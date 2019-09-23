Взять всё и поделить!

Кому выгодна новая система выборов в горсовет?

Фотографии Сиб.фм

В Совете депутатов города Новосибирска состоялись публичные слушания о внесении изменений в Устав города Новосибирска. Речь шла о том, что порядок избрания депутатов горсовета может быть изменён. С инициативой отменить голосование по партийным спискам на выборах депутатов горсовета осенью выступила не какая-то политическая партия, а юрист Татьяна Брылёва, являющаяся помощником известного в Новосибирске общественника Ростислава Антонова.

Общественник и юрист – это сила!

Но начать, видимо, следует с того, что сама инициатива оставить выборы в горсовет только по одномандатным округам и отменить голосование по партийным спискам стала полной неожиданностью для «Единой России» и КПРФ, которые уже уютно обустроились в сложившейся системе и вовсе не горели желанием что-то менять. Им гораздо проще договориться между собой, как это было на выборах губернатора в 2018 году и мэра в нынешнем году, чем тратить ресурсы. Изменение системы выборов в горсовет партиям, которые, по словам представителя «Яблока» Кирилла Марьина, представляют собой олигополию, явно неинтересно.

Кто же решил попытаться поставить под сомнение монополию КПЕР? Ростислав Антонов в Новосибирске – фигура известная. Журналист, правозащитник и общественный деятель сейчас возглавляет общественное движение «Гражданский патруль», которое действует по всей России, так что связи у него есть серьёзные.

Фотография со страницы Ростислава Антонова в соцсети Facebook

А то, что с ним нужно считаться, Антонов доказал, когда выиграл суд не у кого-нибудь, а у новосибирской мэрии. Для этого, по его же собственным словам, «за справедливостью пришлось ехать в Москву, в Верховный суд». А в результате Верховный суд России отменил часть положений действующего Устава города. Незаконными были признаны положения 53 статьи Устава города, которые наделяют мэрию Новосибирска исключительным правом рассмотрения всех вопросов, связанных с изменениями Устава. В результате сейчас все вопросы после публичных слушаний не будут рассматриваться как раньше – специальной комиссией по Уставу, а уйдут на рассмотрение прямо на сессию.

Помогала Антонову юрист Татьяна Брылёва, которая защищала интересы экс-кандидата в мэры Новосибирска Виктора Козодоя в нашумевшем процессе, когда он пытался снять с предвыборной гонки мэра Новосибирска Анатолия Локтя по обвинению его в незаконной агитации. Именно она выступила с конкретным предложением отменить списки на выборах городских депутатов. Это означает, что число депутатов не изменится: как было 50, так и останется, но вот одномандатных округов станет больше: не 40, а 50.

Горсовет согласно закону назначил публичные слушания по изменению городского Устава, и они состоялись 15 октября. Но перед тем, как рассказать, что на этих слушаниях случилось и чего, наоборот, не случилось, нужно вспомнить расстановку сил в горсовете, который не вступает в конфронтацию с мэрией во главе с «красным мэром» Анатолием Локтем, недавно подтвердившим свои полномочия. На данный момент явное большинство имеет в депутатском корпусе ЕР – 33 депутата. Ее главный соперник – КПРФ – имеет 12 депутатов.

Другим парламентским партиям особо похвастаться нечем: у ЛДПР – два мандата, а у эсеров – один. Недавний претендент на пост мэра Наталья Пинус называет себя независимым депутатом, а лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин также не входит ни в какие депутатские объединения.

Такой расклад на деле означает одно: КПРФ и ЕР могут легко решать все вопросы, если договорятся между собой. Ну а подобный опыт у них накоплен годами сотрудничества, даже несмотря на публичную критику друг друга.

Поговорили и разошлись

Сами слушания не вызвали большого интереса у депутатов – их оказалось всего несколько человек, тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы понять позицию партий, которые представлены в горсовете. Общественность явно была заинтересована больше, но, как часто бывает в таких случаях, путала достаточно стандартизированнное мероприятие с митингом, зато могла высказаться.

