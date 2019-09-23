События выходных: первый снег и лохматый сон

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Около ста семей сидят без тепла в Новосибирске

сегодня 18:50 Общество 0 Коммент.

Будет скользко: мэрия Новосибирска призвала отказаться от личного транспорта

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Укладку плитки в снег объяснил Новосибирскавтодор

сегодня 17:56 Общество 0 Коммент.

Ограбление пенсионерки в подъезде Новосибирска попало на видео

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Убил и закопал в подвале: в Новосибирске вынесли приговор убийце друга

сегодня 17:31 Хроника 0 Коммент.

Пьяный новосибирец заблудился в ресторане – вместо туалета он пришёл на кухню

сегодня 17:25 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП за минувшую неделю

сегодня 17:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область готовится к Году памяти и славы

сегодня 16:47 Общество 0 Коммент.

Испытания военной техники прошли под Новосибирском

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

«Мы добивались этого 10 лет»: зоозащитники Новосибирска радуются увольнению директора «живодёрни»

сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

«Цирк уехал, клоуны остались»: новосибирец танцует в майке под снегопадом

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

«Мусорный» регоператор Новосибирска готов обсудить долги перед перевозчиками в суде

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Подросток пропал в Новосибирске три дня назад

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Сроки запуска нового автовокзала назвали в Новосибирске

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 40 домов остались без тепла

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

Вырубили лес, сожгли баню: в Омске задержали нелегальных лесорубов

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

Бороться с гололёдом в Новосибирске будут по-новому

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

Видео: частные дома загорелись в Ленинском районе Новосибирска

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

События выходных: первый снег и лохматый сон

Как не проспать выходные и завести тёплого пса – главные события культуры в Новосибирске
Рубрика: культура

18.10.2019 16:33

Коллаж Сиб.фм

Зима шагнула в Новосибирск позже обычного – первый снег выпал во второй декаде октября. Кофейни, обувные магазины и СТО Новосибирска ожидают наплыва посетителей, а фанаты сноуборда и горных лыж уже затачивают канты на Шерегеш. Как согреться в эмоциях и не впасть в преждевременную спячку – в афише событий Сиб.фм.

В пятницу:

Золотой голос, Серебряный век

Романсы Олега Погудина знают в России и за рубежом, за годы творческой деятельности заслуженный артист РФ собрал репертуар в 700 песен.

Концерт-спектакль «Серебряный век» перелистывает страницы одной из самых прекрасных глав книги любви – эпохи поэтов, романсов, салонов и кабаре, дворцов, полей сражений, утончённой нежности и роковых гроз Серебряного века. Знаменитый голос поддержат музыканты камерного ансамбля Новосибирской филармонии.

Фотография с сайта pogudin.ru

Концерт Олега Погудина в ГКЗ имени Каца. Красный проспект, 18\1
Начало в 19:00, вход платный

 

В субботу:

Мой театр самых честных правил

НОВАТ представляет премьеру Евгения Онегина – либретто Петра Чайковского и Константина Шиловского по одноимённому роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина. В трёх действиях солисты оперы раскроют всю лирику и трагедию классической поэмы. Партию Онегина исполняет молодой приглашённый солист Кирилл Комаров – призёр международного конкурса имени Георга Отса.

Фотографии с сайта novat.nsk.ru

«Онегин» в НОВАТе. Красный проспект, 63
Начало в 19:00, вход платный

 

Пояс из собачьей шерсти

Собака – не только лучший друг человека, но и настоящий генератор тепла в холодный осенний день. Новосибирский клуб собаководства «Кинос» проводит главную городскую выставку собак – 150 пород, профессиональные судьи FCI с правом выдачи международных сертификатов и тысячи квадратных метров весёлого лая и блестящих глаз. Гости выставки увидят лучших представителей монопород спаниэлей, шнауцеров, овчарок, ретриверов, терьеров и других популярных пород в Новосибирске. Здесь же можно познакомиться с сертифицированными заводчиками и получить советы опытных ветеринаров.

