Профессия кладмен: новосибирцам предлагают быстро разбогатеть на распространении наркотиков

Скриншоты из мультфильма «Трое из простоквашино»

В прошлом году в Новосибирской области 18 человек обратились в полицию с заявлениями о том, что под видом работы грузчиками или курьерами им предложили стать закладчиками наркотиков. В социальных сетях подобные жалобы встречаются в разы чаще. Корреспондент Сиб.фм выяснил, что представляет собой работа кладменом, и почему на смену каждому пойманному закладчику тут же приходит новый.

Кладовая лихорадка

«В личку написала девушка и предложила высокооплачиваемую работу. Во время переписки выяснилось, что работу предлагает курьером закладок. Отправил все её данные в полицию», – пишет парень в одной из новосибирских групп в социальной сети «ВКонтакте».

Ему, как и многим другим, предложили работать наркокурьером. Подобные объявления о приёме на простую и прибыльную работу нетрудно найти в интернете. Журналист Сиб.фм связался с одним из нелегальных работодателей, чтобы обсудить нюансы «трудоустройства».

На аватарке в социальной сети – снимок молодой девушки. За работу, в которой даже не требуется контактировать с людьми, обещают платить от 100 тысяч рублей в неделю. Предлагают устроиться обычным курьером или грузчиком – никакого намёка на противозаконные действия. Все подробности – по ссылке в профиле, которая ведёт на аккаунт в «Телеграме». В чате на сообщение корреспондента Сиб.фм о наличии вакансии курьера всё та же девушка по имени Кира отвечает положительно, но уже с небольшой оговоркой.

«Говорю сразу. Работа не совсем легальная, но очень прибыльная.

Суть в том, чтобы взять товар в точке "А" и разложить в разных местах. Если на нашем сленге, "закладчик"».

Далее сразу описывают схему работы. Одна закладка оценивается в 250-400 рублей. То есть для того, чтобы получить обещанные 100 тысяч рублей в неделю, работник должен делать не менее 40 «кладов» за 12 часов.

«Не переживай, наш куратор тебя всему научит. В районе одного девятиэтажного дома можно сделать 10-15 закладок. Вот и думай сам, сколько можно заработать», – написала Кира.

Для окончательного устройства на работу нужно внести залог либо сфотографироваться на фоне своего паспорта – анонимно работать в этой организации нельзя. Залог в среднем составляет около 20 тысяч рублей, рассказал Сиб.фм источник, знакомый с ситуацией.

«Ни в коем случае нельзя отправлять свою фотографию на фоне паспорта. Ты моментально попадаешь в буквальном смысле к ним в рабство – иногда могут даже повесить на тебя какие-нибудь микрозаймы, если не закрасишь основные данные, хотя в последнее время такое редко случается. Деятельность закладчиков незаконна, они это и сами прекрасно понимают. Так что если будут какие-то подозрения относительно тебя, то просто сразу сольют твои данные в полицию», – сообщил наш собеседник.

Кладмен – человек, который закладывает наркотики в таком месте, чтобы потребитель смог его потом найти

Залог позволяет дилеру не беспокоиться о своём «товаре»: если закладчик получил вещество и скрылся с ним, то сумма залога в большинстве случаев покрывает расходы дилера. С другой стороны, если человек попался на удочку работодателя и всё же устроился закладчиком, то залог с вероятностью в 90 % ему не вернут при уходе.

«Надо понимать, что ещё несколько лет назад работу закладчиком особо не афишировали. Сейчас в это дело может попасть абсолютно любой желающий. Стоит только написать сообщение человеку – и ты, по сути, уже преступник. Все видят в происходящем просто лёгкие деньги, а об опасности и ответственности никто особо не задумывается», – добавил источник Сиб.фм.

По его словам, большую часть закладчиков ловят в первый же месяц работы. Те, чтобы смягчить наказание за распространение наркотиков, сдают своих наставников, однако отследить аккаунты людей, вовлекающих граждан в преступную деятельность, невозможно. Ни одна из страниц не является подлинной, а как только поступают жалобы на человека, фейковый аккаунт сразу меняют на другой.

Кроме того, ни одна сделка купли-продажи наркотиков не проходит в привычных социальных сетях наподобие «ВКонтакте». Все диалоги, которые ведут организаторы с потенциальным потребителем или работником, проходят в «Телеграме». А сам рынок наркотиков в России с освоением даркнета и появлением в нём специализированных магазинов давно перешёл в интернет.

Библия кладмена



Даркнет – анонимная «сеть» не связанных между собой виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде. Отличается от других сетей, так как файлообмен происходит анонимноПреступная деятельность закладчиков активно романтизируется в интернете. Эти люди называют себя кладменами и утверждают, что их работа – не про употребление наркотиков, а про лёгкие деньги. Об этом же говорят и работодатели. Почти все они в требованиях к будущему закладчику указывают обязательный параметр – не наркоман.

Во «ВКонтакте» есть по меньшей мере два популярных сообщества на тему кладменов и десятки чуть менее известных. Суммарное количество подписчиков страниц – более 200 тысяч. Участники этих групп активно обсуждают истории из жизни закладчиков. Самая популярная тема – противостояние кладменов и полиции. Мемы и шутки про истории из жизни курьеров расходятся и за пределы тематических пабликов, становясь «народными». Шутливое и несерьёзное отношение к теме распространения наркотиков приводит к тому, что пользователи соцсетей не видят ничего страшного в проблеме.

