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Очевидность выбора

Мы решили расширяться и искали квартиру уже осознанно
Рубрика: недвижимость

05.11.2019 08:30

Фотографии Никиты Давыденко

«Наша семья почти как кофе три-в-одном», – шутили мы с мужем. Жили втроём в однушке: я, супруг Слава и маленький Ромка. Ну, теперь-то он уже и не такой маленький стал – уже в шестой класс пошел. Хоть и говорят, что чужие дети быстро растут, но свои на самом деле тоже не отстают. Не успеем оглянуться, сын выше меня будет – видно, что в отца порода, в классе выше всех пацанов на голову. А там – ОГЭ и ЕГЭ всякие, выпускные, институт…

Но это потом. А сейчас он после школы, как все современные дети, на курсы ездит. Правда, репетиторы далеко, рядом с домом вообще никого нет. Много времени на дорогу уходит. То я подхватываю, то муж специально заезжает. Но скоро сложно будет столько часов тратить впустую. Мы второго ребёнка ждем.

Слава мой уже устал от этих ежедневных пробок. Работа ответственная – управляющий, на нём весь магазин держится. Поставщики, персонал, постоянные совещания с московским начальством. Вижу, что возвращается домой совсем измотанный. Ему бы поспать лишний часик, но куда там! Каждый день будильник ставит на 6:05 – чтоб успеть проскочить до заторов.

В общем, посовещались мы и решили, что, во-первых, пора искать жильё поближе к центру. А во-вторых, побольше, срочно нужна детская, всё-таки двое детей будет.

При выборе первого своего жилья мы когда-то сильно прогадали во многих моментах, которые учли сейчас. В этот раз новую квартиру подбираем основательно. Должно быть всё, что нужно для жизни и обязательно удобство в мелочах. Школа в шаговой доступности, детский садик, ведь скоро ожидаем нового человечка в семье, магазины рядом, и, чтобы добираться было легко, обязательно по линии метро. В итоге остановились на «Доме на Федосеева» ГК «Расцветай», и сейчас расскажу, почему.

Микрорайон «Золотая Нива». Когда-то это место считалось не очень удобным: вроде и не окраина, а добираться было сложно. Сейчас, пока машина в ремонте, мы приехали своим ходом. Минут за пятнадцать. Кайф, конечно! Жильё рядом с метро. Причём поблизости сразу две станции — неподалёку ведь еще «Берёзовая роща», от которой можно дойти пешком.

Фотография предоставлена ГК «Расцветай»

А рядом с ней одноимённый парк. Это и прогулки на свежем воздухе, и пони-клуб, и концертный зал «Евразия» — бывший ДК «Строитель», в котором постоянно проходят концерты интересных исполнителей.

Жизнь кипит

Выйдя из подземки, мы отправились на разведку территории. Первая мысль: «Ага, здесь много торговых центров». Это удобно, в ТЦ «Золотая Нива» есть большой продуктовый рынок на первом этаже. Наверняка там можно будет что-нибудь этакое купить. Покушать вкусно мы любим, этого не отнять.

Очень круто, что в пяти минутах ходьбы здесь есть ещё и «Сибирский молл». Это ведь сразу и покупки, и еда, и развлечения под одной крышей. «Здорово, будем ходить на ночные сеансы в кино», – хором сказали мы.

Наши мечты уже почти сбылись, дом скоро сдаётся. Вот представьте.

Приходишь с работы, все дела сделаешь, и можно за пять минут до начала сеанса отправиться на просмотр. А если не хочется готовить, можно пойти на фуд-корт всей семьёй, вкусно покушать, отдохнуть. Сменить обстановку, в общем.

В «Сибирском молле» ещё и «Ашан» есть. Вообще супер! Можно закупаться на неделю вперед, там акции постоянно, скидки. Выгодно. Сейчас мы живем далеко от него, долго в пробке стоять, неудобно. Всегда мечтали об «Ашане» рядом с домом.

Да и в принципе большой торгово-развлекательный центр рядом с домом – это прекрасно. Одежда, обувь на все сезоны и всех ценовых категорий, опять же можно поймать скидки и акции. Буду на маникюр туда в студию ходить, а не на другой конец города кататься.

Кстати, пока здесь гуляли, проголодались. Зашли, съели по бургеру, потом по мороженому, отдохнули, походили по самому центру, проверили, что там вообще есть. А там реально всё. И техника, и сервисный центр Apple, и «Шашлыкoff» – здесь можно с друзьями будет встречаться. И всякие эксклюзивные магазинчики есть. Я просто счастлива. Ну и плюс ещё подумали, что когда малыш родится, не всегда будет время готовить первое-второе-третье, а в «Сибирском молле» такой широкий выбор на фуд-зоне, будем туда ходить ужинать всей семьёй.

Столько времени прожили на краю географии, сил уже нет. Даже чтобы сходить с мужем на свидание, приходилось ехать за тридевять земель. Возвращались поздно, уже уставшие.

Ромка, сын, замучился тратить на дорогу по три часа в день, у него успеваемость стала хромать, он постоянно жалуется на головную боль. Ну это же не дело совсем.

