия. XX век» в Новосибирском художественном музее. Красный проспект, 5.

27 сентября диско-вечеринка в баре Fry. Начало в 23:00

28 сентября. Всеобщий день первокурсника с GAYAZOV$ BROTHER$. Лофт-парк «Подземка», начало в 22:00.

28 сентября. «7 чувств» на Фестивале польского кино в «Победе». Ленина, 7 в 18:30.



Никита Манько

журналист Автор