Практикующий психотерапевт и кандидат наук Татьяна Ефанова рассказала Сиб.фм о причинах такого широкого распространения «сети» закладчиков.

«Происходит романтизация этого явления.

Прежде чем представить что-то крайне недопустимое привлекательным, привлечь к этому внимание, важно сначала обратить это в шутку.

Если сначала снять с чего-то эмоциональное напряжение, придать этому "романтический привкус", то говорить о преступлении будет легче. Как бы нормализуя и внедряя в сознание людей то, что это "не так уж и плохо"», – говорит специалист.

По её словам, если на эту тему продолжать свободно шутить, то часть людей – возможно, молодого поколения – перестанут считать это нарушением норм и закона. Сейчас преступная деятельность кладменов среди обывателей – лишь такое же дело, как и остальные, но с достойной оплатой.

Самый популярный работающий в даркнете сервис по распространению наркотиков на территории России существует с 2014 года. На сайте – тысячи магазинов по всей стране, доставка есть в каждом населённом пункте, где живёт хотя бы 10 тысяч человек.

По сути эта площадка – и есть рынок наркотиков в стране. Месячный оборот платформы – несколько десятков миллиардов рублей. Именно здесь работодатели, которые предлагают в дальнейшем работу курьерам, приобретают оптовые партии товара. Здесь же проводят курсы по обучению кладменов.

В одном из разделов под названием «Библия кладмена» объясняют от начала и до конца все нюансы работы закладчиком – от того, как настроить анонимный браузер, до момента заклада наркотиков. В то же время платформа ничем не отличается от обычного интернет-магазина. Приятный интерфейс, забавные названия магазинов – внимательная администрация сайта делает всё, чтобы человек относился к этому не как к преступлению, а как к обычной покупке.

Мелкие сошки

Кладмены – связующее звено между наркодилером и наркоманом. За ними стоят перекупщики, которые делают крупные оптовые закупки, а за ними в свою очередь – изготовители. Чаще всего под уголовную ответственность за сбыт запрещённых веществ попадают именно закладчики. Причина проста – они всегда на виду и не могут вести свою деятельность дистанционно.

По запросу Сиб.фм главное управление МВД по Новосибирской области предоставило статистику задержаний новосибирцев за незаконный оборот наркотиков.

За 9 месяцев 2019 года в области задержали 191 закладчика, а за весь прошлый год – 234. Всего с января по сентябрь за незаконный оборот наркотиков в регионе привлекли к уголовной ответственности 725 человек. Цифры внушительные, однако если сравнить их с количеством совершённых сделок на площадке, то они приводят в ужас.

На сайте есть функция моментальной покупки. Кладмен заранее сделал своё дело, и запрещённое вещество ждёт своего потребителя в обозначенном месте. Оценить масштабы торговли в Новосибирске можно по статистике магазина, который работает на платформе. В разделе моментальных покупок можно выбрать место с точностью до района, задействован каждый уголок города – от Юго-Западного жилмассива до Академгородка.

Только в одном магазине пользователи оставили 6976 отзывов, а за последний месяц – около 700. Отзывы могут писать только реальные люди, которые совершили оплату товара. Даже если учесть, что не каждый потребитель наркотиков пишет отзывы, а кто-то может оставить сразу несколько, масштаб проблемы пугает.

Пойманные две сотни закладчиков и семьсот предполагаемых потребителей за 9 месяцев – даже не треть от осуществляемого прямо сейчас преступного оборота наркотиков в Новосибирской области. Каждому осуждённому по 228.1 статье УК РФ закладчику на смену придут ещё два – текучка кадров в этой сфере обусловлена тем, что люди не видят страха до того момента, как начнут работать кладменом и распространять наркотики. Более того, поимка закладчика никак не сказывается на работе магазина. В абсолютном большинстве случаев кладмен не знает даже настоящего имени своего нанимателя, и при желании не сможет сдать его полиции.

Общественные организации, в которые обратился Сиб.фм, не смогли рассказать о способах борьбы с закладчиками – они занимаются реабилитацией зависимых, однако методов борьбы с распространителями у них нет.

21 октября сотрудники транспортной полиции задержали очередного наркокурьера за распространение наркотиков в особо крупном размере – при себе у него было не менее 180 доз запрещённого вещества. Сам кладмен рассказал, что начал заниматься закладками потому, что лишился работы летом. Мужчине грозит срок вплоть до пожизненного.

Задержали очередного кладмена, однако вычислить его координатора с большой вероятностью не получится – в этой сфере личные знакомства не приветствуются. Знают ли сотрудники полиции о торговле наркотиками в интернете и предпринимают ли меры для борьбы с ней – доподлинно неизвестно. На запрос Сиб.фм в ГУ МВД не прокомментировали ситуацию, сославшись на Федеральный закон об оперативной деятельности. Простой пример для того, чтобы оценить масштабы бедствия: за три дня, что готовился этот материал, об успешном получении закладки в Новосибирске оставили отзывы 53 человека.



Эмиль Фукс

журналист Автор