Музыкальная пауза

Самым громким звуком в залах Новосибирской филармонии всё чаще становится тишина

Фотографии Сиб.фм

В последний год вокруг работы филармонии возникал целый ряд скандалов, так или иначе связанных с детальностью её генерального директора Бейбита Мухамедина. Главная претензия: снижение активности концертной организации, работа которой свелась к сдаче в аренду имеющихся площадей. Представители сферы искусств отмечали сокращение количества гастролёров, семейственность в управлении, раздувание аппарата юристов и закупщиков при отсутствии эффективной службы, организующей концертную работу. Также недовольство вызывали постоянная кадровая чехарда в отделе маркетинга, просчёты в рекламе.

Новосибирский экспертный клуб провёл круглый стол, на котором эксперты обсудили все эти проблемы. Среди участников оказались как бывшие директора филармонии – Александр Назимко и Александр Савин, так и действующие руководители. Такой набор должен был обеспечить взвешенность и объективность диалога.

Участники круглого стола отметили, что с 1986 года по 2014 год филармония из «Золушки», не имеющей своей материальной базы, ютившейся во флигельке в центральном парке и располагающей только симфоническим оркестром, едва созданным камерным хором и артистами лектория, превратилась в одну из крупнейших концертных организаций страны. В её активе были два здания с четырьмя концертными залами, дающими возможность проводить самую разнообразную деятельность – от больших фестивалей до салонных и танцевальных вечеров.

Все участники дискуссии отметили тот факт, что с приходом нового генерального директора филармонии Мухамедина основной упор в работе организации был сделан на свои коллективы, а приглашение сторонних гастролёров заметно сократилось. Это может быть связано с нежеланием иметь какие-либо творческие и коммерческие риски: выполнять государственные задания проще за счёт работы своих коллективов.

Участники обсуждения сравнили такой подход с опытом Северной Кореи. Замкнутость приводит к тому, что залы простаивают, поскольку свои коллективы не в состоянии заполнить их новой качественной продукцией, способной привлечь новых зрителей. В результате, как отметил Александр Назимко, всё это ведет к деградации организации и потере зрительского интереса, и в дальнейшем возникнет необходимость предпринимать экстраординарные шаги по возрождению организации.

Фотография с сайта WIKIPEDIA.ORG

Перевод филармонии на активное использование аренды как источника зарабатывания денег также не вызывает понимания. Как отметил Александр Геннадьевич, сегодня у гендиректора есть множество заместителей, кроме одного, ключевого – зама по концертной работе. Такого зама нет юридически. Но при этом в коллективе обсуждают, что фактически эти функции выполняла супруга генерального директора, занимающая должность лишь заведующей отделом, но с уровнем дохода, как у других замов.

За малоэффективную и несвоевременную рекламу, которая подчас бывает и не к месту, серьёзной критике во время круглого стола подвергся отдел маркетинга.

«Зачем, скажите мне, на улице Большевистской был размещён рекламный щит с надписью "Новосибирцы приветствуют участников джазового фестиваля"»?

Это дорогостоящая, безадресная реклама, которую разместили, чтобы освоить выделенные бюджетные миллионы. В то же время становящийся все более и более популярным "Белый фестиваль", единственное мероприятие академической музыки за летние месяцы, рекламной поддержки не получает никакой», – негодовал экс-директор филармонии Александр Назимко.

Фотография предоставлена пресс-службой новосибирской филармонии

Низким уровень концертной жизни в Новосибирске назвал и художественный руководитель филармонического камерного оркестра.

«Мне есть с чем сравнивать. Я выступаю в Новосибирске с начала 2000-х годов. Когда мне предложили возглавить Филармонический камерный оркестр, я был очень горд, потому что даже на фоне Москвы и Петербурга Новосибирск действительно выглядел передовым городом, особенно в части филармонического искусства. В те годы сюда приезжало столько именитых музыкантов! Некоторые из них не выступали в Москве и Петербурге, а прилетали в нашу страну исключительно для концерта в Новосибирске», – отметил Алим Шахмаметьев.



