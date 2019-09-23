Зелёный щит Новосибирска

Сколько городских лесов осталось в мегаполисе и как защитить их от вырубки

Фотография из сообщества «Сохраним Шлюзовской лес» на vk.com

Экология стала самой обсуждаемой темой года – новосибирцы до сих пор вспоминают смог от лесных пожаров в соседних регионах Сибири. Катастрофа миновала регион, но у общественников всё равно есть поводы для беспокойства. Как спасти город от пыли и зачем создавать программу защиты городских лесов, обсудили депутаты, чиновники и экологи на круглом столе, организованном Советом депутатов города Новосибирска.

Заблудились в трёх соснах

Зелёное кольцо городских лесов больше не окружает Новосибирск – и делает его доступным западным и юго-западным степным ветрам. Экологам удаётся защищать первую категорию городских лесов – остатки древнего соснового бора, но парковая и стихийная растительность идут под нож. По словам сотрудницы СО РАН Натальи Чебыкиной, именно эти категории лесов часто идут под застройку и городские коммуникации. Многие защитники природы до сих пор припоминают снос части дендропарка Новосибирска для строительства дельфинария, а также новые конфликты – снос пойменного леса под строительство ЛДС и порубки за пляжем «Наутилус».

«Новосибирск из-за длительного антициклона с ноября по февраль очень нуждается в зелёной оси. Город находится в числе мегаполисов с высоким загрязнением воздуха, занимает одно из первых мест по приросту онкологии, когда-то являлся первым по приросту туберкулёза.

Зелёное кольцо вокруг города нарушено, но можно провести зелёную ось сквозь поймы малых рек и вдоль Оби.

Я призываю сохранять остатки городских лесов и делать новые высадки», – рассказала эколог Наталья Чебыкина.

Чтобы спасти городские леса – нужно сперва посчитать деревья. Согласно генплану Новосибирска, площадь зелёных зон в городе должна составлять 25 %, утверждает начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Виталий Столбов. По его словам, площадь озеленённых территорий только растёт – в 2009 году в зоне городских лесов находились более 9 тысяч гектаров, в этом году уже более 10, 7 тысячи гектаров. При этом кадастровая опись есть только на 7,5 тысячи гектаров – остальные обещают посчитать до конца 2020 года.

«Мы ставим перед собой задачу поставить все городские леса на кадастровый учёт до 2020 года, потому что, если они не состоят на кадастровом учёте, мы не можем полностью финансировать их содержание – это и уборка, и пожарная безопасность. Это послужит главной цели – создать программу по сохранению городских лесов Новосибирска.

У нас очень крупный мегаполис, зелёные лёгкие в нашем городе – это то, что влияет непосредственно на здоровье новосибирцев», – уверен председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Спасём Чемской бор!

Одной из самых проблемных территорий остаётся Чемской бор – здесь отдыхающие оставляют тонны мусора. Не помогают глубокие рвы и борозды против автомобилей, а полиция не штрафует нарушителей. Общественники из городской экологической организации «Белая сирень» попросили полицию и РАТИ чаще выписывать штрафы, ужесточить запреты на застройку, а также заменить борозды и коновязь более эффективными заграждениями против автомобилей.

Фотография Алексея Танюшина

«Нам важно, чтобы город Новосибирск определился с главными вопросами городских лесов – содержание, границы и, конечно, защита. Потому как от представителей МВД звучали не совсем внятные цифры о количестве составленных протоколов по защите наших лесов. Некоторые жители нашего города после отдыха оставляют мусор, непотушенные костры – поэтому возникают пожары. Мы будем обращаться к руководству МВД, чтобы была более жёсткая позиция по отношению к нарушителям, наши леса нужно защищать. Кроме того, мы рассматриваем вопрос о возвращении экологической полиции – ранее она показала эффективность по защите городских лесов», – подчеркнул депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин.

Золотые болота Новосибирска

Новосибирский дендропарк за 10 лет превратился из мрачного леса с лагерями бездомных в особо охраняемую природную территорию, где любят гулять новосибирцы. Пока СМИ тиражируют «Сибирские Мальдивы» – опасный для купания золоотвал ТЭЦ-5, мимо внимания журналистов проходят другие уникальные места. Одним из них стал шлюзовской лесоболотный комплекс «Сказочный» от микрорайона «Правые Чёмы» до Нижней Ельцовки и между федеральной трассой М-51 и протокой «Долгая». Учёные обнаружили природную территорию в 500 гектаров с реликтовым торфяным болотом в центре и богатым разнообразием краснокнижных видов растений и птиц. После создания карт, обоснования и международного симпозиума в 2014 году эксперты признали, что этот природный комплекс соответствует критериям природного памятника регионального значения.

Фотография с сайта ecodelo.org

«Юридически местных особо охраняемых природных территорий не существует, но федеральное законодательство разрешает оставлять землю с особым охранным статусом у собственника. Нужно совместное решение мэрии и правительства региона о создании таких зон, это поможет получить дополнительное финансирование и одновременно сохранить территорию городских лесов. Прошу комиссию включить это предложение в резолюцию и обратиться к мэрии и правительству региона», – сообщила представитель инициативной группы общественного движения «В защиту городских лесов» Галина Павлова.

Кроме «Сказочного» экологи нашли ещё одно ценное болото – в районе Новомарусина и посёлка Левобережного. Недавно здесь выявили шесть видов краснокнижных растений и птиц, однако вместо защитной лесополосы здесь возник песчаный карьер.

Круглый стол по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Новосибирска позволил общественникам получить ответы и о других проблемах города – вырубках возле пляжа «Наутилус», судьбе участка бора в Нижней Ельцовке в составе СО РАН, необходимости реформировать «Горзеленхоз» и заниматься экологическим воспитанием школьников. Вопросы экологии завершали предыдущий созыв Совета депутатов Новосибирска – и открывают новый политический сезон за год до выборов муниципальных депутатов. Борьба с пылью продолжается – и заставляет чиновников стряхнуть её с важных документов.



Никита Манько

журналист Автор