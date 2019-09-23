«Оправдать и отправить на реабилитацию» или «Пожизненное и никаких соплей»: сбор денег для расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова расколол общество

Коллаж Сиб.фм

Россияне предлагают собрать деньги на оплату услуг адвоката для срочника, открывшего огонь по людям в воинской части; новость об этом раскидала комментаторов по разным углам ринга — одни требуют максимально строго наказать солдата, другие настаивают на оправдании.

История срочника Рамиля Шамсутдинова, который 22 октября в воинской части Забайкалья расстрелял восемь сослуживцев, стала беспрецедентной. Слова защиты в адрес жертв дедовщины звучали и раньше, но чтобы россияне открыто предлагали собрать деньги для оплаты услуг адвоката и подписать петицию об оправдании стрелка — такое происходит впервые. Причём речь идёт не о какой-то местечковой акции, когда один крикнул, а двое поддержали. Инициативу по-настоящему широко обсуждают в СМИ, а петицию об освобождении стрелка на платформе change.org подписали уже больше 11 тысяч человек.

Под публикациями о Рамиле Шамсутдинове на сайте Сиб.фм тоже разгорелась нешуточная дискуссия. Читатели разделились на два лагеря – одни шлют проклятия в адрес солдата, другие пытаются сделать из него чуть ли не национального героя. Для понимания настроение приведём лишь некоторые цитаты.

«Просто псих! как ему дали оружие! дедовщина здесь не причем! надо психологов побольше в армию чтоб могли определять кому оружье давать кому нет!», — пишет пользователь Иван (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

«Такой бред, бедный солдатик, а семьи погибших как? на пожизненное и не каких соплей», — поддерживает его читатель под ником Колос.

«Мир сошел с ума! Восемь человек убил и ему деньги собирают... он ведь не по ногам парням стрелял, а в головы, как это объяснить или оправдать? посадить и надолго.. а то нервный срыв и сбор денег провоцируют вот таких нервных тоже на расстрелы сослуживцев. Так что окститесь люди», — поделился мнением Анч.

«Лучше бы собрали матерям деньги на похороны сыновей. Понятно, что к отцу вопрос только по воспитанию. Надо было отцу раньше говорить....а не когда его сын решил жизни 8 человек. Такого сына самого расстрелять мало будет», — считает Александр Б.

Тем временем комментариев, в которых читатели одобряют поступок 20-летнего срочника, едва ли не больше. От лаконичных «куда перевести деньги» до «он просто добрый ветеринар».

Смотрите сами.

«Парень молодец — не сломали так как воспитан в семье служителей закона, обычно не выдерживают и накладываю руки на себя ,\ а отцы командиры \ поют родственни как какой плохой был их парень, а этот сделал то что должен был сделать наказал тех кто издевался, только с таким можно идти в разведку», — пишет Толяныч.

«Нормальный парень,не смог вынести унижений,совершил поступок. Я согласна с автором,вынести оправдательный приговор и на реабилитацию. Следствие разберётся в причинах,плохо,что так закончилось....но он сумел постоять за себя! А это главное», — поделилась мнением Галина.

Её поддерживает читатель под ником Виктор.

«Все правильно сделал. Родители погибших — пусть не ноют, нужно было правильно воспитывать своих детей, а под суд начальника части нужно», — пишет он.

«Неужели нельзя искоренить "дедовщину"!!!??? Рыба гниет с головы! Не срочнику надо наказывать,а офицерский состав! Вы посмотрите на этого срочника: маленький,щупленький...Каким образом он был должен себя защитить!!! Он тоже чей-то сын, у него так же есть мама,которая его ждет. Его отправили служить, а не терпеть издевательство со стороны сослуживцев!», — делится мнением Гальмук Галина Кирилловна.

Другая женщина по имени Наталья написала, что её сын служил в железнодорожных войсках в Волгограде.

«… издевательства, унижения, битьё. Заставляли деды вместо себя в караулы заступать, убираться, мыть полы... Приезжала на присягу- я чуть в обморок не упала, увидев сына — дистрофик с блефаритом», — поделилась она.

Напомним, трагедия в воинской части закрытого посёлка Горный в Забайкалье произошла вечером 25 октября: из табельного оружия срочник открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, двое получили ранения. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве двух и более человек, максимальная санкция по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Сразу после случившегося Минобороны объяснило трагедию «личными проблемами» Шамсутдинова, которые никак не связаны с прохождением службы. При этом бывшие срочники, проходившие службу в той же части, рассказали СМИ, что в подразделении процветала дедовщина, которую парень просто не смог выдержать.

Чья позиция ближе вам? И как вы считаете, заслуживает Рамиль Шамсутдинов максимального наказания либо ответственность за случившееся на совести военного руководства?