Фотография с сайта novosibexpo.ru

Международная выставка собак в МВК «Новосибирск Экспоцентр» 19 и 20 октября
2-я Станционная, 104. С 11:00 до 20:00

 

В воскресенье:

Куртка Бейна

Несмотря на популярность вездесущих курсов английского, до сих пор отдельные люди наивно слушают музыку «Дипи Шмот» и «Куртка Бейн». Три года назад известный переводчик сериалов Олег Абрамов решил исправить ситуацию – и донести тексты иностранных рок-звёзд с помощью своих каверов. Песни-переводы завоевали свою базу фанатов, и, несмотря на открытый вопрос авторских прав, проект Radio Tapok успешно разрушает языковой барьер – ведь многие пафосные заокеанские хиты по смыслу ничуть не лучше русской попсы.

Концерт Radio Tapok в лофт-парке «Подземка»
Красный проспект, 163. Начало в 19:00, билеты от 700 рублей

 

Здесь вам не Москва

Маленькие москвичи Чук и Гек едут в сибирскую тайгу, и по дороге в Синие Горы их ожидают настоящие опасности: холод и вьюга, тоска и одиночество, медведи и даже самый страшный на свете Турворон. Романтичная советская сказка до сих пор актуальна – современные москвичи нередко посещают Шерегеш в поисках свежего снега и старта сноубордического сезона.

Фотографии с сайта globus-nsk.ru

«Чук и Гек» в театре «Глобус». Каменская, 1
Начало в 14:00. Вход платный

 

Кинопремьеры выходных:

Тёща – ведьма

Представить Анджелину Джоли в роли злой тёщи из анекдота может далеко не каждый. Это удалось постановщику «Пиратов Карибского моря» Хоакиму Роннингу в сиквеле «Малефисенты» – любящая злая ведьма не может отпустить дочь к жениху, а свекровь строит козни готичной тёще. Магия, лесные существа и зелёные змии присутствуют, как и умопомрачительная родственница.

 

Женщины и ватники

Московская режиссёр Валерия Гай-Германика вновь обратилась к теме русской глубинки – на этот раз в жанре триллера. По сюжету две женщины в лесу с маленьким ребёнком спасаются от волка-оборотня – то ли реального маньяка, то ли зверя, то ли галлюцинации, вызванной снегом, холодом и тяжёлым по московским меркам бытом. В наличии есть все клише жанра, в том числе православная церковь.

 

Вверх по радуге

Звезда золотой эпохи Голливуда Джуди Гарленд запомнилась миру ролью Элли в мюзикле о путешествии в Страну Оз и песней Over the Rainbow. Кумир миллионов девочек и девушек в личной жизни не всегда была такой счастливой – психическое насилие мужей, аборты и сексизм заставляли глушить боль алкоголем, а постоянные диеты от продюсеров заставляли пользоваться амфетамином и барбитуратами. Восьмая в списке ста величайших кинозвёзд Голливуда за всю историю кино скончалась в возрасте 47 лет, оставив миру десятки эталонных ролей и талантливую дочь – известную певицу Лайзу Минелли.

 

Также на выходных:

 

19 октября. Известный педагог Дима Зицер с лекцией в «Потоке». Депутатская, 46, вход платный.

19 октября. Спектакль «Идиот» в рамках театрального фестиваля «ХАОС». Театр «Старый дом», Большевистская, 45. Начало в 15:00 и 19:00, вход платный.

20 октября. Симфоническая сюита Грига «Пер Гюнт» на фортепиано в «ЦК19», Свердлова, 13. Начало в 18:00, вход платный.

20 октября. Благотворительный сбор сладостей для фонда «Солнечный город». The Rooks, Коммунистическая, 45.

20 октября. Благотворительная фотосессия с собаками в поддержку приюта Академгородка. ДК «Академия», Ильича, 4. Начало в 12:00.

Автор
Никита Манько
журналист
Автор
Никита Манько
журналист
Теги: НОВАТ музыка животные выставки Театр «Глобус»

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Лента новостей

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В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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