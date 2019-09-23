Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

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Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиумРубрика: общество, культура
11.10.2019 19:00
Фото Никиты Давыденко
Первый конкурс–дефиле «Серебряный подиум» прошёл в Новосибирске; участницам модного показа — больше 50 лет.
Уникальный показ моделей одежды провела сегодня общественная организация «Пенсионеры онлайн». Идея дефиле возникла год назад и очень впечатлила женщин «серебряного» возраста.
К выступлению участницы готовились не одну неделю — во время многочисленных репетиций отрабатывали движения под музыку, улыбки, положение головы.
59-летняя Светлана Чупракова и призналась, что перед дефиле прошла трёхмесячное обучение в школе моделей.
"Поскольку дефиле предполагало ещё и конкурсные элементы, я обучалась вокалу в частной музыкальной школе", — рассказала женщина, уточнив, что такие заботы ей только в радость. "Люблю путешествия, музыку, спорт, постоянно учусь новому, развиваюсь", — добавила Светлана.
- Всего на конкурс подали заявки восемь участниц, каждая прекрасна и интересна по-своему. К примеру, Екатерине Краус 64 года — она любит вязать, шить, плести, танцевать и даже монтировать видео. Галине Папуловской — 59-ть. Женщина обучает рисованию, пишет картины на заказ, проводит мастер-классы, хотя всю жизнь работала бухгалтером. 58-летняя Галина Киткина увлекается садовым дизайном.
Как и полагается на профессиональном дефиле, перед выступлением визажисты-волонтёры сделали моделям макияж и дали практические советы.
"Женщинам почтенного возраста больше подойдут спокойные, матовые тона – никаких блесток, конечно! Сегодня мы сделали исключение и для выступления оформили губы ярче», — объяснила визажист.
Конкурс проходил в три этапа. Участницы показали русские народные наряды, одежду в стиле 60-х и наряды для похода в театр. Такие разные образы по-настоящему впечатляли, вызывая аплодисменты гостей.
Кстати, в зрителях недостатка не было. Они активно поддерживали сибирячек, подпевали выступающим из зала и даже читали стихи в импровизированной рубрике «открытый микрофон».
Серьёзным участницам — серьёзное жюри. Судить первое дефиле для моделей за пятьдесят вызвались стилист-психолог Ася Реснянская, член Союза пенсионеров Вера Мархаева, старший администратор Ресурсного центра Дмитрий Скотников и директор общественной организации «Пенсионеры-онлайн» Татьяна Тарновская.
По словам представителя судейства, выбор перед ними стоял непростой, поэтому пришлось пойти против правил. Третьего места в конкурсе вообще не оказалось, а "серебро" поделили сразу две участницы. Однако в отношении первого места сомнений не возникло ни у кого.
Победу единогласно присудили Екатерине Краус: она получила путёвку в жаркие страны.
Как рассказала директор новосибирской региональной общественной организации «Пенсионеры онлайн» Татьяна Тарновская, одна из главных задач клуба, который существует уже два года, — помочь пенсионерам самореализоваться и как можно дольше чувствовать себя молодыми.
"Мы хотим доказать, что мы не донашиваем одежду, мы её можем носить гордо, с достоинством, и чувствовать себя молодыми!», — сказала Тарновская.
Несмотря на то, что конкурс-дефиле прошел впервые, опыт посчитали удачным и пообещали в следующем году повторить.
Напомним, 10 октября Сиб.фм сообщил о том, что в рамках декады пожилых людей в Новосибирске впервые пройдёт модный подиум для участниц старше пятидесяти лет.
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