Взять всё и поделить!

9 баллов
+7
64.35 71.05
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Улицы Геодезическую и Большую в Оби отремонтировали по нацпроекту

сегодня 18:30 Общество 0 Коммент.

Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд

сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Женщина спасла троих малышей от гибели в огне в Новосибирске

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

Отделочник обгорел во время пожара в центре вирусологии «Вектор» – Следком возбудил дело

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Коммунальщики назвали причину аварий на водоводе Бердска

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь

сегодня 15:08 Общество 0 Коммент.

Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в аэропорту Братска

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

сегодня 14:11 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

«Сибирский Левша» продаёт миниатюрную пешку за 13 тысяч рублей

сегодня 12:47 Культура 0 Коммент.

Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Здание бывшего Rock City горит второй раз за месяц

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот со стрижкой «под льва» пропал в Новосибирске

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Бывших чиновников мэрии Новосибирска будут судить за многомиллионные махинации с квартирами

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Взять всё и поделить!

Кому выгодна новая система выборов в горсовет?
Рубрика: политика

16.10.2019 14:56

Фотографии Сиб.фм

В Совете депутатов города Новосибирска состоялись публичные слушания о внесении изменений в Устав города Новосибирска. Речь шла о том, что порядок избрания депутатов горсовета может быть изменён. С инициативой отменить голосование по партийным спискам на выборах депутатов горсовета осенью выступила не какая-то политическая партия, а юрист Татьяна Брылёва, являющаяся помощником известного в Новосибирске общественника Ростислава Антонова.

Общественник и юрист – это сила!

Но начать, видимо, следует с того, что сама инициатива оставить выборы в горсовет только по одномандатным округам и отменить голосование по партийным спискам стала полной неожиданностью для «Единой России» и КПРФ, которые уже уютно обустроились в сложившейся системе и вовсе не горели желанием что-то менять. Им гораздо проще договориться между собой, как это было на выборах губернатора в 2018 году и мэра в нынешнем году, чем тратить ресурсы. Изменение системы выборов в горсовет партиям, которые, по словам представителя «Яблока» Кирилла Марьина, представляют собой олигополию, явно неинтересно.

Кто же решил попытаться поставить под сомнение монополию КПЕР? Ростислав Антонов в Новосибирске – фигура известная. Журналист, правозащитник и общественный деятель сейчас возглавляет общественное движение «Гражданский патруль», которое действует по всей России, так что связи у него есть серьёзные.

Фотография со страницы Ростислава Антонова в соцсети Facebook

А то, что с ним нужно считаться, Антонов доказал, когда выиграл суд не у кого-нибудь, а у новосибирской мэрии. Для этого, по его же собственным словам, «за справедливостью пришлось ехать в Москву, в Верховный суд». А в результате Верховный суд России отменил часть положений действующего Устава города. Незаконными были признаны положения 53 статьи Устава города, которые наделяют мэрию Новосибирска исключительным правом рассмотрения всех вопросов, связанных с изменениями Устава. В результате сейчас все вопросы после публичных слушаний не будут рассматриваться как раньше – специальной комиссией по Уставу, а уйдут на рассмотрение прямо на сессию.

Помогала Антонову юрист Татьяна Брылёва, которая защищала интересы экс-кандидата в мэры Новосибирска Виктора Козодоя в нашумевшем процессе, когда он пытался снять с предвыборной гонки мэра Новосибирска Анатолия Локтя по обвинению его в незаконной агитации. Именно она выступила с конкретным предложением отменить списки на выборах городских депутатов. Это означает, что число депутатов не изменится: как было 50, так и останется, но вот одномандатных округов станет больше: не 40, а 50.

Горсовет согласно закону назначил публичные слушания по изменению городского Устава, и они состоялись 15 октября. Но перед тем, как рассказать, что на этих слушаниях случилось и чего, наоборот, не случилось, нужно вспомнить расстановку сил в горсовете, который не вступает в конфронтацию с мэрией во главе с «красным мэром» Анатолием Локтем, недавно подтвердившим свои полномочия. На данный момент явное большинство имеет в депутатском корпусе ЕР – 33 депутата. Ее главный соперник – КПРФ – имеет 12 депутатов.

Другим парламентским партиям особо похвастаться нечем: у ЛДПР – два мандата, а у эсеров – один. Недавний претендент на пост мэра Наталья Пинус называет себя независимым депутатом, а лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин также не входит ни в какие депутатские объединения.

Такой расклад на деле означает одно: КПРФ и ЕР могут легко решать все вопросы, если договорятся между собой. Ну а подобный опыт у них накоплен годами сотрудничества, даже несмотря на публичную критику друг друга.

Поговорили и разошлись

Сами слушания не вызвали большого интереса у депутатов – их оказалось всего несколько человек, тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы понять позицию партий, которые представлены в горсовете. Общественность явно была заинтересована больше, но, как часто бывает в таких случаях, путала достаточно стандартизированнное мероприятие с митингом, зато могла высказаться.

Опустим детали, которые не имели принципиального значения – важнее понять позицию партий. Первым слово взял ещё один недавний кандидат в мэры (от ЛДПР), депутат горсовета Евгений Лебедев. Он заявил: «Исключение партийного списка ущемляет права политических партий». Представитель ЛДПР пояснил, что существующая система помогает делить ответственность за работу между депутатами и партиями и сделал однозначный вывод: ЛДПР изменения в Устав не поддержит.

Фотография с сайта ldpr.ru

Позицию «Яблока» изложил заместитель руководителя региональным отделением партии Кирилл Марьин: «Существующую систему выборов нужно сохранить, чтобы были представлены и другие позиции, а не только позиции двух партий: ЕР и КПРФ». «Яблоко» считает очень странной мысль о том, что политические партии не должны действовать в местном самоуправлении и уверено, что городской совет именно политическим органом и является. Но непредвзятому наблюдателю и без высоколобых экспертов понятно, что если идея Брылёвой будет реализована, то так называемые малые партии останутся в очередной раз у разбитого корыта.

Это касается и «Яблока», и амбициозной в Новосибирске «Родины», и «Зелёных», и всех прочих общим числом больше пяти десятков. В новой системе у малых партий просто нет ни кадров, ни ресурсов, чтобы продуктивно отработать в одномандатных округах. Единственный для них шанс выжить – сохранить смешанную систему и не допустить ухода к мажоритарной.

Какой-то балаган!

Журналистам было интересно узнать мнение о слушаниях у Татьяны Брылёвой и лидера «Гражданского патруля» Ростислава Антонова. Политологи уверены, что подлинным автором идеи отмены выборов по партспискам может быть именно Антонов, который уже не раз примеривался к депутатскому креслу. Он представляет вполне определенный национально-патриотический спектр избирателей и наверняка смог бы договориться о возможном выдвижении своей кандидатуры в одном из новых округов. Его логика такова: «Нужно делать мажоритарную систему!

Депутаты должны работать в округе, быть известными своему избирателю. Человек, который работает в округе, привязан к нему, и с него можно спрашивать.

А если он привязан к воздуху, то кто с него спросит? У него ведь нет своего избирателя!»

Татьяна Брылёва после слушаний призналась, что она ожидала увидеть именно то, что увидела, и назвала это «каким-то балаганом». Её мнение следующее: «Никто не хочет отказываться от власти – это же очевидно! Партиям так проще: взять и выдвинуть кого-то, и не надо никаких заслуг. Нужен конкретный депутат! Если нужно решать проблемы, то идут ведь к депутату. А вы проведите опрос: многие ли своего депутата знают?!»

Фотография со страницы Татьяны Брылёвой в соцсети «ВКонтакте»

Позже она подробнее изложила свой взгляд на проблему корреспонденту Сиб.фм: «Основная цель предложения об отмене голосования по партийным спискам – повышение ответственности депутатов и за их действия, и за бездействие. Это, конечно, принесёт пользу избирателям, но в том случае, если сами новосибирские избиратели будут активными. С моей точки зрения, у избирателей появится возможность влиять на депутатов. А сегодня депутаты могут в принципе ничего не делать, поскольку никакой ответственности не несут. А вот предлагаемые меры такую ситуацию изменят и покажут избирателям, что они могут влиять на власть!»

Продолжение следует

Решение, по каким правилам будут проходить выборы, должна принимать сессия. Не исключено, что КПРФ, ЕР и малые партии будут проводить публичные акции в поддержку статуса-кво.

Многое будет зависеть от того, что предпочтёт руководство ЕР в Новосибирске: полюбовно поделить округа с коммунистами или же попробовать побороться с ними пусть и не в тепличных условиях, как раньше. Не стоит сбрасывать со счетов и фактор Антонова и поддерживающих его общественников, которые умеют мобилизовывать общественное мнение. А история с победой над мэрией в Верховном суде должна заставить задуматься многих.

Автор
Андрей Медведев
журналист
Автор
Андрей Медведев
журналист
Теги: депутаты Единая Россия Совет депутатов Новосибирска КПРФ

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Улицы Геодезическую и Большую в Оби отремонтировали по нацпроекту

сегодня 18:30 Общество 0 Коммент.

Лето - всё: новосибирские шиномонтажки записывают в очередь на две недели вперёд

сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

Механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

Женщина спасла троих малышей от гибели в огне в Новосибирске

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

Отделочник обгорел во время пожара в центре вирусологии «Вектор» – Следком возбудил дело

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Коммунальщики назвали причину аварий на водоводе Бердска

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы продлить её жизнь

сегодня 15:08 Общество 0 Коммент.

Очевидцы сообщили о взрыве рядом с жилым домом в Новосибирской области

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в аэропорту Братска

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Основные работы по Монументу Славы должны быть завершены до конца недели

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

сегодня 14:11 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот был любимцем района: хозяин рассказал, как Барсик поменял цвет

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

«Сибирский Левша» продаёт миниатюрную пешку за 13 тысяч рублей

сегодня 12:47 Культура 0 Коммент.

Монумент Славы в Новосибирске станет одним из самых безопасных мест в городе

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Здание бывшего Rock City горит второй раз за месяц

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Фотографии подозреваемых в убийстве 27-летней автомобилистки опубликовал Следком

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Розовый кот со стрижкой «под льва» пропал в Новосибирске

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Бывших чиновников мэрии Новосибирска будут судить за многомиллионные махинации с квартирами

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

«В багажнике поедешь?»: сын красноярского депутата избивает людей для развлечения

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
08.10.2019

Бюджет и Стратегия

На 45-й сессии Законодательного собрания Новосибирской о...

Читать далее
Image
04.10.2019

Зелёный щит Новосибирска

Сколько городских лесов осталось в мегаполис...

Читать далее

Новости по теме

Водитель получил четыре года за сбитого сына депутата в Новосибирске 11.10.2019 Обвинённый в ударе новосибирского чиновника депутат Дамаев написал заявление о клевете 25.09.2019 Депутат горсовета Новосибирска Дамаев прокомментировал сообщение о драке с чиновником 23.09.2019 Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии 10.09.2019

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске