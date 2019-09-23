События выходных: муниципальный рэп и кот-сопрано

Как не поскользнуться на замёрзших буднях и перестать дрожать от скуки – главные события культуры в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм

Новосибирцы уже закутались в пуховики, натёрли стулья в барах и примостились в креслах кинотеатров. Конец октября принёс отключения тепла и жаркие концерты популярных исполнителей. Театры переживают аншлаг, а кинопрокатчики пугают средневековьем. Как выглядят живой рэп и оживший сатирик – в афише выходных от Сиб.фм.

В пятницу:

Маленькая страна

«Королева российского дип-хауса» заменила Королёву постсоветской эстрады – песни под ровный бит сделали бывшую участницу группы Serebro единственным обладателем «Ноты Apple» в Европе, а также музыкальных наград VK Awards, «Высшая лига», «Песня года» – и так далее. TEMNIKOVA TOUR 2019 пройдёт в 30 городах, с помощью специального приложения дополненной реальности зритель может увидеть компьютерные спецэффекты на телефоне.

Концерт Елены Темниковой в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр»

2-я Станционная, 104

Спасибо Собянину за это

Концерт классика русского рэпа GUFа уже второй раз собрал «солд аут» билетов в Новосибирске.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3269046/track/27317259">Письмо домой</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/158454">GUF</a> на Яндекс.Музыке

Сольное выступление бывшего участника рэп-группы «Центр» обещает одновременно вернуть солидных мужчин в нулевые, а молодых фанатов рэпа – научить уникальной подаче и создать поток рифм. Артист начал год неудачно – со скандалом вокруг совместного клипа с Тимати «Москва» и упоминания мэра столицы Сергея Собянина, вызвавшее рекордное количество дизлайков за всю историю российского YouTube.

Фотография с сайта gufzm.ru

Концерт исполнителя GUF в лофт-парке «Подземка»

Красный проспект,161. Начало в 19:00

В субботу:

Дети Лагутенко

«Алоэвера» – певица, поэтесса и целая группа, которая играет «белый фанк» и поп-рок, сочетая надрывные тексты, наивные танцы и экзистенциальность Свердловского рок-клуба.

Лидер группы Вера Мусаелян хотела быть журналистом, но нашла свой особый язык общения со зрителем – и уже 8 лет радует девушек и юношей открытостью и непосредственностью. Отправившись в новый тур, она не удержалась, вспомнила работу в рубрике «Проверено на себе» и стала давать подписчикам позитивные и жизненные советы.

Иллюстрация с сайта aloeband.ru

Концерт «Алоэвера» в лекторий-баре «Поток»

Депутатская, 46, начало в 19:00

Смех сквозь слёзы

Главным театральным событием октября стал фестиваль экспериментального театра «ХАОС», а одним из главных спектаклей – попытка осовременить коммунальную сатиру Михаила Зощенко. «Джокер» советской литературы лёг в основу спектакля, создатели добавили современные детали из жизни, а также музыкальную группу с песнями от Баха до «Монеточки». В итоге спектакль превращается в фантасмагорию и противостояние современного «ХАОСа» и текстов известного писателя-сатирика.







Фотографии из сообщества «ХАОС» на vk.com

«Зощенко» в «Глобусе»

Каменская, 1. Начало в 19:00

В воскресенье:

Кот Сопрано

НОВАТ представляет премьеру нового оперного сезона – сказку Шарля Перро в одноактном исполнении. Современные дети привыкли к умильным, полным слёз глазам кота в анимационном фильме студии Pixar – такой же эффект у любителей оперы обещает создать дирижёр Евгений Волынский. Музыку написал русский композитор Цезарь Кюи, самой опере более ста лет – и недавно её возродили на сцене Женевской оперы.

Иллюстрация с сайта novat.nsk.ru

«Кот в сапогах» в НОВАТе

Красный проспект, 63. Начало в 13:00

Пачки, которые не убивают

Фотовыставка «Анатомия балета» от мэтра новосибирской фотографии Евгения Иванова представляет лучшие кадры из 30-летней истории постановок Новосибирского театра оперы и балета: затянутые в пуанты напряженные пальцы этуали, крупным планом – колокольчики полупрозрачных тюников кордебалета, «лебединая» пачка солистки в почти вертикальном ракурсе, стремительный прыжок танцовщика или его же рука на фоне строя вилис. Герои кадров безлики и открывают таинственный мир движения человеческих тел под завораживающую музыку, как во сне наяву.

Фотография с сайта nsartmuseum.ru

Выставка «Анатомия балета» в Новосибирском государственном художественном музее

Красный проспект, 5

Премьеры в кино:

Одна stories – полгода труда

Современные блогерши ужаснулись бы средневековью, и не только патриархальным нравам. Вместо аватарки знатные дамы вынуждены были нанимать художников, чтобы выдать дочерей замуж. «Портрет девушки в огне» раскрывает более глубокий сюжет, чем развесёлая съёмка двух подружек для «Инстаграма» с бутылкой «винишка». О времена, о нравы – и любовь художницы к своей модели оказалась под запретом.

Мужичок с ноготок

Шестилетний мальчик Саро, его мать Анаит и лучший друг — Дед Карен, ждут с войны отца Саро – Вачо. Мальчик рано возмужал и уже вовсю занимается хозяйством – а ночью просит Луну вернуть ему отца. Внезапно отец возвращается домой – но помнит мальчика ещё грудничком, а сам Саро совсем не помнит отца. Жизнь отмеряет им всего три дня – а затем отцу и сыну придётся расстаться.

Честные зарплаты российского футбола

Молодой бурлак Варлам едет покорять Москву в начале ХХ века – и после драки стенка на стенку попадает в принадлежащий англичанину футбольный клуб. Команда «причёсок» не принимает бурлака с Волги, в ответ он собирает свою при помощи купца Балашова – и превращает футбол в народную игру. Лапти, бороды и рубахи – никаких легионеров.

Также на выходных:

26 октября – камерный вечер «Арфа, любимица муз» в НГХМ. Красный проспект, 5. Начало в 17:00.

26 октября – «Ночь с Достоевским» на «ГЭСе» в ДК «Приморский». Улица Молодости, 15, начало в 19:00.

26 октября – раздельный сбор и вывоз мусора на «Зелёной белке». Подробности в группе акции.

26 октября – Киноночь аниме в антикафе Fun Time. Улица Державина, 1. Начало в 22:00.

27 октября – «Побег из Шоушенка» в «Победе». Улица Ленина, 7. Начало в 17:00.



Никита Манько

журналист Автор