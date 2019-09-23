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Свежий взгляд

«Пятёрочка» представила новую концепцию сети
Рубрика: бизнес

09.10.2019 10:54

Фотографии предоставлены X5 RETAIL GROUP

Торговая сеть открыла первый магазин в новой концепции в Москве.

Новую концепцию «Пятёрочки» уже сейчас могут оценить жители столицы. С конца сентября в Москве работает магазин, площадь которого составляет более 350 квадратных метров, на которых представлено около пяти тысяч наименований продукции.

Новая концепция сети отвечает актуальным вызовам времени, современным трендам в дизайне, внутренней архитектуре и ожиданиях покупателей. Но главное осталось неизменным – низкие цены и различные акции, которые позволят сэкономить деньги из семейного бюджета.

«В новой концепции мы воплотили наше представление о том, каким сегодня должен быть магазин у дома, чтобы сделать лучше жизнь всех, кто живёт рядом и работает в нём. Мы надеемся, что более эргономичная внутренняя архитектура, дружелюбный дизайн и новый уровень свежей продукции при тех же низких ценах создадут действительно приятную атмосферу в магазине и будут приносить удовольствие от покупок», – комментирует генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

Концепцию начали разрабатывать год назад. Уже с весны её отдельные элементы внедряли в разных магазинах, оценивали эффективность их внедрения и к осени окончательно утвердили курс на изменение.

Главное изменение нового магазина «Пятёрочка» – ещё больший акцент на свежей продукции, ассортимент которой увеличился почти в два раза. Кроме того, в универсаме организована «фреш-арена». На ней представлены овощи и фрукты, а также часть продуктов с короткими сроками годности. Этот отдел занимает почти половину торгового зала.

Расширился и ассортимент готовой еды: более 80 наименований. Продукцию food-to-go и ready-to-eat можно взять в офис на обед или вечером домой на ужин. А можно, наоборот, задержаться и прямо в магазине выпить ароматный кофе или свежевыжатый апельсиновый сок, пока подзаряжается смартфон. Стойка с зарядными устройствами – одно из нововведений «Пятёрочки».

Навигация внутри торгового зала стала ещё проще и понятнее. К примеру, готовую продукцию для удобства разместили ближе к входу, чтобы посетители не шли за ней через весь магазин. Кроме того, дополняющие друг друга товары теперь расположили поблизости друг от друга – так гораздо логичнее и удобнее.

Кроме того, в магазине появилась так называемая «сезонная зона». Подборка товаров в ней тематическая, зависит от времени года, предстоящих праздников и т. д. И этот ассортимент меняется каждые две недели.

Кроме того, «Пятёрочка» продолжает внедрять различные экологические инициативы. Например, в новом магазине корзины сделаны из переработанного пластика, также покупателям предлагают приобрести многоразовые сумки вместо полиэтиленовых пакетов, и в самом магазине установлен фандомат, с помощью которого можно сдать использованную тару, которая годится для переработки – пластиковые бутылки и алюминиевые банки.

До конца года торговая сеть «Пятёрочка» планирует открыть ещё шесть магазинов в новой концепции в Москве и Московской области. Со следующего года нововведения коснутся и других регионов.

Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Теги: ретейл торговля пятёрочка магазин

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