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«Любить по-русски»

Как жилмассив «Матрёшкин двор» стал современной слободой для молодых семей
Рубрика: политика, общество

21.10.2019 17:45

Фотографии Алексея Чистякова

Многие новосибирцы смутно представляют себе жизнь жителей новостроек на окраине Новосибирска, а у вездесущих блогеров-экспертов, таких как Варламов, уже заранее вынесен приговор. Между тем ЖК «Матрёшкин двор» – один из самых востребованных среди молодых семей благодаря чистому воздуху, современным дворам, местным энтузиастам и депутату Александру Савельеву, которые добиваются строительства школ, детсадов, новых транспортных маршрутов – и умеют объединять соседей для решения общих проблем. Корреспондент Сиб.фм побывал в «Матрёшкином дворе» и убедился – здесь нет вездесущих заборов и внутренних барьеров недоверия у жильцов друг к другу.

Первые дома «Матрёшкиного двора» появились на пересечении улиц Петухова и Шмонина пять лет назад – сейчас здесь заселены уже 22 дома, последняя очередь из двух многоэтажек готовится к сдаче. Компания «Вира-Строй» старается заботиться о благоустройстве дворов – и положила начало новому парку в честь Героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы соседние улицы. Около 200 местных жителей вышли на высадку сосен, чтобы успеть до первого снега заложить новую достопримечательность на окраине города.

«Сегодня мы высаживаем более 300 сосен в будущем парке Героев Великой Отечественной войны. Наши улицы названы именами совершивших подвиг новосибирцев, но память о них должна быть хранима не только на картах. В центре сквера будет установлен монумент – точная реплика танка Т-34 от наследников известного новосибирского бронемастера Верёвочкина. Жители "Матрёшкиного двора" активно участвуют в судьбе жилмассива – и открыто обсуждают проблемы в районном паблике. Как представитель компании-застройщика и как депутат Совета депутатов Новосибирска я стараюсь реагировать на все запросы людей», – рассказал депутат Совета депутатов Новосибирска Александр Савельев.

Основу жителей нового жилмассива составляют молодые семьи – здесь почти нет «чужих» людей, все присматривают друг за другом и решают проблемы сообща. В «Матрёшкином дворе» работают спортивные секции по футболу, баскетболу и волейболу, но не хватает бассейна – это остаётся одним из главных депутатских наказов. Открытия школы № 196 ждут как праздника – здание на 1100 учеников депутат Александр Савельев отстаивал в Совете депутатов. Трёхэтажная школа должна вместить группы продлённого дня и потенциально станет колыбелью для будущих инженеров – здесь запланировано отделение робототехники.

Несколько лет назад проект получил федеральное финансирование по программе, сдача была запланирована на сентябрь 2019 года – но сроки сдвинулись ближе к концу года из-за особенностей внутренней отделки. В этом же году будет сдан второй детский сад, возведённый на средства федерального бюджета. Теперь молодые семьи мечтают о поликлинике.

«Хотелось, чтобы инфраструктура развивалась так же масштабно, как и озеленение парков. Мы высаживаем сосновые аллеи уже второй или третий раз, а вот сдача школы и детского сада задерживается. Поликлиника неизвестно когда будет построена – нам бы очень хотелось это вопросы поднять. С магазинами мы смирились – есть большой плюс, что в домах почти нет магазинов и они построены отдельно. В целом управляющая компания хорошо работает. Проблема пробок есть, с парковочными местами не везде всё хорошо», – считает молодая мать с «Матрёшкиного двора» Анна.

Пенсионеры с правого берега Новосибирска обычно не готовы «поднимать целину» вокруг новостроек и привыкли к метро и микрорынкам в шаговой доступности. К чему новосибирцы никогда не привыкнут – к пыли и выхлопам от оживлённых магистралей, которые мешают отдыхать в преклонном возрасте.

«Я вообще-то из центра, живу на Красном проспекте. Живу в квартире дочери, из-за чего? Из-за воздуха, как в Академгородке.

Парк Синягина – это же жемчужина, за которую мы всеми силами боролись – и отстояли.

