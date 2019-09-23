Жизнь после эйджизма

Старикам тут место: бабушки обгоняют молодых атлетов и затмевают современных Ван Гогов

Фотографии сиб.фм и со страниц героев публикации в соцсетях

Новосибирск – почти идеальный город для социологов и психологов, его жители стремятся в Европу, но уважают и традиционные семейные ценности с Востока. Трендом прошлого года оказался феминизм – большинство горожан восприняли моду неоднозначно, но открытый всему новому Новосибирск кое-что из него взял на вооружение. Тенденцией 2019 года в обществе стала борьба с «эйджизмом» – дискриминацией пожилых.

Отгремевшие протесты против пенсионной реформы подтолкнули помогать пенсионерам и пожилым людям в быту, саморазвитии и трудоустройстве. В словесный обиход вернулся термин «интеллигентный возраст» – обозначение времени выхода на пенсию и более поздние годы.

В декаду пожилого человека Сиб.фм собрал самые яркие истории новосибирцев, доказавших окружающим, что старость – это золотые годы, а не чёрно-белые картинки из интернета, а также попытался понять, как побороть в себе эйджизм.

История игрушек

Новосибирский мастер Ирина Ивановна Верхградская встала для соцсетей в один ряд с классиками живописи и скульптуры от Рафаэля до Ван Гога – практически каждую неделю её работы появляются в крупных сообществах «ВКонтакте» и «Одноклассников». Выставка уникальных тряпичных кукол «Дорогие мои старики» успела побывать в столице и ещё 20 городах России. Миниатюрные персонажи размером от четырёх до восьми сантиметров изображают бытовые сюжеты из жизни пожилых людей – но выполнены столь эмоционально, что вызывают у посетителей слёзы, а многие из них даже возвращаются по нескольку раз, чтобы пережить личное перед искусством.

Ирина Ивановна шла к признанию долгие 30 лет, работая над авторской техникой дома и не занимаясь продвижением. В коллекции более 1,6 тысячи кукол из склеенной ткани: звёзды эстрады и кино, исторические персонажи, благородные дамы и русские крестьянки, народные и сказочные персонажи, национальные образы в костюмах.







Ирина родилась в Норильске, но за 60 лет своей жизни сменила множество городов, оставив свой след в музеях Казахстана, Омска, Томска и Новосибирска. Ирина Ивановна с детства занималась шитьём и вернулась к мастерству в перестройку – родились дети, игрушек не было, и первые куклы были сделаны для них.

«Когда появились первые бесплатные курсы интернет-грамотности для пенсионеров в НГТУ – я первой прошла их, даже раньше детей. Первые фото работ выложила "ВКонтакте", вскоре они разошлись по интернету – одна женщина писала, что увидела работу и не могла заснуть – выключала компьютер и вновь включала. На выставки люди приходили по нескольку раз, просили даже оставить их одних в зале наедине с чувствами. Каждая кукла для меня – вдохновение, каждую работу я пропускаю через себя – поэтому не могу работать на заказ», – рассказала Ирина Верхградская.







Благодаря бесплатным курсам пенсионеры успешно осваивают компьютер – для искусства, самореализации и интернет-торговли. Последнее направление считают перспективным в министерстве труда и социального развития Новосибирской области. В преддверии декады пожилых людей министр Ярослав Фролов рассказал о подготовке более 250 пенсионеров на курсах электронной коммерции, которые позволили пожилым людям создать магазины на «Авито» и «ВКонтакте» и успешно продавать свою продукцию.

Пожилые модели

Новосибирск регулярно попадает в топ-5 рейтингов красоты девушек и женщин на улицах городов России. Но ни одно российское агентство не составляло подобных рейтингов для пожилых красавиц – хотя американские, европейские, японские и корейские СМИ часто рассказывают о «благородной седине» на главных подиумах и в мировых домах мод.

В Новосибирске пожилые женщины пока осторожно относятся к этому – но в ведущих агентствах города уже работают возрастные модели до 50 лет и чуть старше.

«Портфолио продвигается через агентство. Дети и внуки к моему увлечению относятся хорошо и одобряют. А вот предложений работы крайне мало для моделей такого возраста – судя по Новосибирску», – рассказала Сиб.фм 52-летняя модель Global Russian models Наталья Кубайчук.

Другие модельные агентства города – Elite stars и творческая группа «Формат», продвигают своих возрастных моделей, таких как 57-летняя Елена Абдуллаева.







Но чаще женщины находят желание и смелость идти в модели, пережив непростые события в жизни – развод, экономический кризис. Или болезнь.

