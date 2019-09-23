С нами не пропадёшь

«Пятёрочка» и «Лиза Алерт» запустили «Островки безопасности» в Новосибирске

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Проект действует уже в 65 регионах России; на помощь потерявшимся людям готовы прийти сотрудники более чем 14 500 универсамов по всей стране.

«Пятёрочка» совместно с Центром поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» запустили проект «Островок безопасности», цель которого – оказывать помощь потерявшимся людям.

«Островки безопасности» в магазинах «Пятёрочка» отмечены специальным ярким знаком – оранжевым геолокационным пином. Это значит, что персонал этого магазина может оказать помочь дезориентированному и потерявшемуся человеку.

Около 50 тысяч работников сети прошли специальный инструктаж, благодаря которому теперь знают, как определять дезориентированного человека. В случае его обнаружения на территории универсама директор магазина «Пятёрочка» сообщает об этом на горячую линию ЦППЛ, специалист которой либо вызывает скорую или полицию, либо направляет представителя отряда «Лиза Алерт».

По данным поискового отряда, в России ежегодно теряются более 100 тысяч человек. Этот проект поможет пропавшим людям вернуться домой в целости и сохранности.

Также в настоящее время запущен сайт liza.5ka.ru, на котором можно узнать адреса всех магазинов «Пятёрочка», где есть «Островки безопасности», прочитать истории волонтёров и узнать полезные факты о работе проекта. Наша редакция проверила несколько магазинов города – в универсамах на улицах Никитина, Кирова и Высоцкого «Островки безопасности» уже действуют.

«Забота о людях и участие в общественной жизни городов и населённых пунктов, где работает "Пятёрочка" – важная часть миссии нашей торговой сети. Я очень рад, что коллективы наших магазинов становятся активными членами гражданского общества и могут внести свой вклад в позитивную динамику по возвращению пропавших людей», – отметил генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор