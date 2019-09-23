«ХАОС» в Новосибирске: что, где, когда

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«ХАОС» в Новосибирске: что, где, когдаКак успеть всё и не потеряться в структурированной хаотичности театрального фестиваля
Рубрика: афиша, культура
23.10.2019 10:25
Cпектакль «ИДИОТ». Фотография Фрола Подлесного
В Новосибирске стартовал Международный фестиваль актуального театра «Хаос». Форум такого масштаба и такого формата проходит в городе впервые. Помимо завидного списка гостей и спектаклей-участников из разных городов России и стран Европы, фестиваль поможет зрителям стать самостоятельной, значимой единицей театрального мира. Спектакли, лекции, обсуждения – путеводитель Сиб.фм поможет не потеряться в этом «Хаосе».
23 октября
Театр «ТРУ» на сцене театра «Старый дом»
16:00 «Молодость жива»
19:00 «Российская А.Азбука»
Зрители смогут поймать творческий дух и окунуться в веселье на двух спектаклях-концертах авангардного театра «ТРУ». Тексты Александра Артёмова построены на повторах – задорная подача, похожая то ли на рэп, то ли на балаганное представление, часто базируется на архетипических образах, а изначальная легкомысленность в финале трансформируется, например, в библейский сюжет. Речитативы дополняет высокая нота Настасьи Хрущёвой – популярного композитора, известного новосибирцам по спектаклю «Время ожидания истекло».
«Молодость жива» – спектакль-концерт, в котором в новом виде предстаёт само понятие песни под гитару. «Российская А.Азбука» играется толпой бородатых мужчин в костюмах Bosco, которые поют короткие тексты на каждую букву алфавита. Самобытный, абсолютно безбашенный независимый коллектив из Санкт-Петербурга покажет, какими несерьёзными и небанальными бывают театральные «художники».
24 октября. 15:00, 19:00
«Индивиды и атомарные предложения», Всеволод Лисовский, творческая лаборатория «Угол».
«Угол» – независимая экспериментальная площадка, которая даже в Казани, городе с сильной традиционной культурой, воплощает самые смелые форматы и режиссёрские решения. Фигура свободного театра, а скорее, антитеатра, Всеволод Лисовский поставил здесь спектакль об идеях теории относительности. При входе в зал зрители получают специальные красные очки, надеваешь их – видишь один спектакль, снимаешь – другой. В наушники транслируют два текста, какой слушать – каждый выбирает сам: первый – труд великого математика Бертрана Рассела, второй – история, рассказываемая актёром на сцене. Несколько артистов одновременно произносят монологи – звукорежиссёр по закону случайности решает, какой из них транслировать в наушники. «Индивиды и атомарные предложения» – это творчество самой жизни, не закомплексованный, не забитый рамками и иерархичностью театр, созданный для свободного сознания.
25 октября 19:00
«Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко», Андрей Прикотенко, театр-фестиваль «Балтийский дом». На сцене театра «Глобус».
Спектакль Андрея Прикотенко универсален для зрителей разных возрастов и разного уровня насмотренности, он откроет нам советского классика как автора современности. Помимо актуальных текстов и идей «Зощенко…» интересен режиссёрскими решениями – например, в спектакле на артистов высыпается несколько тонн реквизита и выливается огромное количество литров воды. Актёры здесь не только играют роли, но и выполняют функцию оркестра – много и виртуозно музицируют. Всё вместе создаёт ощущение грандиозного парада аттракционов, которые связывают две эпохи, 30-х годов прошлого века и нынешнего дня, в единую трагикомическую картину жизни.
19:00
«Мне 30 лет», Василий Зоркий, «Гоголь-центр». На сцене театра «Старый дом».
Работа Василия Зоркого «Мне 30 лет» – один из самых зрительских спектаклей «Хаоса». Зоркий известен многим как музыкант и как автор «Афиши.Daily», здесь он выступает в качестве режиссёра и, конечно, исполнителя собственных треков. Спектакль отличается большим количеством импровизации и музыкальности. Дуэт Василия и артистки Полины Кукушкиной представляет собой удивительное сочетание. Он – как универсальная личность, человек эпохи Возрождения 2000-х годов. Она – как пример классической театральной актрисы.
26 октября
18:00
«Диджей Павел», Павел Пряжко, театр post. В лофт-парке «Подземка».
Перформанс продолжает марафон зрительских спектаклей авангардного театра. «Диджей Павел» – это зажигательная ретро-дискотека: артисты, зрители и главный режиссёр театра Дмитрий Волкострелов танцуют под треки советской эстрады. Выстроенные в определённой последовательности музыкальные композиции и танцевальные движения разных годов создают считываемый сюжет и драматургию. Перформанс театра post – действенный способ преодолеть зрительские стереотипы и поверить в то, что театр может быть разным, даже таким.
18:00
«Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко», Андрей Прикотенко, театр-фестиваль «Балтийский дом». На сцене театра «Глобус».
15:00, 19:00
«Фрекен Жюли», театр Ludowy, Краков. На сцене театра «Старый дом».
Польский театр всегда интересовали социальные вопросы. Поэтому неудивительно, что за основу спектакля Радослав Стемпень взял рассуждение драматурга-новатора Августа Стриндберга о феминизме, смене гендерных моделей, об эмансипации женщин. Однако действие не зацикливается на социальной проблематике – помимо этого режиссёр рассуждает о взаимоотношениях мужчины и женщины, о манипуляции, интеллектуальном насилии. На родной сцене спектакль играется в пыточной средневековой башне – в Новосибирске соответствующую атмосферу и максимально близкий контакт артистов со зрителями попытаются воплотить на сцене «Старого дома».
20:00
«Хорошо темперированные грамоты», Дмитрий Волкострелов, театр post. В лофт-парке «Подземка».
Режиссёр Дмитрий Волкострелов – человек, который занимается театром как «минус-приёмом», театром, который не действует в традиционном смысле, не пытается навязать свой взгляд на события театра и жизни. Его театр – это поле смыслов, в котором каждому предлагается путешествовать самостоятельно без поводыря. Во время работы над спектаклем режиссёр отправился в Великий Новгород, где изучал самые древние русские грамоты – этот документальный материал стал основой спектакля. Интересно, что половине зрителей придётся отказаться от роли наблюдателя и попробовать себя в качестве артиста. Кроме таких смельчаков в спектакле не будет ни одного актёра. Увлекательный интерактив покажет, как вообще существует исторический документ, насколько он понятен современному человеку.
27 октября
12:00 показы проектов арт-резиденции «Хаос». ТЦ «МЕГА»
Уникальность «Хаоса» не только в захватывающем списке спектаклей-участников, но также в собственном фестивальном production-е. Арт-резиденция начала работу в конце прошлого театрального сезона – журналисты, филологи, режиссёры, художники, прошедшие конкурсный отбор, придумывали и разрабатывали собственные произведения под руководством кураторов «Хаоса». В ТЦ МЕГА резиденты представят финальные версии своих работ.
28 октября
15:00
Хаос-дискуссия «Актуальность и классика: трансформация восприятия».
В один из главных дней фестиваля, когда в Новосибирске соберутся театральные критики, режиссёры и драматурги из разных городов и стран, в формате открытой дискуссии эксперты попытаются развенчать миф об актуальности и классике в театре. Что представляют эти понятия сейчас, насколько они объективны или субъективны, может ли театр быть не актуальным – рассуждать на эти темы будут драматург Йорг Бохов (Германия), театральный деятель Хелена Аутио-Мелони (Финляндия) режиссёр Себастьян Хартманн (Германия), режиссёр Михаил Патласов, театральные критики Жанна Зарецкая и Оксана Кушляева, главный режиссёр «Старого дома» Андрей Прикотенко. Модераторы беседы – театральные критики Кристина Матвиенко и Оксана Ефременко.
19:00
«Униженные и оскорблённые», Staatsschauspiel, Дрезден. На сцене театра «Глобус».
Вектор дневной дискуссии продолжит выразительный пример авангардного, экстремального театра, дрезденский спектакль «Униженные и оскорблённые». На немецкой сцене работа Себастьяна Хартманна вызвала ожесточённые споры и шквал критики, зрители бросали посторонние предметы на сцену, кричали и массово уходили с показов. «Невероятный восторг и в то же время разочарованные крики "Фу! Верните наши деньги". На самом деле, такой шум в театре вокруг какой-нибудь пьесы редко можно сегодня увидеть», – так описывает спектакль Кристина Валауф в Spiegel Online. Однако нельзя отрицать, что жёсткость и смелость Хартманна продиктована в первую очередь самим материалом. Достоевский – автор, который занимается препарированием человеческих пороков, автор подземелья и смерти. Увидеть немецкое прочтение русской классики новосибирцы смогут в предпоследний день фестиваля.
29 октября
18:00
Public talk «Диалог об актуальном финском театре», театральный деятель Хелена Аутио-Мелони (Хельсинки). В фойе театрального комплекса «Евразия».
Финляндия – одна из самых процветающих стран Скандинавии. В формате Public Talk театральный деятель Хелена Аутио-Мелони (Хельсинки) расскажет о том, что волнует местных художников, с чем сталкивается театр в таких благоприятных социальных условиях, и чем он может быть интересен нам.
19:00
«Марат/Сад» Klockriketeatern, Sirus Teatern, Teater Mestola. На сцене театрального комплекса «Евразия».
Закрывает фестиваль спектакль «Марат/Сад» финско-шведского коллектива. Несмотря на радужные ассоциации, возникающие при упоминании названия, работа Юха Хурме – противоположность романтических образов. «Преследование и убийство Жан-Поля Марата, представленное актёрской труппой госпиталя в Шарантоне под руководством господина де Сада» – так звучит полное название пьесы Петера Вайса. Зрителям представят откровенное рассуждение о революции, о том, что происходит с человеком, попавшим в революционное горнило, языком театральной эксцентрики, почти клоунады. При этом действие не стоит воспринимать как реальное рассказывание истории – всё происходящее разыгрывают сумасшедшие. Что такое революция, что лежит в основе этого слома эпохи – вопросы, поднимаемые в спектакле, близки европейскому сознанию, которое сейчас во многих странах будто бы находится на грани протестного движения. В работе Юха Хурме не будет прямых отсылок к современности, однако даже исторические костюмы героев не помешают ощутить дух сегодняшнего времени.
Приятный бонус
После каждого спектакля запланировано его обсуждение со зрителями. Правда, нужно быть готовыми к тому, что если дискуссия окажется жаркой и выйдет за рамки отведённого программой времени, то она может закончиться уже ближе к полуночи.
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