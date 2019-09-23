События выходных: первый снег и лохматый сон

Как не проспать выходные и завести тёплого пса – главные события культуры в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм

Зима шагнула в Новосибирск позже обычного – первый снег выпал во второй декаде октября. Кофейни, обувные магазины и СТО Новосибирска ожидают наплыва посетителей, а фанаты сноуборда и горных лыж уже затачивают канты на Шерегеш. Как согреться в эмоциях и не впасть в преждевременную спячку – в афише событий Сиб.фм.

В пятницу:

Золотой голос, Серебряный век

Романсы Олега Погудина знают в России и за рубежом, за годы творческой деятельности заслуженный артист РФ собрал репертуар в 700 песен.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3410783">Городской романс</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/42492">Олег Погудин</a> на Яндекс.Музыке

Концерт-спектакль «Серебряный век» перелистывает страницы одной из самых прекрасных глав книги любви – эпохи поэтов, романсов, салонов и кабаре, дворцов, полей сражений, утончённой нежности и роковых гроз Серебряного века. Знаменитый голос поддержат музыканты камерного ансамбля Новосибирской филармонии.

Фотография с сайта pogudin.ru

Концерт Олега Погудина в ГКЗ имени Каца. Красный проспект, 18\1

Начало в 19:00, вход платный

В субботу:

Мой театр самых честных правил

НОВАТ представляет премьеру Евгения Онегина – либретто Петра Чайковского и Константина Шиловского по одноимённому роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина. В трёх действиях солисты оперы раскроют всю лирику и трагедию классической поэмы. Партию Онегина исполняет молодой приглашённый солист Кирилл Комаров – призёр международного конкурса имени Георга Отса.











Фотографии с сайта novat.nsk.ru

«Онегин» в НОВАТе. Красный проспект, 63

Начало в 19:00, вход платный

Пояс из собачьей шерсти

Собака – не только лучший друг человека, но и настоящий генератор тепла в холодный осенний день. Новосибирский клуб собаководства «Кинос» проводит главную городскую выставку собак – 150 пород, профессиональные судьи FCI с правом выдачи международных сертификатов и тысячи квадратных метров весёлого лая и блестящих глаз. Гости выставки увидят лучших представителей монопород спаниэлей, шнауцеров, овчарок, ретриверов, терьеров и других популярных пород в Новосибирске. Здесь же можно познакомиться с сертифицированными заводчиками и получить советы опытных ветеринаров.

Фотография с сайта novosibexpo.ru

Международная выставка собак в МВК «Новосибирск Экспоцентр» 19 и 20 октября

2-я Станционная, 104. С 11:00 до 20:00

В воскресенье:

Куртка Бейна

Несмотря на популярность вездесущих курсов английского, до сих пор отдельные люди наивно слушают музыку «Дипи Шмот» и «Куртка Бейн». Три года назад известный переводчик сериалов Олег Абрамов решил исправить ситуацию – и донести тексты иностранных рок-звёзд с помощью своих каверов. Песни-переводы завоевали свою базу фанатов, и, несмотря на открытый вопрос авторских прав, проект Radio Tapok успешно разрушает языковой барьер – ведь многие пафосные заокеанские хиты по смыслу ничуть не лучше русской попсы.

Концерт Radio Tapok в лофт-парке «Подземка»

Красный проспект, 163. Начало в 19:00, билеты от 700 рублей

Здесь вам не Москва

Маленькие москвичи Чук и Гек едут в сибирскую тайгу, и по дороге в Синие Горы их ожидают настоящие опасности: холод и вьюга, тоска и одиночество, медведи и даже самый страшный на свете Турворон. Романтичная советская сказка до сих пор актуальна – современные москвичи нередко посещают Шерегеш в поисках свежего снега и старта сноубордического сезона.







Фотографии с сайта globus-nsk.ru

«Чук и Гек» в театре «Глобус». Каменская, 1

Начало в 14:00. Вход платный

Кинопремьеры выходных:

Тёща – ведьма

Представить Анджелину Джоли в роли злой тёщи из анекдота может далеко не каждый. Это удалось постановщику «Пиратов Карибского моря» Хоакиму Роннингу в сиквеле «Малефисенты» – любящая злая ведьма не может отпустить дочь к жениху, а свекровь строит козни готичной тёще. Магия, лесные существа и зелёные змии присутствуют, как и умопомрачительная родственница.

Женщины и ватники

Московская режиссёр Валерия Гай-Германика вновь обратилась к теме русской глубинки – на этот раз в жанре триллера. По сюжету две женщины в лесу с маленьким ребёнком спасаются от волка-оборотня – то ли реального маньяка, то ли зверя, то ли галлюцинации, вызванной снегом, холодом и тяжёлым по московским меркам бытом. В наличии есть все клише жанра, в том числе православная церковь.

Вверх по радуге

Звезда золотой эпохи Голливуда Джуди Гарленд запомнилась миру ролью Элли в мюзикле о путешествии в Страну Оз и песней Over the Rainbow. Кумир миллионов девочек и девушек в личной жизни не всегда была такой счастливой – психическое насилие мужей, аборты и сексизм заставляли глушить боль алкоголем, а постоянные диеты от продюсеров заставляли пользоваться амфетамином и барбитуратами. Восьмая в списке ста величайших кинозвёзд Голливуда за всю историю кино скончалась в возрасте 47 лет, оставив миру десятки эталонных ролей и талантливую дочь – известную певицу Лайзу Минелли.

Также на выходных:

19 октября. Известный педагог Дима Зицер с лекцией в «Потоке». Депутатская, 46, вход платный.

19 октября. Спектакль «Идиот» в рамках театрального фестиваля «ХАОС». Театр «Старый дом», Большевистская, 45. Начало в 15:00 и 19:00, вход платный.

20 октября. Симфоническая сюита Грига «Пер Гюнт» на фортепиано в «ЦК19», Свердлова, 13. Начало в 18:00, вход платный.

20 октября. Благотворительный сбор сладостей для фонда «Солнечный город». The Rooks, Коммунистическая, 45.

20 октября. Благотворительная фотосессия с собаками в поддержку приюта Академгородка. ДК «Академия», Ильича, 4. Начало в 12:00.



Никита Манько

журналист Автор