«Затулинка 2.0»: прогулки без приключений и лёгкие города

Как мифические окраины Новосибирска становятся вторым Академгородком

Фотографии Алексея Чистякова

«Затулинка» для новосибирцев – говорящее название небезопасное в лихие 90-е, а теперь молодые семьи из новостроек поменяли состав городских окраин и сделали их спокойными, и во многом безопасными. Дендропарк имени академика Синягина становится приятным местом отдыха – уникальную территорию вместе готовы защищать экологи, общественники, депутаты и мамы с родителями. Почему нужно участвовать в экологических приключениях на «Затулинке» и что будет с парком имени академика Синягина – в репортаже Сиб.фм.

Первая экологическая акция «Живи лес!» прошла в 2013 году, с участниками движения «Все вместе» и спортсменами из «Сибирского характера». На сегодняшний субботник вышли около ста человек – жители Краснообска и жители Кировского района вместе с депутатами Александром Бестужевым и Сергеем Трубниковым и фондом «Общее дело».

«Это единственный городской лес на границе Кировского района Новосибирска и Краснообска, вокруг появилась новая жилая застройка, и жителям хочется сохранить эту уникальную территорию. Сегодня парк в запущенном состоянии – нужно подпилить, убрать валежник и тем самым снизить пожароопасность до выпадения снега, что сильно беспокоит жителей. В парке гуляют с детьми, школьники мастерят и вешают скворечники, есть и лыжная трасса – люди полюбили этот парк.

Сейчас семьи пришли с детьми – и это экологическое воспитание подрастающего поколения, и они не будут безобразничать, как некоторые отдыхающие – бросать мусор, оставлять непотушенными костры.

Мы живём в мегаполисе, и если мы не будем сохранять зелёные участки хотя бы здесь, на "Затулинке" – куда мы поедем потом?

Некуда будет ехать, даже просто белочек покормить. Сегодня учёные дискутируют о глобальном потеплении, о защите окружающей среды – мы уже сейчас защищаем наши городские леса, высаживаем саженцы сосны на "Тулинском" – именно так надо сохранять природу», – рассказал депутат Совета депутатов Новосибирска Александр Бестужев.

Фотография Геннадия Дежурного

В лесопарке имени Синягина есть свой лесничий, который следит за незаконными вырубками, выделены средства из бюджета и пока потенциал развития парка есть. В целом, многим паркам Новосибирска не хватает специалистов и научного подхода – в той же Бугринской роще нужен и лесничий, и агроном, отметил Александр Бестужев.

Олеся из «Тулинки» вышла на субботник с детьми – семья регулярно гуляет здесь. Мама двух детей уточнила, что со стороны города гулять безопасно, но парк до сих пор не охраняется. Отдыхающие облюбовали участок леса рядом с «Тулинкой» – но пожарные оперативно реагируют на попытки разжечь в городском лесу костры.

«Отдыхающие начинают пикник с краю леса, но тут же приезжают товарищи на красных машинах – видимо кто-то вызывает или это проходят рейды пожарной охраны. Это происходит несколько раз в сезон – на майские праздники, летом. Но пожаров не было в этом году, уберегли лес. В целом, хотелось бы, чтобы парк Синягина оставался "диким" – чем больше сюда люди зайдут, тем меньше останется здесь природы», – уверена жительница «Тулинки» Олеся.

С 2010 года в лесопарке Синягина проводится экологический фестиваль «ЧистоФест», акция «Живи Лес» и частые субботники, куда приезжают жители Кировского и других районов Новосибирска – «подышать» особой природой. Экологи уверены – это не общемировой тренд на защиту окружающей среды, а реальная необходимость для жителей Левобережья Новосибирска – зелёные зоны работают как «лёгкие города», останавливая юго-западный ветер и вырабатывая кислород для «Затулинки».

«Сегодня парк нужно оформить, понять потребности его посетителей и организовать как коммуникации, так и пешеходные дорожки, парковки и другую инфраструктуру – пока в парк трудно попасть. Концепция предполагает не просто парк развлечений – но красоту пейзажей сродни Ботаническому саду в Академгородке. Людей не оградишь от прогулок, и если не запретишь – то людей можно как-то организовать. Есть все предпосылки развить парк для людей, как изначально задумывал основатель – академик Синягин», – уверен эко-блогер «Сибирский наблюдатель» Валерий.

Лесопарк имени академика Синягина – один из памятников ландшафтного искусства учёных Сибирского отделения Российской академии наук, не так давно едва избежал постройки в нём коллектора. Общественники и администрация через суд смогли отстоять зелёную зону через суд при поддержке жителей Краснообска и новосибирцев из жилых комплексов «Тулинский» и «Матрёшки».

«Все вы знаете, что в Краснообске есть две большие зеленые зоны – лесопарк Синягина площадью около 180 гектаров и краснообская роща площадью в 220 гектаров. В этом году эти зелёные зоны занесли в федеральный реестр "Рослесхоза" как городские леса. Это значит, что любой застройщик или арендатор не может по закону вырубать здесь деревья, по регламенту здесь можно проводить только санитарные рубки, опашку, уборку территорий, косить траву. Это сохранит фауну и флору леса нетронутой – у нас очень много экологов и внимания общественности, которые следят за сохранением уникальности. Почти половина опрошенных мной людей купили здесь квартиры ради этого», – рассказал замглавы администрации Краснообска Олег Дименин.

Замглавы Краснообска отметил, что создавать особо охраняемую природную территорию в лесопарке Синягина – значит взяться соблюдать огромное количество запретов: не создавать пешеходные дорожки, не ставить лавочки, детские и спортивные площадки. В качестве одного из примеров Олег Дименин упомянул Заельцовский парк, где сосновый бор сочетается с зонами отдыха и рекреации – это поможет организовать естественный поток отдыхающих, справиться с мусором, вытаптыванием растений и кострами.

«Если говорить о будущем дендропарка имени Синягина – здесь не стоит делать особо охраняемую природную территорию, если этот статус предполагает закрытие лесопарка от посещения, как в дендропарке Краснообска. Мы лишь просим, чтобы с мая по октябрь здесь был патруль дружинников или ГБР, чтобы его охраняли. На сегодняшний день лесопарк получил статус городских лесов, возможно, деньги будут закладываться в бюджет Новосибирска – но пока Краснообск сам занимается территорией и администрации сложно», – уверена организатор акции «Живи, лес!» Марина Жерздева.

Краснообцы вместе с новосибирцами отстояли парк Синягина от постройки коллектора вполне мирным путём, без столкновений на примере Шиеса – за что получили благодарность Рослесхоза. Следующим шагом будет экологическое воспитание нового поколения «затулинцев».







«Экология – один из самых актуальных вопросов для каждого живущего в Новосибирске. Безусловно, даже в наказах депутатам во время избирательной кампании Совета депутатов Новосибирска чётко прослеживалось желание людей жить в чистоте, в зелёном дворе и дышать чистым воздухом», – рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Трубников – «Этот запрос к депутатам развивается и дальше, но люди становятся всё активнее, сами создают общественные объединения – и нам, депутатам, остаётся только помогать энтузиастам добиваться своего и "не заблудиться в лесу равнодушия"».



Никита Манько

журналист Автор