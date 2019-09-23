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Элитный дом появится на улице Декабристов

Дом, в котором будет собственный кафе-бар, строит генеральный подрядчик «СМК-9»
Рубрика: недвижимость

18.10.2019 17:01

Фотографии и видео предоставлены компанией «СМК-9»

Жилой комплекс «Октябрьский квартал» появится по адресу Декабристов 115 (стр.) уже в следующем году. Сегодня квартиры в ЖК ещё можно купить по самым выгодным ценам. До ввода дома в эксплуатацию их стоимость вырастет в разы, по прогнозам компании «СМК-9», она увеличится приблизительно на 60 %. И уже в ближайшее время произойдёт очередное повышение цен.

ЖК «Октябрьский квартал» уже называют одним из самых инвестиционно привлекательных объектов сибирской столицы. Ещё бы! Этот элитный дом строится в тихом месте и одновременно в шаговой доступности сразу от двух станций метро. «Речной вокзал» и «Октябрьская» всего в десяти минутах ходьбы от Декабристов, 115 (стр.).

Двухкомнатная студия – это полноценная однокомнатная квартира площадью почти 44 квадрата. Сегодня ее стоимость начинается от 3 070 000 рублей, конечная цена зависит от этажности

По проекту это ансамбль из 22-этажных кирпичных домов, соответствующих статусу элитного жилья. За основу взяты лучшие образцы градостроения с их оптимальной высотностью и выдержанным визуальным решением.

Всё здесь продумано застройщиком в лучших традициях XXI века. И первым этапом станет строительство одноподъездного дома высотой в 22 этажа. В жилом комплексе предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 125 машино-мест. Чтобы попасть на парковку, не придётся выходить из дома, к собственному авто можно будет просто спуститься на лифте.

Но не только об автовладельцах позаботились в ЖК «Октябрьский квартал». В доме будет обустроена колясочная с пеленальными столиками, а также выделено место для хранения велосипедов. На первом этаже здания также запланированы коммерческие помещения.

Кажется, здесь предусмотрели абсолютно всё. Так, например, достойным украшением дома станет роскошный холл с кафе-баром, уютными диванами и камином. А лифтовый холл украсит капельная картина, созданная из живых цветов.

Без внимания не останется и благоустройство прилегающей территории. Современный двор, окружённый зеленью и сеткой прогулочных дорожек, декорированный архитектурными формами из натуральных материалов и элементами ландшафтного дизайна – это лишь часть концепции благоустройства «Октябрьского квартала».

Территория комплекса будет огороженной и безопасной, двор освободят от машин. Для маленьких жильцов ЖК оборудуют современную детскую площадку с защитным покрытием и альпийскими горками. Во дворе также создадут мини-стадион, воркаут-зону и установят беседку с мангалом.

Полноценная двухкомнатная — трёхкомнатная студия 65,77 квадратных метров. Средняя ценовая категория 4 540 000 в зависимости от этажа

В жилом комплексе «Октябрьский квартал» каждый может выбрать квартиру по вкусу. Здесь спроектированы студии площадью 35,15 м2, однокомнатные квартиры и двухкомнатные студии 43,83 м2, двухкомнатные квартиры и трёхкомнатные студии 65,98 м2 м и 65,77 м2, полноценные трёхкомнатные квартиры 85,49 м2 (высота потолков 2,8 метра).

Площадь квартиры – 35 квадратных метров. По сути, перед вами полноценная однокомнатная. Цена стартует с 2 425 000 рублей и зависит от этажа

На двух последних этажах здания есть по четыре роскошные квартиры площадью 110 м2, 130 м2 и 155 м2 . Все они с панорамными окнами и высокими потолками – 3,3 метра. Бонусом идёт остекление лоджий и балконов.

Жилой комплекс «Октябрьский квартал» на улице Декабристов, 115 (стр.) планируют сдать уже в декабре 2020 года. Сейчас активными темпами ведутся работы по возведению каркаса дома.

«СМК-9» – это надёжный застройщик, все объекты компания вводит в срок или с опережением графика. Все сделки безопасны, они проводятся только через эскроу-счета, с которыми работает отдел продаж «Инвест-плюс».

Жилой комплекс «Октябрьский квартал» аккредитован крупнейшими банками страны – Сбербанком (ПАО), ВТБ (ПАО) и «Дом.рф» (АО). Строительство ведётся с привлечением проектного финансирования Сбербанка.

 

Более подробную информацию об объекте, а также актуальные цены на квартиры в ЖК «Октябрьский квартал» уточняйте в отделе продаж «Инвест-Плюс» по телефонам: 8 (383) 383–08–09, 8 (383) 383-08-98 или на сайте 3830809.ru и 3830898.ru.

Застройщик комплекса — ООО «ГСФ», генеральный подрядчик «СМК-9». Проектная декларация на сайтах 3830809.ru и 3830898.ru.

Автор
Любовь Фетисова
журналист
Автор
Любовь Фетисова
журналист
Теги: жильё недвижимость комфорт доступное жильё

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