Опустим детали, которые не имели принципиального значения – важнее понять позицию партий. Первым слово взял ещё один недавний кандидат в мэры (от ЛДПР), депутат горсовета Евгений Лебедев. Он заявил: «Исключение партийного списка ущемляет права политических партий». Представитель ЛДПР пояснил, что существующая система помогает делить ответственность за работу между депутатами и партиями и сделал однозначный вывод: ЛДПР изменения в Устав не поддержит.

Фотография с сайта ldpr.ru

Позицию «Яблока» изложил заместитель руководителя региональным отделением партии Кирилл Марьин: «Существующую систему выборов нужно сохранить, чтобы были представлены и другие позиции, а не только позиции двух партий: ЕР и КПРФ». «Яблоко» считает очень странной мысль о том, что политические партии не должны действовать в местном самоуправлении и уверено, что городской совет именно политическим органом и является. Но непредвзятому наблюдателю и без высоколобых экспертов понятно, что если идея Брылёвой будет реализована, то так называемые малые партии останутся в очередной раз у разбитого корыта.

Это касается и «Яблока», и амбициозной в Новосибирске «Родины», и «Зелёных», и всех прочих общим числом больше пяти десятков. В новой системе у малых партий просто нет ни кадров, ни ресурсов, чтобы продуктивно отработать в одномандатных округах. Единственный для них шанс выжить – сохранить смешанную систему и не допустить ухода к мажоритарной.

Какой-то балаган!

Журналистам было интересно узнать мнение о слушаниях у Татьяны Брылёвой и лидера «Гражданского патруля» Ростислава Антонова. Политологи уверены, что подлинным автором идеи отмены выборов по партспискам может быть именно Антонов, который уже не раз примеривался к депутатскому креслу. Он представляет вполне определенный национально-патриотический спектр избирателей и наверняка смог бы договориться о возможном выдвижении своей кандидатуры в одном из новых округов. Его логика такова: «Нужно делать мажоритарную систему!

Депутаты должны работать в округе, быть известными своему избирателю. Человек, который работает в округе, привязан к нему, и с него можно спрашивать.

А если он привязан к воздуху, то кто с него спросит? У него ведь нет своего избирателя!»

Татьяна Брылёва после слушаний призналась, что она ожидала увидеть именно то, что увидела, и назвала это «каким-то балаганом». Её мнение следующее: «Никто не хочет отказываться от власти – это же очевидно! Партиям так проще: взять и выдвинуть кого-то, и не надо никаких заслуг. Нужен конкретный депутат! Если нужно решать проблемы, то идут ведь к депутату. А вы проведите опрос: многие ли своего депутата знают?!»

Фотография со страницы Татьяны Брылёвой в соцсети «ВКонтакте»

Позже она подробнее изложила свой взгляд на проблему корреспонденту Сиб.фм: «Основная цель предложения об отмене голосования по партийным спискам – повышение ответственности депутатов и за их действия, и за бездействие. Это, конечно, принесёт пользу избирателям, но в том случае, если сами новосибирские избиратели будут активными. С моей точки зрения, у избирателей появится возможность влиять на депутатов. А сегодня депутаты могут в принципе ничего не делать, поскольку никакой ответственности не несут. А вот предлагаемые меры такую ситуацию изменят и покажут избирателям, что они могут влиять на власть!»

Продолжение следует

Решение, по каким правилам будут проходить выборы, должна принимать сессия. Не исключено, что КПРФ, ЕР и малые партии будут проводить публичные акции в поддержку статуса-кво.

Многое будет зависеть от того, что предпочтёт руководство ЕР в Новосибирске: полюбовно поделить округа с коммунистами или же попробовать побороться с ними пусть и не в тепличных условиях, как раньше. Не стоит сбрасывать со счетов и фактор Антонова и поддерживающих его общественников, которые умеют мобилизовывать общественное мнение. А история с победой над мэрией в Верховном суде должна заставить задуматься многих.



Андрей Медведев

журналист Автор