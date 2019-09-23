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Техно, Транспорт, Tele2

Быстрый мобильный интернет помогает ускорить ритм жизни
Рубрика: общество

28.10.2019 12:40

Фотографии Никиты Давыденко

«Новосибирск — город, устремлённый в будущее», — гласит один из слоганов, размещенных на улице нашего города. Юный по меркам историков, город-перекрёсток путей спешит жить и чувствовать, думать и учиться, работать и зарабатывать — каждое бледное утро. Потеряться в его 50 оттенках серого, остаться без связи с работой и коллегами означает быть украденным цыганами в Средневековье. Корреспондент Сиб.фм нашёл места-вены транспортных потоков города и замерил пульс мобильного интернета Tele2.

Переход речного вокзала: мегабайты на ходу

4G Tele2 здесь: скорость скачивания — 18 Мбит/сек, скорость загрузки — 4,07 Мбит/сек.

Пересадочный узел «Речной вокзал» разве что не имеет своей вертолётной площадки — здесь самая длинная остановка общественного транспорта, станция метро, железнодорожная станция и даже пристань — в пяти минутах ходьбы. Ранним утром здесь толпятся сотни людей, загружаясь десятки маршруток и автобусов с лицами готовых к эвакуации из зоны ядерной катастрофы. Утро понедельника для многих начинается здесь — и люди спешат пройти этот участок от метро до маршрутки, кидая тоскливые взгляды на красоты Михайловской набережной и реки Обь. Напуганные серо-стальным пейзажем прохожие пытаются спрятаться в телефоны и проехать расстояние от Академгородка до Речного вокзала в мобильных играх. Даже некоторые водители маршруток играют в игры на своем смартфоне в ожидании очередной порции пассажиров, которую выплеснет из себя переход. Несмотря на свежий ТЦ «Река», с надземным переходом лишь единицы отваживаются подняться над суетой — и потерять несколько лишних минут.

В таких условиях молчаливой чехарды мобильный интернет становится жизненно необходимой штукой для эмоционального подъёма в начале утра. Переход на речном вокзале недавно прошёл капремонт — и неожиданно радует высокой скоростью мобильного интернета.

«Вилка-Ложка»: шоу с набитым ртом

4G Tele2 здесь: скорость скачивания — 15,5 Мбит/сек, скорость загрузки — 23 Мбит/сек.

На фоне замедления роста доходов столовые становятся всё популярнее у людей — и предлагают завтраки, помимо бизнес-ланчей. Культура завтраков широко распространена в Москве и Санкт-Петербурге, новосибирцы тоже вошли во вкус и стали открываться пораньше. Приём пищи идёт по расписанию и втиснут где-то между семью и восемью часами утра — к девяти здесь уже никого нет.

Но главное блюдо для каждого стола даётся бесплатно — это новости. По наблюдениям корреспондента Сиб.фм, на втором месте идут сериалы со смартфона, большинство из которых удобнее смотреть онлайн. Тут не до селфи — несколько рабочих чатиков в мессенджерах, Instagram и другие соцсети под завязку забиты информацией, которую нужно успеть схватить, прожевать и проглотить.

Утренние зрители довольно требовательны к скорости интернета — перепады уровня сигнала не должны мешать дожёвывать котлету под передачу о пользе веганства. Приложение Speed Test показало хороший сигнал связи, чуть хуже, чем на улице — но достаточно, чтобы сделать усилие и доесть кашу за просмотром «Охлобыстиных» или другого реалити-шоу.

Метро «Речной Вокзал»: вагон-читальня

4G Tele2 здесь: скорость скачивания — 15,3 Мбит/сек, скорость загрузки — 3,37 Мбит/сек.

Новосибирское метро — на третьем месте в стране по пассажиропотоку, в прошлом году он перевёз всё полуторамиллионное население города 55 раз! И каждый второй его пассажир норовит постучать по тачскрину своего телефона в поисках информации, позволяющей чувствовать себя комфортно в утренней толчее. Но так можно легко накликать себе маленькую беду — когда поезд входит в тоннель до станции метро «Октябрьская», то мобильный интернет пропадает — и заставляет сурово озираться по сторонам в поисках интересной информации. К слову, Tele2 планирует запустить 4G на всех станциях и части перегонов — тогда от любимых YouTube-каналов можно будет вообще не отрываться.

Притом что на самой станции скорость интернета вполне достойная — можно успеть прогрузить клип или даже скачать электронную книгу.

Академия госслужбы на «Октябрьской»: интернет для избранных

4G Tele2 здесь: скорость скачивания — 44,9 Мбит/сек, скорость загрузки — 19,5 Мбит/сек.

Новосибирские студенты — это всего около 150 тысяч человек посреди города-миллионника, но по активности в интернете они дадут многим фору. Каждый студент умеет экономить свои деньги, особенно учащиеся СИУ РАНХиГС, из которых готовят будущих чиновников. Современный студент может быть голодным, но остаться без шпаргалок в гугле не может позволить себе никогда — именно из-за дешёвых тарифов Tele2 успел завоевать эту аудиторию.

Компания Tele2 держится за молодых клиентов — интернет у крыльца СИУ РАНХиГС буквально «летает» до скорости в 52 мегабита в секунду, подталкивая поделиться результатами приложения SpeedTest в соцсетях.

Кофейня Primetime на Кирова: чатик в радость

4G Tele2 здесь: скорость скачивания — 26,4 Мбит/сек, скорость загрузки — 3,50 Мбит/сек.

Новосибирск — город кофеен, здесь появилась некогда самая прогрессивная сеть Travelers Coffee, отсюда же началась «третья волна» с «Академией кофе». Проект Primetime завоевал клиентов быстрой и масштабной экспансией: за два года они открыли 24 точки, сделав акцент на правильное питание — полезные десерты, каши, соевое молоко. Всё выглядит очень модно, но толково — и гости делятся фото интерьера и десертов, листают свои диеты и советуются с нутриционистами.

Трафик не вода, и экология планеты не страдает каждый раз, когда гордые своей «правильностью» посетители принимают ванны из контента, работая за столиком с утра или сбегая из офиса на удалёнку после обеда. Мобильная связь хорошо показывает себя в «аквариуме» из стекла и кофе — качество связи Tele2 здесь определённо радует.

Итог: корреспондент Сиб.фм начал унылое утро понедельника, которое закончилось бодрящим полуднем за чашкой кофе. Сибиряки не самый горячий и резкий народ и примерно в таком же ритме раскачиваются в начале рабочей недели. В этот момент важно не закачаться, так как мобильный интернет хорошо работает везде, кроме поездов метро — и манит каруселью лайков.

Автор
Никита Манько
журналист
Автор
Никита Манько
журналист
Теги: технологии телекомы мобильная связь Tele2

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