Потому-то мы и обрадовались чрезвычайно, увидев буквально в радиусе 800 метров три школы, больше четырёх детских садов, там дальше со счёта сбились. Потом уже узнали, что их там 11! Да-да, именно одиннадцать. В общем, проблем с садиком точно не возникнет. А сын хоть высыпаться будет, за полчаса успеет и собраться, и до школы добраться, она же в двух шагах буквально.

уютные дворики, школа, всё рядом

Мы хотим в 11-ю гимназию попасть, там помимо стандартной программы детям дают много интересных знаний, которые потом понадобятся им в жизни. В 2016 году школа вошла в топ-500 лучших по России. Если туда не получится, есть ещё 186-я школа, тоже рядом, ученики её активно участвуют и побеждают во всевозможных олимпиадах.

Ну и с дополнительными курсами будет попроще. Сел на метро – 10 минут, и на месте. Не нужно трястись в переполненном автобусе или стоять в пробках, особенно в час пик. Удобно, как ни крути.

На работу опять же легко добираться по Ипподромке. Раз – и ты уже на Красном проспекте. Отлично просто!

Во дворах у нас есть Аллея памяти участников войны и тружеников тыла. Надо же, это так трогательно! Потрясающе. Какие душевные, искренние люди здесь живут, только посмотрите.

Тропинки, скамейки – идеально для прогулок с малышом

Недалеко от дома есть скульптуры в виде персонажей советских мультфильмов: кот Леопольд, герои из «Простоквашина», Емеля на печи и многие другие. Можно организовать фотосессию с детьми, и не только с детьми. Да и просто там приятно прогуливаться.

Парк-путеводитель по советским мультфильмам

А еще рядом «Берёзовая роща», там аттракционы, красивое место для прогулок – летом тепло и зелень, зимой бодрящий морозец и пушистый снег. Всё рядом! Скоро малыш родится, будем там гулять всей семьёй.

любимая «берёзка»

И самое главное – сам дом! В нём всего 74 квартиры, всего восемь этажей, огороженная территория, нет машин во дворе – такой вот островок личного пространства практически в самом сердце города. Лично я очень люблю камерность и уют, а в высотных зданиях вряд ли можно на это рассчитывать. А многоэтажек в центре очень много. И мы встали перед выбором: или приватность, но далеко от центра, или многоэтажка. К счастью, нам не пришлось выбирать. «Дом на Федосеева» находится в 15 минутах ходьбы от метро, и при этом он позиционируется как дом клубного типа. Это настоящая находка для нашей семьи. На территории дома не будет машин. Дети будут гулять спокойно, не будет запахов выхлопных газов. Машину припарковать можно в подземном паркинге, так что автолюбители тоже не пострадали.

Но дом нам понравился не только этим.

Сделан он из качественного кирпича, отлично держит тепло, зимой будет уютно. Тепло хорошо держат и окна с качественным стеклопакетом, а значит, можно забыть про обогреватели. Летом, соответственно, в квартире будет приятная прохлада, кондиционер или вентиляторы тоже не придётся постоянно включать. Экономия! Да и все эти приборы сушат воздух.

процесс строительства Дома на Федосеева: работа кипит

Ещё один фактор, который повлиял на моё решение при выборе дома, – это безупречно ровная поверхность стен, можно значительно сэкономить средства и время на отделочные работы, а я знаю, о чём говорю. Как вспомню, как нам тяжело далась плитка в ванной на нашей первой квартире, так в дрожь бросает. Ну и большой плюс – это современное оборудование для отопительной системы дома.

В самой квартире просторные комнаты, кухня большая, это важно, мы любим там отдыхать всей семьёй, да и гостей тоже любим. Сделаем в кухне ещё и столовую, всегда мечтали.

Изучив всю информацию о доме, мы захотели узнать и о застройщике. Посмотрели, что у ГК «Расцветай» в Новосибирске строятся ЖК «Расцветай на Маркса», ЖК «Расцветай на Гоголя», «Дом на Республиканской».  Съездили туда на экскурсию, посмотрели, что да как. Всё понравилось. Строят быстро – примерно по четыре этажа в месяц делают, но не в ущерб качеству. В нашем доме уже возведен монолитный каркас. Из кирпича выкладывают внутренние стены, перегородки. Одновременно ставят пластиковые окна, тянут электропроводку, даже наружняя канализация почти готова. Всё так стройно, слаженно и организованно. Кипит работа!

Не поленились, поискали ещё информацию в интернете и выяснили, что группа компаний теперь работает не только в Новосибирске. Можно сказать, вышли на столичный уровень — строят новый объект в Московской области — 17-этажный кирпичный дом «Расцветай на Пушкина». А это уже совсем другой масштаб, который тоже говорит о надёжности.

В общем, после увиденного долго мы не думали. Квартиру уже купили и с нетерпением ждем переезда. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 228, офис № 1
ОФИС ПРОДАЖ НА ОБЪЕКТЕ 
г. Новосибирск, ул. Федосеева, 14

Телефон: 255-88-22

гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

 

Автор
Кристина Новикова
дизайнер
Автор
Кристина Новикова
дизайнер
Теги: жильё недвижимость комфорт расцветай

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