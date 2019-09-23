Качество и количество

Новосибирская филармония за всё лето провела только три десятка концертов

Коллаж Сиб.фм

Такого просто не может быть! На четырех концертных площадках филармонии за три летних месяца состоялось 33 концерта. В среднем – восемь с четвертью мероприятий на каждой. За 92 дня. Ни больше, ни меньше.

Прелюдия

Пятая по счёту публикация в новосибирской газете «Новая Сибирь» – «Филармония, музыка и суета» от 12 октября, вышедшая по итогам круглого стола, посвящённого эффективности работы Новосибирской филармонии – пусть непростым способом, но позволила получить ответы от её руководителя. Как известно, представители администрации, приняв участие в проведении круглого стола, в самом обсуждении участвовать не стали. Тем не менее, ответы организаторы и участники пусть не в прямом виде, но получили.

Произошло это следующим образом. Весной весьма представительная группа сотрудников филармонии рассказала журналистам о серьёзных проблемах в деятельности организации. В то время редакция посчитала нужным обобщить вопросы и направить их в филармонию с целью получения комментариев от генерального директора. Но тот предпочёл пригласить корреспондента к себе в гости. Собрав вокруг себя своих наиболее близких помощников, в течение почти двух часов он рассказывал, как с его приходом люди ощутили свободу и их материально положение значительно улучшилось, также как и всей организации в целом.

Бейбит Мухамедин. Фотография с сайта status-media.com

Рассказ был настолько оптимистичный и игнорирующий обсуждение каких-либо проблем, что его можно было принять за рекламный текст. Поэтому в свет он так и не вышел. На тот момент многие из присутствующих получили заверение от министра культуры региона Игоря Решетникова, что в ближайшее время вопрос о замене директора будет решён.

Далее случилось то, что случилось. Решетникова сняли, а Мухамедин продолжил работу. А журналисты, освещая работу круглого стола, опубликовали ответы, которые ранее дал господин директор.

В высказываниях генерального директора филармонии, для людей, так или иначе связанных с концертной организацией, нового ничего нет. За псевдонаучными терминами кроется обычное желание выдать белое за чёрное, а чёрное за белое.

Пролог, о котором мало кто знал

Генеральным директором филармонии Мухамединым была проведена большая работа по срыву состоявшегося обсуждения. В ход шло всё – включая ссылки на мифические звонки сверху, рекомендации неких больших людей, вплоть до Министерства культуры России,

не участвовать в проведении круглого стола. Цель была одна – чтобы «круглый стол» не состоялся. Состоялся. А теперь некоторые комментарии к полученным ответам.

«Моя команда»

Это первый неоднозначный тезис. Когда так говорят, сразу начинаешь сомневаться, а была ли команда? Так что же это за люди, с которыми Мухамедин пришёл в филармонию?

Это супруга директора, которой он поручил руководить всей концертной деятельностью большой творческой организации с четырьмя концертными площадками? Для тех, кто не в курсе, она ранее работала и продолжает работать администратором в ансамбле солистов. Дабы не быть голословным, предлагаю посмотреть скриншот любопытного документа – приказ по филармонии. Из него следует, что генеральный директор Мухамедин на основании документов, подготовленных главным организатором концертной деятельности Мухамединой, даёт согласие на проведение мероприятия, в котором, к слову, используются ещё и государственные деньги.

Фотография с сайта phil-nsk.ru

Иными словами, представьте – вы работаете руководителем государственного предприятия, при этом коммерческие сделки с партнёрами и их условия (гонорар, условия гастролей) определяет ваша жена. И между вами нет некоего человека, который мог бы дать независимую оценку этой сделки. Такого человека в филармонии нет с момента прихода Мухамедина. На место уволенного заместителя директора по концертной работе, должности самой важной после художественного руководителя, взят второй человек команды гендиректора – юрист Куракова, которая никогда в концертной организации не работала. Только эти два сотрудника работают с гендиректором, по сути, с первого дня. Все остальные руководители меняются со сказочной быстротой. И если бы не опыт и сноровка старой гвардии администраторов, то на многих концертах просто были бы пустые залы. Но им удаётся бесплатно или за условные деньги приглашать людей, чтобы как-то прикрыть развал работы отдела маркетинга.

«Мы стали зарабатывать деньги и на них проводить фестивали»

Тут возникает вопрос – это какие же? Арт-фестиваль? На который только из бюджета области выделяется около 40 миллионов. Джазовый фестиваль? Так это у Назимко он проводился на заработанные деньги, а ныне на него министерство культуры выделило около 8 млн. Стал ли он от этого качественнее, большой вопрос. А вот нехитрую рекламу крутили когда надо и – чаще – когда уже не надо. Или проведённые фестивали: «Мартовский код» и «Белый фестиваль»? Так там тоже бюджетные деньги, ведь в этих фестивалях задействованы силы филармонии с выделенными ресурсами под государственное задание. Участие маститых солистов в них огромная редкость.