Один цвет для всех. О «Белом фестивале» рассказывает художественный руководитель Филармонического камерного оркестра и его главный дирижёр Алим Шахмаметьев

Он вспомнил такие проекты, как фестиваль «Классика», музыкальная часть Рождественского фестиваля, Джазовый фестиваль.

«Сейчас мы сократили до минимума наши концерты. А коллектив должен работать, но нет денег ни на приглашение именитых музыкантов, ни на оплату труда музыкантов. Нам сократили норму, а надо было не норму сокращать, а напротив, её повышать при повышении зарплаты и организации нормальной маркетинговой службы. Потому что работать в пустых залах коллектив не готов», – посетовал Шахмаметьев.

Вопрос сомнительных финансовых схем в филармонии поднял художественный руководитель ансамбля Insula magica Аркадий Бурханов.

«Бывший директор Людмилина заявляла, что она заработала для организации более 100 миллионов рублей денег. А пришедший ей на смену Мухамедин заявил, что на счету организации нули. Он твердил, что аудит выявил хищения финансовых средств. На недавней расширенной планёрке он эмоционально говорил, что из организации чемоданами несли деньги, а он с этим борется. Тогда законный вопрос, если были хищения, то где посадки и кто покрывает эти хищения? Ответа нет», – недоумевает заслуженный артист России.

Действительно, сокрытие от правоохранительных органов информации о хищениях – это по меньшей мере нарушение закона. А если данных нет, тогда такие заявления являются не чем иным, как клеветой.

Есть проблемы с обслуживанием зрителей в районах области. Как заметил художественный руководитель филармонии Владимир Калужский, в 90-е работа с областью была свёрнута, а в двухтысячные все вдруг вспомнили, что область есть и там тоже живут люди. Нам напомнили, что филармония – организация областная. Стоило большого труда приобщить жителей к культуре и хоть сколько-нибудь за это платить.

«Сейчас нам руководство говорит, что за выступление в музыкальной школе получать пять тысяч – это унизительно, и поэтому таких концертов быть не должно. Но ведь для детей и их родителей такое выступление профессиональных музыкантов запомнится на всю жизнь, а филармонии на это и выделяются средства», – отметил Калужский.

Экс-директор филармонии Александр Савин считает, что нужно определить четыре-пять базовых районов и разместить в местных домах культуры концертные отделы. Они будут работать над проведением концертов и спектаклей новосибирских театров и концертных коллективов, что позволит решить вопрос логистики и качества контента. По мнению Савина, вообще, использование материальной базы филармонии не выдерживает никакой критики.

«За три летних месяца в зале имени Каца состоялось девять концертов, а всего суммарно в четырёх залах – 31 выступление. По-хорошему, такой должна быть загрузка для каждого зала на один месяц. Получается, что филармония располагает самой большой базой, но ведёт себя как тот человек, который сам ничего не делает и другим не даёт», – считает Савин.

По его оценке, особо плачевное положение у камерного зала. Чтобы как-то его загрузить, там проводятся десятки камерных концертов, на которые просто невозможно собрать больше 100-150 человек. А это театральная профессиональная сцена, которая могла бы стать стартовой площадкой для многих молодых режиссёров, актёров. На ней возможна постановка камерных оперных спектаклей, синтез проектов и других экспериментов. Для этого надо лишь перенести все небольшие по численности концерты на круглую сцену в зале Каца.

Фотография Виктора Дмитриева

Технически для этого необходимо сделать звукоизоляцию между залом с круглой сценой и основным, немного поправить сцену, свет. Задрапировать места входа и выхода. Это небольшие затраты, уверен Савин. Но за два с половиной года никаких шагов в этом направлении нет.

По его прогнозам, при таком подходе ждать каких-то прорывных решений, знаковых событий от нынешней филармонии просто не приходится. И выхода остаётся всего два. Либо принимать кадровые решения, либо, может быть, оставить в концертном зале имени Каца созданный им оркестр, придав ему статус губернаторского, а администрацию филармонии вернуть в камерный зал. Может быть, в Доме Ленина она всерьёз озаботится тем, как использовать всё, что имеет.



Александр Борисов

журналист Автор