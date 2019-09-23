Бюджет и Стратегия

На 45-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты рассмотрели более 40 вопросов

фотографии предоставлены пресс-службой Законодательного собрания Новосибирской области

После летних каникул депутаты Законодательного собрания Новосибирской области собрались на очередную сессию, которая прошла 3 октября. Всего в повестке дня значился 41 вопрос. Основной из них – корректировка областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Колывань ждёт туристов

Строгие холлы перед залом заседаний в здании областного парламента в четверг, 3 октября, преобразились. Здесь прошла презентация Колыванского района. Яркие костюмы артистов, звонкие песни и озорные танцы встречали депутатов заксобрания и приглашённых на сессию. Колыванцы постарались удивить народным творчеством и кулинарным мастерством.

Как рассказал депутат избирательного округа № 9 Валерий Ильенко, люди сельских районов – созидатели, которым необходимо помогать.

«Радует, что с администрацией района есть понимание с полуслова, и мы делаем всё, чтобы максимально приумножить и финансировать из бюджета строящиеся в Колыванском районе объекты. Больной вопрос – дороги. Там топи, болота, но, тем не менее, решение о строительстве дороги Колывань – Пихтовка – Королёвка – Пономарёвка принято. Да, это огромные средства, но строительство уже идёт», – сообщил парламентарий.

Он также отметил, что депутаты выполнили порядка 70 % наказов избирателей, а в следующем году доведут это число до 80 %.

«Колыванский район – перспективный с точки зрения развития туризма. Сейчас поток не очень большой.

Но уверен, что с развитием промышленности и сельского хозяйства активно будет развиваться туризм», – подчеркнул Валерий Ильенко.

Дела бюджетные

Законопроект о внесении изменений в региональный бюджет на текущий год представлял вице-премьер правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Он сообщил, что закон готовился в сжатые сроки в связи с особенностями назначения.

По словам министра, этот закон преследует решение двух задач.

«Первое – необходимость государственной поддержки предприятий ЖКХ региона в плане возмещения убытков по расходам, не покрываемым тарифом, в том числе в расчётах за топливно-энергетические ресурсы и по другим задачам по подготовке к отопительному сезону. Второе – корректировка ассигнований, необходимых для выполнения указов президента – что связано с повышением оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы», – акцентировал основные назначения законопроекта Виталий Голубенко.

Он уточнил, что большая часть – 1,365 миллиарда рублей, будет направлена на поддержку ЖКХ в части подготовки к отопительному сезону. Почти 120 миллионов рублей будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, прежде всего культуры и образования, в соответствии с «зарплатными» указами президента России. На непредвиденные расходы решено выделить 873,2 млн рублей. Они будут направлены в Резервный фонд правительства региона. 22,2 млн выделили на иные мероприятия.

При этом доходная часть бюджета будет увеличена на 2,380 млрд рублей, в том числе на 1, 493 млрд – заёмные источники. 887 млн рублей – это невостребованные ассигнования и экономия по результатам торгов.

Виталий Голубенко рассказал депутатам областного парламента об уточнении показателей целевых межбюджетных трансфертов. Они поступят из федерального бюджета. Всего должно поступить 1,6 млрд рублей. Чуть более 1,2 млрд рублей – на строительство четвёртого моста через Обь. На поддержку малого и среднего предпринимательства направят 411,1 млн рублей. 110,5 млн рублей поступят до конца года на различные цели. В том числе 45,7 млн – на приобретение автомобилей для социального обслуживания граждан, 36,4 млн – на покупку лесопожарной техники и оборудования, 24,5 млн направят на внедрение медицинских информационных систем.

Председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов обратился к депутатам с просьбой рассмотреть этот вопрос в двух чтениях. В перерыве на заседании комитета были рассмотрены 173 поправки ко второму чтению. Все они были поддержаны.

«613 миллионов рублей будут направлены на обеспечение реализации указов президента России в связи с ростом заработной платы. На увеличение резервного фонда правительства Новосибирской области выделено 160 миллионов рублей. На строительство регионального волейбольного центра – 680 миллионов рублей», – уточнил детали Александр Морозов.

Председатель комитета также отметил, что на модернизацию трамвайной техники в Новосибирске предусмотрено 140 млн рублей. На эти деньги будет приобретено шесть новых трамваев. При этом руководство города должно дополнительно выделить 100 млн рублей на реализацию этой программы. 15 и 12 млн рублей соответственно депутаты направили на закупку оборудования для центра трансплантации печени и на поддержание малого бизнеса, а также дополнительные средства – на сбалансированность местных бюджетов. Все поправки согласованы и сбалансированы.

План мероприятий утверждён

На 45-й сессии Законодательного собрания депутаты рассмотрели «многострадальный» вопрос о плане мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года». Как отметил спикер Заксобрания Андрей Шимкив, в некоторых комитетах этот вопрос рассматривали несколько раз.

Законопроект представил исполняющий обязанности министра экономического развития Лев Решетников. Он кратко рассказал о целях и задачах разрабатываемого документа, а также о целях и их достижения.

Заместитель председателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко отметила, что была достигнута договорённость между депутатами и членами регионального правительства о продолжении работы по совершенствованию структуры и содержания плана.

Депутаты Законодательного собрания приняли документ. Однако они отметили необходимость дальнейшей работы над планом мероприятий. Парламентарии рекомендовали правительству Новосибирской области сформировать постоянно действующую рабочую группу с участием депутатов по вопросам разработки, корректировки и реализации плана мероприятий.

«Работа проведена колоссальная, – прокомментировал председатель Законодательного собрания. Во всех комитетах коллеги обсудили план мероприятий реализации Стратегии. А некоторые сделали это дважды. Всем депутатам хочется видеть конкретику, по крайней мере, в перспективе трёх лет, на которые мы принимаем бюджет», – сказал Андрей Шимкив.

Также депутаты приняли ряд важных социальных вопросов. В частности, они внесли изменения в закон Новосибирской области «О почётном звании "Ветеран труда"». Изменения коснутся тех граждан, имеющих это звание, которые в силу обстоятельств вынуждены переехать в другой регион. Если раньше при переезде выплаты за почётное звание прекращались, то с внесением изменений они будут получать «ветеранские» из бюджета Новосибирской области.

Как отметил председатель комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, с такой инициативой выступила областная прокуратура, и на данный момент подобного законопроекта нет ни в одном регионе.

«Думаю, что это хороший пример для наших коллег из других регионов. На территории Новосибирской области ветеранов труда проживает 212 тысяч человек. Ежемесячно они получают по 372 рубля. Дополнительной нагрузки на бюджет никакой не будет, потому что все эти выплаты уже заложены. Получается, что не будет и экономии, но мы не должны экономить на своих уважаемых ветеранах и пенсионерах», – подчеркнул Игорь Гришунин.



Анатолий Якимов

журналист Автор