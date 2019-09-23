События выходных: золотая осень и «мокрые кроссы»

Лучшие выходные для влюблённых и одиноких романтиков Новосибирска

Коллаж Сиб.фм

Новосибирск утопает в «золоте» – и не может дождаться первого снега. Прогнозы обещают небольшое похолодание, но осень по-прежнему дарит безмятежность. Юные романтики дождались концерта с «мокрыми кроссами», а молодые пары – целой ночи кино для поцелуев в «Победе». Самые романтичные события выходных на любой вкус – в афише Сиб.фм.

В пятницу:

Одинокие и смешные

Быть комиком модно, но конкуренция слишком высока – немногим удаётся пронять суровых сибиряков. «Лига смеха» в «Потоке» должна испытать их шутки на прочность, а импровизационное шоу «Прямо сейчас» поможет создать расслабленную атмосферу гротеска. Каждый известный комик как никто умеет грустить и быть одиноким, а без внимания и любви рождается Джокер.

Иллюстрация с сайта lektoriy-bar-potok.timepad.ru

Фестиваль stand-up комедии «Лига Смеха». Лекторий-бар «Поток», Депутатская, 46

Начало в 19:00, вход свободный

Кроссворд для школьника

Молодая группа «Нужное подчеркнуть» завоевала своего слушателя робким голосом и завораживающим электронным звучанием.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/7789108/track/54162236">Рассвет</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/7033696">Нужное Подчеркнуть</a> на Яндекс.Музыке

Массовый слушатель сразу увидит в них новосибирский вариант группы «Мы», но без скандальных текстов про «придётся убить тебя». Отсюда же немного таинственный имидж и напускная меланхолия, которая так трогает за пубертат. При этом отличный вокал и богатые аранжировки – стоит прислушаться.

Фотография из сообщества «Нужное подчеркнуть» на vk.com

Концерт группы «Нужное подчеркнуть» в баре Rooks, Коммунистическая, 45

Начало в 20:00, вход свободный

В субботу:

Мокрые кроссы

Молодой исполнитель Тима Белорусских стремительно ворвался в российские чарты и получил премию «Хит года» за дебют «Мокрые кроссы».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-bestsongs/playlists/6125147">Лучшее: Тима Белорусских</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-bestsongs">Яндекс.Музыка</a> на Яндекс.Музыке

Следом вышла «Незабудка» – и тоже стала хитом. Следующим треком стала «Витаминка» – и новый кумир сразу двух молодых поколений уже выступает в «Вечернем Урганте». Организаторы из Milk Concert приготовили самую крупную площадку – «Новосибирский экспоцентр».

Фотография со страницы тимы на instagram.com

Концерт Тимы Белорусских в «Новосибирскэкспоцентре»

2-я Станционная улица, 104

Хулиганская любовь

Панки живы – субкультура вновь набирает обороты среди молодёжи, правда сейчас общество платит лайками, а не осуждением юным нонконформистам. Всё потому, что многие нынешние отцы и матери это уже проходили – вместе с группой «Тараканы!» в 90-х, и могут вспомнить ещё раз.

Легендарная группа отправилась в тур, чтобы исполнить лучшие песни за 28-летнюю историю творчества – их выбрали фанаты на основе iTunes до last.fm. Неутомимые бунтари помогут вернуть легендарный 2007 и объяснить молодёжи, что «олды тут».

Иллюстрация с сайта podzemka.site

Концерт группы «Тараканы!» в «Подземке», красный проспект 163

Начало в 20:00, вход платный

Выживут только любовники

Ночь арт-хауса в кинотеатре «Победа» продержит самых стойких синефилов три часа. Начнёт программу комедия «Тони Эрдманн» от немецкого режиссёра Марен Аде, фильм был обласкан критиками престижных фестивалей «Оскар», «Золотой глобус» и Британской академией киноискусств. Следующим станет «Соблазн» Жюстин Трие о женщине на грани нервного срыва и странном любовном треугольнике. Мелодрама «Он и она» от Николя Бедоса расскажет историю о семейном союзе двух писателей, который превратился в роман длинною в 45 лет. Международная ночь европейского кино на четырёх тысячах экранов в 44 странах мира, в том числе – в Новосибирске, так как «Победа» входит в европейскую ассоциацию кинотеатров Europa Cinemas/Eurimages.

Ночь европейского артхаусного кино в Победе, на улице Ленина 7

Начало в 00:00, вход платный

В воскресенье:

Мелодия моих южных дней

«Девушка с укулеле» – довольно популярный образ, который добрался даже до «Вечернего Урганта». После выхода альбома «Так легко» Анна Ворфоломеева отправляется в лёгкий акустический тур. Дебютантка шоу «Голос» убедила суровых жюри – Шнура и Басту спеть с ней в эфире, а солнечные мелодии и заслужили признание критиков ведущих изданий о культуре. Анна не понаслышке знает о трудностях жизни музыканта – она одна из первых начала писать в популярном телеграм-канале «Ургант позовёт».

Концерт Анна Варфоломеевой в баре The Rooks, Коммунистическая, 45

Начало в 20:00, вход платный

Немецкие корни родной хрущёвки

Германия подарила миру не только автопром, автобаны и лагер, но уникальный стиль в архитектуре, научивший жить удобно, минималистично и мыслить практично. Баухаус проявил себя в архитектуре, фотографии, театральных постановках – но был задушен нацистами в Германии. После крушения культа личности советские архитекторы взяли наработки баухауса – и создали советский модернизм, утонувший в хрущёвках и девятиэтажках. Выставка открывает цикл мероприятий Гёте-Института в Новосибирске о влиянии европейской культуры на Сибирь.

Фотография с сайта berlin24.ru

Выставка Bauhaus.Imaginista в Краеведческом музее

Вход платный

Кино на выходных:

Дети-суши

Российские кинотеатры всё чаще показывают полнометражное аниме – в стране проходит год японской культуры. По сюжету учёный, отец главной героини Руки, получает двух странных мальчиков — Уми и Сору. Они родились и выросли в море, и обладают сверхъестественными способностями. В это же время изо всех океанариумов исчезают морские существа – секрет кроется в её новых друзьях-русалах.

Дяденька, ты – зомби

Очередной фильм о зомби попахивает комедией и пытается остановить «загнивание» жанра. В фильме австралийца Абе Форсайта учительница начальных классов везёт группу детей за город на экскурсию, когда на местности происходит вспышка зомби-вируса. Педагог пытается спасти не только юные организмы детей, но и психику – поэтому превращает битву с мертвецами в весёлую игру. Фильму далеко до «Детей кукурузы», но учитывая современные нравы учеников младших классов – их учителя оценят.

Косуха и бабочка

Знаменитая группа Metallica 20 лет назад доказала миру, что метал – это высокое искусство.Знаменитый концерт с симфоническим оркестром Сан-Франциско стал альбомом, который взял «Грэмми» и вошёл в историю мировой рок-музыки.. К двадцатилетней годовщине альбома и оригинального перфоманса две легенды снова воссоединятся на открытии стадиона Chase Center, а мы увидим это на экранах кинотеатров.

Не пропустите остальное:

В субботу – основатель RSAC Феликс Бондарев в Woody Bar. Коммунистическая ,43. Начало в 22:00. Вход платный.

В субботу – закрытие сезона open-air в сытном дворике на Ленина. DJ Tekk у бара Fry, Ленина, 3 к1. Начало в 21:00. Вход свободный.



Никита Манько

журналист Автор