У нас выходили люди, почти бросались под бульдозеры. И это с ВАСХНИЛа администрация – то коллектор решать построить, то ещё что-то. Ну ведь правда – это лёгкие целого района. Я привожу подруг своих сюда, некоторые бросают свои квартиры, покупают здесь – хоть здесь и не центровые полутораметровые стены, сами знаете. Но всё нормально, на наш век хватит и ещё останется», – уверена член совета ветеранов Кировского района Алла Михайловна Пожидаева.

В «Матрёшкином дворе» живут люди разных возрастов, самому пожилому человеку 93 года. Здесь работает ветеранский клуб, пенсионеры хвалят депутата – он часто возит на праздники, экскурсии – бурная жизнь «на селе» кипит.

«Благодаря депутату столько автобусов и маршруток появилось – раньше здесь остановка была только на повороте. Сейчас будем уговаривать господина Локтя сделать окружную дорогу», – говорит Алла Пожидаева.

Соседний жилмассив – ЖК «Просторный», уже прославился в репортажах известного блогера Варламова как одно из самых депрессивных мест «по типу гетто». Тем более сильный контраст создаёт прогрессивный «Матрёшкин двор», одно из самых комфортных мест для экскурсий с иностранцами по «Затулинке». Африканец Ибрагим переехал сюда больше года назад – и ничуть не жалеет, что живёт в отдалённом жилмассиве.  

«Матрёшка – это неопасно, я иногда гуляю пешком в час ночи один, и всё спокойно. Это очень нормальный район, нормальные люди. Семьи с детьми живут здесь, все знают друг друга. Чего здесь не хватает – так это футбола, почти везде есть волейбол. Скоро опять будет холодно, нельзя будет играть на улице – нужен зал, чтобы хватило на футбол, может быть баскетбол и волейбол. Фитнес-зала не хватает, пока я занимаюсь бегом в лесопарке. Всего остального здесь хватает», – уверен Гива Ибрагим Абауоми.

Старожилы вспоминают, как удалось добиться увеличения количества автобусов и маршруток из «Матрёшкиного двора», затем удалось открыть опорный пункт полиции в районе – застройщик выделил помещение для этого. Молодые семьи отметили, что местные участковые отлично работают, регулярно патрулируют на машинах, стоит только позвонить и сообщить о подозрительных личностях – сразу же выезжает экипаж ППС, без каких либо нареканий. Камеры на домах добавляют уверенности в безопасности.

«За строительство поликлиник отвечает правительство Новосибирской области, мы будем искать возможность совместно с депутатами Законодательного собрания.

Помимо школы и детского сада один из важнейших наказов – это постройка дороги к «Матрёшкиному двору» со стороны улицы Чистякова, сейчас жители вынуждены пользоваться техническим проездом. В планах по развитию спорта у нас строительство плавательного бассейна – так решило большинство жителей. Мы стараемся смотреть на 10 лет вперёд и просим мэрию зарезервировать какие-то участки муниципальной земли под социальные объекты и не отдавать их торговым центрам, так как земля в аренде «Вира-Строй» уже практически застроена», – рассказал Александр Савельев. 

    

Следующим шагом может стать строительство часовни – сейчас для верующих открыт молельный дом в одной из многоэтажек, где люди крестят детей. Не хватает художественной или музыкальной школы, культурных кружков и секций – родители возят детей на ВАСХНИЛ, некоторые отправляются семьёй в бассейн и на оздоровительные процедуры в центр здоровья и отдыха «Мира». 

«Матрёшкин двор» стал для многих жителей Правобережья лучшим вариантом сбежать от шума и городской суеты в комфортный пригород, а 33-летний депутат – примером работы с наказами и проблемами жителей района. Молодой «справедливоросс» смог не только представить крупного застройщика в Совете депутатов Новосибирска, но прежде всего отстаивать интересы молодых семей, пенсионеров и патриотов своего места. Пять лет работы сложились в русский народный сувенир, который по вкусу даже иностранцам.  

Автор
Никита Манько
журналист
Автор
Никита Манько
журналист
Теги: депутаты

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