«Я где только могла разместила свои фотографии, но никаких предложений не поступало. Мне необходимо было уехать до осени на море. Может быть осенью, когда вернусь, будут какие-нибудь предложения. Дочь меня поддерживает, говорит, чтобы я добивались своей цели, не опускала руки. А сын с самого начала не верил, что из этого что-то получится. Внучка копирует бабулю», – рассказала Светлана Лебедева из Краснодара.

Открыть и изобрести себя заново не каждому дано, но Светлана смогла побороть онкологию – и её образ ещё покорит соцсети. Ведь по-прежнему основным инструментом в индустрии красоты остаются Instagram и его stories, которые требуют постоянного контакта с подписчиками и обновления.

Обгоняя Ахиллеса

Возраст – не помеха, ведь «спорт – это жизнь». Доказать это на своём примере получилось у чемпионки мира по триатлону – 65-летней Людмилы Вороновой из Новосибирска. Сейчас за победы в семи гонках Ironman её называют «Железной леди», хотя в детстве она была настоящей «пацанкой» и сорвиголовой. Любимое дело позволило обрести счастье – быть звездой школы помимо отличной учёбы, поступить и закончить политех, стать комсоргом станкостроительного завода.

После рождения двух дочерей она приходила первой на всесоюзных соревнованиях ГТО, а в 90-х одной из первых стала продвигать моду на триатлон. Из-за возраста Людмиле Вороновой не удалось сразу получить мастера спорта, несмотря на победы среди молодых – путь к званию занял пять лет.

«Что толкает меня? Думаю, эмоции – они ведут нас к действиям. Я воспринимаю себя молодой, мои мечты исполнялись. Чего ещё бы хотела – новых стартов и, наверное, полюбить. В жизни у меня было две любви. К мужу – но это скорее больше привязанность, доверие, понимание. А потом я полюбила снова – известный спортсмен, с которым мы много ездили вместе на соревнования. Мне тогда исполнилось 40, ему 35. Это было совершенно другое чувство, которого я никогда прежде не знала. Особая потребность в близости. Я чувствовала себя за ним как за каменной стеной, так надёжно! Мы были вместе 17 лет, а потом он решил расстаться. Любовь была очень красивой – половина Новосибирска любовалась нашей любовью», – рассказывала в большом интервью Сиб.фм Людмила Воронова.

Несколько недель назад женщине пришлось пережить одно из самых суровых испытаний – дисквалификацию на возрастном Ironman в Монако из-за не включённого вовремя секундомера. Но нет сомнений, что и с этим она тоже справится без особых переживаний и пойдёт дальше.

Еще один похожий пример – бессменный мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Если многие чемпионы только после завершения выступлений на больших аренах уходят в политику, то он всю свою активную политическую карьеру совмещает со спортивной.

Многократный чемпион России среди ветеранов, призёр европейского первенства по лёгкой атлетике. Возможно, именно в этом таится секрет его такого долгого – почти тридцатилетнего – пребывания на посту градоначальника.

Как победить эйджизм?

Само понятие «эйджизм» чаще всего обозначает негативное отношение работодателей к пожилым людям, как к невыгодным для компании сотрудникам при приёме на работу. Суды Новосибирска завалены исками о компенсациях за увольнение и надбавках к пенсиям учителям, госслужащим, полицейским, врачам. А вне поля зрения остаются ещё десятки тысяч историй людей из реального сектора экономики вне бюджетной сферы.

Несмотря на всеобщую доступность мобильного интернета и роста компьютерной грамотности возрастных людей, многие случаи «эйджизма» так и остаются неопубликованными, семейными, личными историями.

При этом ООН официально не одобряет порог официального пенсионного возраста – он не помогает создавать рабочие места для молодёжи, но ограничивает возможности как организаций, так и пожилых людей, которые хотят остаться работать.

Иногда такие локальные истории превращаются в известные и массовые протесты – как увольнение директора Моховской школы в Чановском районе в связи с выходом на пенсию и продолжающийся протест под девизом «#Вернём Галину Васильевну!».

Сталкиваясь с эйджизмом при приёме на работу, можно искать либо утешение в семье и друзьях, либо – юриста, чтобы судиться и всё-таки устроиться куда-то. Но в век цифровых технологий важнее может быть не пенсионное удостоверение или запись в трудовой книжке. Именно общественные тренды объединяют совершенно разные возраста в интернете – и просто попадание в соцсети может сделать опыт прибыльным, а возраст – вновь почётным. Наши герои не раз слышат это – «У вас есть чему учиться!».



Никита Манько

журналист Автор