Вообще, постоянное выпрашивание денег в министерстве на любого приглашённого исполнителя – это визитная карточка руководителя филармонии. По любому предложению ответ один. Надо бы в министерстве 8 миллионов попросить. И ведь давали. А что придумано командой генерального директора за три сезона?

Закрытие Транссибирского Арт-фестиваля 2019

Арт-фестиваль зарождался при Назимко, как и джазовый. Проект «На ступенях», отменённый ныне, был придуман при Миллере. Там же истоки «Рождественского» форума, «Белого». Даже «Дни памяти Каца» задумывались практически сразу после ухода маэстро. Так чем хвастаемся?

«Научный подход к работе в области, куда никто не заглядывал»

Да помилуйте! Вот это событие! Симфонический оркестр выехал и дал концерты в Барабе. Но он ВСЕГДА с момента создания выезжал с концертами в область, как и все другие коллективы. А карту концертных площадок области вам покажет любой концертный администратор без всякой научной подготовки. Некоторые ещё работают в филармонии по сей день. Зачем изобретать велосипед? Может быть, не мешать работать людям, которые умеют это делать?

«Филармония вошла в рейтинг пяти крупнейших филармоний страны»

Стоит отметить, что она оттуда не выходила. Если не брать эстрадный чёс, а считать только филармоническую деятельность, то Новосибирская филармония была всегда рядом с московской и питерской. Рейтинги – лукавая вещь.

«Новые формы работы»

Филармония декларирует ставку на молодёжь и новую публику. Для этого был проведён фестиваль «брейк-данса». И сдан зал в аренду под концерт интернет-дивы Соло Моновой. Именно они не позволяют застрять филармонии в нафталине. Ну, постойте, напомню. На первой конференции директор заявлял, что приходят всякие ребята, они рок хотят, но «нет, у нас зал намоленный на классику, не до роков». А сейчас, оказывается, «брейк-данс» вообще нормально в зале академической музыки. Как-то непоследовательно. И, на всякий случай, ремарка по поводу новизны. Припоминаю, что фестивали «брейка» горком комсомола организовывал тридцать лет назад. Какой уж это прорыв. Да и 900 зрительниц, пришедших на концерт скандально известной Соло Моновой, мы потом так и не увидели на концертах академической музыки. Все старания оказались напрасными.

О создании и работе детской филармонии, способной, наконец, загрузить камерный зал, в прошлом театр юного зрителя, говорится уже три года. Но ничего не сделано, кроме громких заявлений о всевозможных новациях.

Статистика знает всё

Вообще, приговор деятельности концертной организации – это работа её концертных площадок. Нельзя понять, почему концертный зал имени Каца за лето использовался по назначению всего девять раз! Круглая сцена – два раза, а камерный зал – 22. Музыкальная гостиная и вовсе – ноль. Суммарно за три летних месяца на площадках филармонии было дано 33 концерта. Это меньше, чем Музыкальный театр даёт на своей одной сцене за месяц!

Исправно по субботам и воскресеньям наблюдаем за окнами концертного зала имени Каца: они темны. И скажите – зачем тогда потратили когда-то огромные деньги на его строительство? В аренду под свадьбы сдавать? Тогда да, две свадьбы видали…

Фрагмент буклета с рекламой сауны

Вообще, как мне кажется, вверять в одни руки судьбу двух концертных комплексов с четырьмя площадками – это огромная ошибка. От этого зависит не только культурная среда области, но и музыкантов, актёров, режиссёров, многие из которых вынуждены скитаться по неприспособленным помещениям для реализации своих творческих планов, в то время как построенные государством концертно-театральные площадки простаивают или сдаются в аренду.

Мелкие штрихи к портрету

Новации не перестают удивлять. Несколько дней назад в «Инстаграме» появились сообщения, что в филармонии рекламируют банный комплекс. Один из едких комментариев – «Сходил на концерт в филармонию, получил скидку в баню».

Ещё через несколько дней такие фото пришли уже от нескольких посетителей «Реквиема» Керубини, которым сотрудники филармонии раздавали перед концертом и в антракте рекламки со скидкой на посещение банного комплекса. Люди откровенно возмущались этим фактом.

Что ещё должно произойти в нашей концертной организации, чтобы учредители серьёзно задумались о том, кто и как руководит одной из крупнейших концертных организаций страны в третьем по величине городе России?



Александр Борисов

журналист Автор