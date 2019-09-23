Гонка наказов

5 баллов
+3
64.42 70.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Тепло уже в пути: сколько домов подключили к теплоснабжению в Новосибирске

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака»

сегодня 15:55 Общество 0 Коммент.

Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся бабье лето

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Матч «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво откроют новую парковку

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Названы самые лучшие песни для работы

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Гаджет-убийца: как не стать жертвой собственного смартфона

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песней

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Гонка наказов

Как депутатские наказы станут важным инструментом в руках активных горожан
Рубрика: политика

30.09.2019 16:10

Фотографии Алексея Чистякова

Прошедшая сессия Совета депутатов Новосибирска подвела итоги лета и дала старт новому политическому сезону. Предвыборная гонка за кресло мэра закончилась официальной инаугурацией Анатолия Локтя на второй срок на внеочередной сессии. Уже на следующий день состоялась ординарная сессия Совета. В один день с выборами мэра прошли довыборы в Совет депутатов Новосибирска по избирательному округу № 12, на которых одержал победу молодой депутат от «Единой России». Коллеги поздравили Павла Чернышева с победой и одобрили его вхождение в состав комиссий по производственному развитию и предпринимательству, а также по муниципальной собственности.

«Работая с комиссией по предпринимательству, я смогу оказать больше внимания и защитить больше интересов жителей в борьбе с торговлей в неустановленных местах. То, что касается работы в комиссии по муниципальной собственности – есть проблема содержания муниципальных помещений, которые находятся на балансе города – МУП «Центр муниципального имущества», и находятся в ненадлежащем состоянии. Всё это усугубляет состояние как общего имущества многоквартирных домов, так и в принципе – жилого фонда. Принципиальный и важный момент – обратить внимание на содержание тех объектов муниципального имущества, которые не сданы в аренду, не проданы, а просто законсервированы и находятся в подвешенном состоянии», – рассказал Павел Чернышев.

Избиратели особенно любили Дмитрия Валерьевича Прибаловца за сохранение архитектурного образа Богданки. Павел Чернышев обещал, что эта работа будет продолжена – улица Богдана Хмельницкого является уникальным местом в Новосибирске. Новый депутат предложил действовать с помощью защитных регламентов – сейчас необходимо доработать и предложить конкретный нормативный акт в форме защитного регламента, чтобы направить в нужную сторону застройку улицы Богдана Хмельницкого.

«Статус достопримечательного места, который сейчас имеет улица Богдана Хмельницкого, с одной стороны сохраняет облик Богдашки, но с другой стороны усложняет некоторые процедуры. К примеру, ремонт кровли на здании Богдана Хмельницкого, 38 – жилого дома с расположенной там библиотекой имени Дмитрия Лихачёва. Подрядчик смог зайти на капитальный ремонт кровли, и нужно разработать проект, который с учётом статуса достопримечательного места будет разрабатываться и реализовываться как минимум полгода. Это несколько усложняет процедуру ремонта и обслуживания, но сохраняет сам исторический облик в ходе реконструкции», – уверен Павел Чернышев.

«Есть чёткое понимание, что нужно делать – обратить внимание на состояние жилого фонда и муниципального фонда на Богдана Хмельницкого. Все здания построены примерно в одно время – в 40-е и 50-е годы, они уже подошли к концу своего технического эксплуатационного срока. Большая работа предстоит именно в плане капитального ремонта – сейчас региональная программа предусматривает поэтапный план реализации. Ремонт распланирован по разным годам: фасад, кровля, коммуникации, отмостки, подвалы.

Всё строилось примерно в одно время, и точно так же подходит к необходимости капитального ремонта.

То, что сейчас ремонтируется лишь малая часть домов на улицах Богдана Хмельницкого, Народной и Александра Невского – ситуация неприемлемая, и нужно постараться сделать всё, чтобы максимальное количество домов в ближайшее было включено в программу», – уверен Павел Чернышев.

Помимо проблем в сфере ЖКХ есть и транспортные: округ № 12 включает часть четвёртого микрорайона – жилмассив «Юбилейный». Местные жители, как и жители соседних «Родников» и «Снегирей», постоянно сталкиваются с пробками. Депутат пообещал сделать всё, что можно, для решения проблем жителей – до новых выборов ему остался всего год.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев подчеркнул, что новый политический сезон будет очень активным, в течение года горсовет будет подводить итоги своей пятилетней работы. Сезон должен закончиться выборами в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области, которые запланированы на сентябрь 2020 года. Главным итогом станет проверка исполнения депутатских наказов – и работы самих депутатов. Дмитрий Асанцев отметил, что в Совете депутатов идёт постоянная работа по контролю за исполнением наказов избирателей, изыскиваются средства, чтобы выполнить как можно больше пожеланий граждан.

«Изначально с мэрией Новосибирска мы принимали программу наказов общей стоимостью около 65 миллиардов рублей. Из этих 65 миллиардов порядка 58 были связаны с наказами на капитальное строительство: дорожные развязки, новые станции метро, школы, детские сады. Мы прекрасно понимали, что силами бюджета Новосибирска этот объём затрат не вытянуть. Для этого нужно привлекать средства областного и федерального бюджета. Мы можем высказывать пожелания, мы можем просить, предлагать, что мы и делаем – но там есть определённые ограничения. Все идет через программы, и не всегда выделяется нужный объём», – уверен председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Председатель горсовета добавил, что новые наказы жителей и контроль за их исполнением лягут в основу грядущей избирательной кампании. Это открывает для активных горожан новые возможности и может помочь вспомнить расхожее словосочетание «слуга народа», в преддверии предвыборной гонки.

Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Теги: благоустройство депутаты Совет депутатов Новосибирска

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Тепло уже в пути: сколько домов подключили к теплоснабжению в Новосибирске

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака»

сегодня 15:55 Общество 0 Коммент.

Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся бабье лето

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Матч «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво откроют новую парковку

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Названы самые лучшие песни для работы

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Гаджет-убийца: как не стать жертвой собственного смартфона

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песней

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
26.09.2019

Тридцать сезонов «Успеха»

Спортивно-профессиональный клуб продолжает...

Читать далее
Image
19.09.2019

Сироты без дома не останутся

До конца года для новосибирских детей ...

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее

Новости по теме

Обвинённый в ударе новосибирского чиновника депутат Дамаев написал заявление о клевете 25.09.2019 Депутат горсовета Новосибирска Дамаев прокомментировал сообщение о драке с чиновником 23.09.2019 Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области 23.09.2019 Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии 10.09.2019

Популярное

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище