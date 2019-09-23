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Революция на строительном рынке

В Новосибирске группой компаний «Стрижи» реализован первый проект по эскроу-счетам
Рубрика: экономика

30.10.2019 08:15

Фотографии предоставлены ГК «Стрижи»

Это пока единственный опыт в нашем регионе, когда застройщик готов на 100% следовать новым регламентам. Причём досрочно. От начала строительства прошло 11 месяцев. «Солнечные часы 2» — отличный пример скоординированных действий застройщика и банка. По сути, это революция на рынке недвижимости.

«Меньше года прошло. Реализовав этот проект, мы обрели классный опыт, уникальные компетенции и взаимопонимание между структурами, которого раньше никогда не было. Именно это взаимопонимание является сверхценным результатом проекта», — признаётся генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

 

Напомним, с 1 июля 2019 года вступили в силу поправки к 214 закону, которые навсегда изменят строительную сферу. Они направлены на защиту покупателей квартир — дольщиков. Теперь люди не рискуют остаться без денег у пустого котлована. Суть поправок в том, что все деньги покупателей теперь будут находиться на эскроу-счетах в банке, который является гарантом сделки с застройщиком. И доступ к этим средствам он получает только после сдачи дома в эксплуатацию.

 

Раньше строители финансировали свои проекты в большей степени за счёт средств покупателей. Это означало, что темпы строительства фактически зависели от продаж. Было много рисков, а страдали реальные люди, которые брали ипотеку или вкладывали накопленные годами деньги. Таких сценариев больше не будет. Однако пока не все строители торопятся освоить нововведения. Большинство новостроек в Новосибирске возводится по старой схеме «утром деньги — вечером стулья», а значит, все риски по-прежнему лежат на покупателях.

Сейчас в приоритете проектное финансирование застройщиков. Все денежные обязательства берёт на себя банк, аналитики просчитывают риски и рентабельность. Строители спокойно возводят дома, а покупатели ждут сдачи объекта в срок. В случае их срыва покупатель вправе расторгнуть договор и попросить вернуть вложенные средства. И это гарантированно произойдёт, поскольку деньги точно лежат в банке, а не вложены в какие-то другие проекты. Всё это регламентировано поправками к закону, которые уже работают.

Быть в авангарде для группы компаний «Стрижи» крайне важно. Это репутация на строительном рынке и возможность реализовывать интересные проекты. Это не жилмассивы, состоящие из абсолютно одинаковых домов, которые тянутся на сотни метров. У каждого проекта свои особенности. Например, «Солнечные часы 2» — это прекрасный пример расселения ветхого жилья.

Вместо аварийных бараков вырастают современные многоэтажки. Это настоящая реновация.

Примечательно, что дом, который стоял на месте новостройки, был документально признан аварийным и непригодным для проживания ещё 45 лет назад. Теперь здесь уютные и просторные квартиры с продуманной планировкой, отделкой под чистовой ремонт, большие окна, широкие подоконники, вентиляция и многое другое, что отвечает современным требованиям покупателей, ценящих комфорт. Нашли своё применение и современные технологии. Энергосберегающие, или, как в шутку их стали называть жители — «деньги-сберегающие». В доме умный лифт, который экономит электричество, а отопительная система сама регулирует температуру и позволяет сократить расходы на тепло. Все эти решения органично вписались в общую концепцию проекта.

Опыт показывает, что ускорение сроков сдачи у «Стрижей» никогда не влияет на качество. Наоборот, говорит Игорь Белокобыльский, контроль банка при проектном финансировании помогает искать нетривиальные решения.

Такая позиция близка крупнейшему банку страны. Сбербанк охотно инвестирует в строительство, но тщательно выбирает партнёров. «Стрижи» стали пионерами в проектном финансировании с использованием счетов эскроу, и это стало началом долгосрочного сотрудничества.

«Мы рассматриваем не только те проекты, которые сейчас в стадии финансирования. Мы смотрим на перспективные планы нашего сотрудничества. У "Стрижей" есть интересные проекты, которые Сбербанк готов поддержать на несколько лет вперёд», — отметила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Пример такого перспективного и амбициозного проекта, который будет поражать воображение, — это жилой комплекс «Онега». Продолжится работа и над третьей очередью «Солнечных часов», чтобы старые аварийные бараки в Новосибирске навсегда ушли в прошлое, а жилмассив концептуально оформился.

На текущий момент в Новосибирске строится 7 жилых комплексов, в которых можно приобрести квартиру с использованием счетов эскроу. 3 из них — это проекты «Стрижей». За этим форматом работы — будущее строительной отрасли. Символично, что при застройке «Солнечных часов» рабочие обнаружили памятный камень с надписью, которая как нельзя лучше отражает происходящее: «С добром пойдёшь, светлую память оставишь».

Автор
Валерия Чернышева
журналист
Автор
Валерия Чернышева
журналист
Теги: обманутые дольщики строительство Стрижи эскроу

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