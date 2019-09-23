Гонка наказов

Как депутатские наказы станут важным инструментом в руках активных горожан

Фотографии Алексея Чистякова

Прошедшая сессия Совета депутатов Новосибирска подвела итоги лета и дала старт новому политическому сезону. Предвыборная гонка за кресло мэра закончилась официальной инаугурацией Анатолия Локтя на второй срок на внеочередной сессии. Уже на следующий день состоялась ординарная сессия Совета. В один день с выборами мэра прошли довыборы в Совет депутатов Новосибирска по избирательному округу № 12, на которых одержал победу молодой депутат от «Единой России». Коллеги поздравили Павла Чернышева с победой и одобрили его вхождение в состав комиссий по производственному развитию и предпринимательству, а также по муниципальной собственности.

«Работая с комиссией по предпринимательству, я смогу оказать больше внимания и защитить больше интересов жителей в борьбе с торговлей в неустановленных местах. То, что касается работы в комиссии по муниципальной собственности – есть проблема содержания муниципальных помещений, которые находятся на балансе города – МУП «Центр муниципального имущества», и находятся в ненадлежащем состоянии. Всё это усугубляет состояние как общего имущества многоквартирных домов, так и в принципе – жилого фонда. Принципиальный и важный момент – обратить внимание на содержание тех объектов муниципального имущества, которые не сданы в аренду, не проданы, а просто законсервированы и находятся в подвешенном состоянии», – рассказал Павел Чернышев.

Избиратели особенно любили Дмитрия Валерьевича Прибаловца за сохранение архитектурного образа Богданки. Павел Чернышев обещал, что эта работа будет продолжена – улица Богдана Хмельницкого является уникальным местом в Новосибирске. Новый депутат предложил действовать с помощью защитных регламентов – сейчас необходимо доработать и предложить конкретный нормативный акт в форме защитного регламента, чтобы направить в нужную сторону застройку улицы Богдана Хмельницкого.

«Статус достопримечательного места, который сейчас имеет улица Богдана Хмельницкого, с одной стороны сохраняет облик Богдашки, но с другой стороны усложняет некоторые процедуры. К примеру, ремонт кровли на здании Богдана Хмельницкого, 38 – жилого дома с расположенной там библиотекой имени Дмитрия Лихачёва. Подрядчик смог зайти на капитальный ремонт кровли, и нужно разработать проект, который с учётом статуса достопримечательного места будет разрабатываться и реализовываться как минимум полгода. Это несколько усложняет процедуру ремонта и обслуживания, но сохраняет сам исторический облик в ходе реконструкции», – уверен Павел Чернышев.

«Есть чёткое понимание, что нужно делать – обратить внимание на состояние жилого фонда и муниципального фонда на Богдана Хмельницкого. Все здания построены примерно в одно время – в 40-е и 50-е годы, они уже подошли к концу своего технического эксплуатационного срока. Большая работа предстоит именно в плане капитального ремонта – сейчас региональная программа предусматривает поэтапный план реализации. Ремонт распланирован по разным годам: фасад, кровля, коммуникации, отмостки, подвалы.

Всё строилось примерно в одно время, и точно так же подходит к необходимости капитального ремонта.

То, что сейчас ремонтируется лишь малая часть домов на улицах Богдана Хмельницкого, Народной и Александра Невского – ситуация неприемлемая, и нужно постараться сделать всё, чтобы максимальное количество домов в ближайшее было включено в программу», – уверен Павел Чернышев.

Помимо проблем в сфере ЖКХ есть и транспортные: округ № 12 включает часть четвёртого микрорайона – жилмассив «Юбилейный». Местные жители, как и жители соседних «Родников» и «Снегирей», постоянно сталкиваются с пробками. Депутат пообещал сделать всё, что можно, для решения проблем жителей – до новых выборов ему остался всего год.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев подчеркнул, что новый политический сезон будет очень активным, в течение года горсовет будет подводить итоги своей пятилетней работы. Сезон должен закончиться выборами в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области, которые запланированы на сентябрь 2020 года. Главным итогом станет проверка исполнения депутатских наказов – и работы самих депутатов. Дмитрий Асанцев отметил, что в Совете депутатов идёт постоянная работа по контролю за исполнением наказов избирателей, изыскиваются средства, чтобы выполнить как можно больше пожеланий граждан.

«Изначально с мэрией Новосибирска мы принимали программу наказов общей стоимостью около 65 миллиардов рублей. Из этих 65 миллиардов порядка 58 были связаны с наказами на капитальное строительство: дорожные развязки, новые станции метро, школы, детские сады. Мы прекрасно понимали, что силами бюджета Новосибирска этот объём затрат не вытянуть. Для этого нужно привлекать средства областного и федерального бюджета. Мы можем высказывать пожелания, мы можем просить, предлагать, что мы и делаем – но там есть определённые ограничения. Все идет через программы, и не всегда выделяется нужный объём», – уверен председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Председатель горсовета добавил, что новые наказы жителей и контроль за их исполнением лягут в основу грядущей избирательной кампании. Это открывает для активных горожан новые возможности и может помочь вспомнить расхожее словосочетание «слуга народа», в преддверии предвыборной гонки.



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор