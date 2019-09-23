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События выходных: Джокер на сцене и девичий панк

Как не упасть с дерева культурной жизни и победить пубертат: самое интересное с пятницы по воскресенье в Новосибирске
Рубрика: афиша, культура

04.10.2019 16:35

Коллаж Сиб.фм

Погода обещает штиль без сюрпризов в выходные, при этом город продолжает «коптить» чистое лазурное небо с помощью накопления вредных примесей в атмосфере. Подростки дождались концертов, а родители – рецептов успеха для детей в «трудном возрасте». Преодолеть осеннее обострение одиночества поможет долгожданный «Джокер» в кино и «Октоберфест» в Российско-Немецком доме. Как не упасть духом вместе с осенней листвой и разглядеть Байкал – в афише выходных Сиб.фм.

В пятницу:

Сезон Ранеток

Предстоящие выходные в «Подземке» пройдут под знаком рок-музыки и свободы. Помимо «тяжёлых» и сумеречных NON SERVIAM, а также кислого и танцевального GSPD приедут девчонки из «Кис-Кис» – одна из самых многообещающих девичьих групп, уже заявленных на музыкальное открытие года в российской инди-сцене. Российские «Аврил Лавин» напоминают сериал «Ранетки», а вместо ожидаемой толпы школьниц собирают 30-летних мужчин своим громким женским панком. Песни о подростковом счастье и сексуальных приключениях уже звучали со сцены «Нашествия», но в них нет ни пафоса, ни матов – редко когда дочки могут прийти со своими папами и попрыгать на танцполе.

 
 
 
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Публикация от кис-кис (@kiskisnotdead)

Концерт группы «Кис-Кис» в «Подземке»
Красный проспект, 161. Начало в 19:00

 

Призрак Коммунизма

Мэрия Новосибирска переоделась в серый цвет – рабочие завершают последние детали реконструкции памятника архитектуры в стиле конструктивизма. Экскурсоводы готовы раскрыть все тайны новосибирского муниципалитета – подёргать ручки закрытых дверей и прикоснуться к обитым порогам, понажимать сразу несколько кнопок для голосования в большом зале заседаний, послушать легенды о призраке бюджета, который регулярно пугает обитателей здешнего дома. Гидом выступит Константин Голодяев – известный историк и борец с точечной застройкой и разрушением архитектурного наследия.

Фотография из сообщества «Музей Новосибирска» на vk.com

Экскурсия «Власть народу» в мэрии Новосибирска. Красный проспект,
4 октября в 17:00. Сбор у выхода станции метро «Площадь Ленина» к мэрии

 

В субботу:

Путч пива

Новосибирск – город пивных и баров, хватается за любую возможность задержать весёлую публику в чеке. Во многих заведениях уже начался «Октоберфест» – но настоящую культуру праздника знают лишь в Российско-Немецком доме. Здесь будут праздновать по полной – с танцами на столах, йодлями, шляпами, кружками и бочонками пива – под музыку Антона DJ Begowatt, успевшего за свою музыкальную карьеру параллельно поработать в Законодательном собрании Новосибирской области. Именно таким и должен быть национальный праздник на улицах Берлина и Мюнхена – без пафоса и с бокалом в руке.

Фотография из сообщества «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом» на vk.com

«Октоберфест» в Российско-Немецком доме. Ядринцевская, 68
Начало в 17:00, вход свободный

 

Ужин с Достоевским

Современные актёры вынуждены применять всё мастерство и талант, чтобы конкурировать с блогерами и доставать зрителя из соцсетей. В этом году иммерсивные спектакли стали привычкой для Новосибирска – зрителей водят по заброшкам, дворам, подвалам и заводам. Театр «Понедельник Выходной» предлагает провести вечер на кухне с персонажами Фёдора Достоевского, Рэя Брэдбери, Дины Рубиной и других актуальных писателей. Зрители натурально будут плакать – от лука, смеяться и чихать от перца вместе с актёрами, а также разберутся – кому варить борщи. Однако подобное пока есть только в телешоу, а этот спектакль выглядит более интеллигентно – как ужин с разговорами и сумасшедшими поварами с ножами в руках.

ФОТОграфия ПРЕДОСТАВЛЕНа ТЕАТРОМ «ПОНЕДЕЛЬНИК ВЫХОДНОЙ»

Иммерсивный спектакль «Кухня» от театра «Понедельник выходной»
5 октября в 18:00

 

Стойкий оловянный спектакль

НОВАТ возвращает мартовскую премьеру на сцену – пьеса Николая Денисова по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена обрела современное звучание и декорации. Романтическое приключение озвучил известный петербургский композитор Сергей Баневич. Партию солдатика поёт постоянный тенор театра оперы и балета Кирилл Нифонтов, а балериной станет Вероника Ситало – молодая лауреатка всероссийских и международных конкурсов. Сказка подходит детям от четырёх лет.

Фотографии с сайта novat.nsk.ru

«Стойкий оловянный солдатик» в НОВАТе
Красный проспект, 63. Начало в 19:00

 

В воскресенье:

Здравствуй, мальчик Бананан

Подростки показали настоящую перестройку в последние несколько лет – в культуре, стартапах и даже в политике. Извечный конфликт отцов и детей проходит не столь явно и резко, как это было в СССР, – но заставляет родителей поволноваться не меньше. Школа TeenJobs решила провести конференцию по профориентации и социологии для родителей подростков – 14 спикеров расскажут о профессиях будущего и мышлении предпринимателя. Мероприятие займёт целый день, слушателей ждут доклады от международных общественников, коучей и психологов, учёных института фундаментальной медицины и так далее.

Фотография с сайта kidsreview.ru

Конференция Teen.Parents.Community в «Потоке». Депутатская, 46
Начало в 10:00, вход бесплатный по предварительной регистрации

 

Остров художественных сокровищ

Александр Шуриц ушёл из жизни два года назад, крепко вписав в историю Новосибирска своё имя как символ изобразительного искусства города и перестроечного «совриска». Картины художника находятся в музеях по всему миру, а работу «Золотой ангел» поместили на алтарную стену храма святого Христофора в Бристоле – легендарном городе-порте викторианской Англии.

В каком-то смысле авторский стиль Шурица предвосхитил современных «Цифровых пиратов» от современного искусства – работы дышат живописью и концептуальностью.

Иллюстрации с сайта culture.ru

Выставка картин Александра Шурица «Ангел в тумане»
Новосибирский государственный художественный музей, Красный проспект, 5

 

Премьеры в кино:

Клоун без партии

Один из величайших злодеев за всю историю кинематографа наконец оттяпал себе целый фильм – и даже главный приз Венецианского кинофестиваля. «Джокер» Тодда Филлипса включает в себя отсылки к Скорсезе, легендарному режиссёру «Тёмного Рыцаря» Кристоферу Нолану и Хиту Леджеру. Настоящая драма о том, как большой город волею случая ломает «маленького человека» и его мечты, а тот возвращается в роли криминального гения и настоящего монстра. Фильм сделан максимально реалистично, а психологический сценарий дополнен пугающей музыкой композитора нашумевшего «Чернобыля». Здесь нет ни одной шутки про ипотеку, но много отсылок к изнанке американской мечты.

 

Акварель

Опытный режиссёр, оператор и рак по гороскопу Виктор Косаковский, наконец, вернулся в море. Его документальная кинокартина «Акварель» рассказывает о красотах водной стихии по всему миру, заставляя глаза волноваться – фильм снят в сверхкачественном разрешении со скоростью 96 кадров в секунду. Однако оценить это качество смогли только зрители Венецианского фестиваля – для них Косаковский сделал специальный проектор, так как в мире не существует кинооборудования, которое способно показывать полнометражное кино с проекцией 96 кадров в секунду. Новосибирским зрителям придётся отдыхать глазами.

 

Человек и кошка

Содержанка и мошенница Вера «поедает» широкие мужские души – они всегда платят, чтобы её завоевать и избавиться от неё. Последней жертвой становится богатый издатель в исполнении известного актёра Сергея Гармаша – но в планы «пожирательницы мужчин» вмешивается бывший любовник Дима, к которому у неё вновь вспыхивают чувства. Любовный клубок превращается в гордиев узел, а сам фильм – в «инста-драму» для женщин бальзаковского возраста и поклонниц Гармаша.

 

Также на выходных:

5 октября – панорамная экскурсия от Музея Новосибирска. Gorskiy City Hotel, улица Немировича-Данченко, 144а. Начало в 12:30, вход платный.

5 октября – «Тётки» в Старом доме. Комедия-фарс про двух сестёр и особняк в наследство. Театр «Старый дом», Большевистская, 45. Начало в 19:00, вход платный.

5 октября – «Сентиментальная повесть» по роману Зощенко. Театр «Красный Факел», Ленина, 19. Начало в 19:00, вход платный.

6 октября – Концерт GSPD в «Подземке». Красный проспект, 163. Начало в 19:00.

6 октября – Вечер фанатов Led Zeppelin с трибьютом от Zepp Love. Концерт в London Bar,Фрунзе, 234/1. Начало в 21:00, вход платный.

6 октября – «Калина красная» Василия Шукшина на большом экране. Кинотеатр «Победа», Ленина, 7. Начало в 13:50. Вход платный.

Автор
Никита Манько
журналист
Автор
Никита Манько
журналист
Теги: театры концерты выставки кино

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