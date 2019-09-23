Здоровье в розовом цвете

Депутаты новосибирского горсовета организовали обследование женщин врачами-маммологами

Фотографии Константина Стремоусова

С самого утра в центр социального обслуживания населения Ленинского района потянулась вереница женщин разного возраста. Шли они сюда целенаправленно. 26 октября объявили днём «Розовой ленточки». Каждая жительница Новосибирска могла пройти бесплатное обследование врача-маммолога. Акция проходит уже в 35-й раз, и интерес к ней только растёт.

Тамара Николаевна приехала в центр социального обслуживания из соседнего Кировского района. О том, что можно пройти бесплатное обследование у маммолога, узнала от подруги — жительницы Ленинского района.

«В Кировском районе я, к сожалению, ни разу не слышала, чтобы проводили такие акции. А тут подруга сообщила о такой возможности — пройти обследование, как же не воспользоваться?! Не нужно записываться на приём, ждать очереди. Прекрасная идея», — говорит Тамара Николаевна.

Идея проведения акции «Розовая ленточка» принадлежит депутату Совета депутатов города Новосибирска по 24-му избирательному округу, председателю комиссии по социальной политике и образованию Николаю Тямину.

«Акция появилась неслучайно. Я работаю в женском коллективе, и в один год мы по причине рака груди потеряли четырёх сотрудниц. Поэтому приняли решение проводить это профилактическое мероприятие, — рассказывает Николай Тямин. — Оно не имеет никакого отношения к работе Минздрава. Мы сами договариваемся с высококвалифицированными врачами, предоставляем помещение и оповещаем население. Для этого информация размещается на подъездах жилых домов, в ТОСах, в общественных организация. Ну и, конечно, работает сарафанное радио. Сегодня на приём приезжают не только жители других районов Новосибирска. Были женщины из Искитима, районов области, даже из Барнаула. Конечно, мы никому не отказываем».

Именно из объявления на подъезде об акции узнала жительница Ленинского района Галина Давыдовна. Даже раздумывать не стала — сразу отложила все дела, запланированные на эту дату. Здоровье важнее любых домашних хлопот.

«Раньше я не видела таких объявлений. Может, внимания не обращала, а тут попалось на глаза. Такое хорошее дело!

Почему бы не проверить своё здоровье, когда тебе на блюдечке преподносят такую возможность?!

Вот, пришла, прошла осмотр. Слава богу, всё хорошо. Теперь буду следить за следующим объявлением. Обследоваться надо при любой возможности», — уверена Галина Давыдовна.

По статистике в день проведения акции на приём к маммологам в среднем приходят 200–250 человек. Приём ведут высококлассные, практикующие специалисты. К сожалению, в ходе проведения акции врачи выявляют 10–12% пациентов, которым необходимо дальнейшее обследование. Талоны на УЗИ и гаммаграфическое обследование с последующим посещением врача выдают здесь же.

«Важно понимать, что получить направление на дальнейшее обследование могут только те женщины, которым это рекомендуют специалисты. Просто желания — я хочу сделать маммографию — недостаточно. Врач, если посчитает нужным — даст направление», — объясняет Николай Тямин.

Уже несколько лет вместе с ним в организации акции принимает участие и депутат Совета депутатов города Новосибирска по 26-му избирательному округу Андрей Аникин. Для жительниц его округа — Юго-Западного жилмассива — акция проходит уже в 20-й раз.

«Наши женщины много времени уделяют семьям, домашним делам и не всегда находят возможность позаботиться о своём здоровье. Даже те жительницы Новосибирска, которым врачи рекомендуют дальнейшее обследование, не всегда спешат на повторный приём, — сетует депутат. Думают, может само пройдёт. К сожалению, мы должны констатировать, что болезнь молодеет. А потому важно, чтобы на обследование приходили не только представители старшего поколения, но и молодёжь. Мы очень активно привлекаем молодых мамочек, студенток учебных заведений. Ведь чем раньше будет выявлено заболевание, там больше шансов его победить».

Женщинам после 40 лет проходить обследование маммолога необходимо регулярно. И депутаты дают такую возможность. Акция проводится дважды в год.

Важность встречи с пациентами рядом с их домом высоко ценят и врачи. Несмотря на свой выходной день в субботу, 26 октября, провести приём пришли шесть докторов.

«Мы не упускаем возможность встретиться с пациентами и всегда откликаемся на приглашение депутатов. Понятно, что далеко не у каждой женщины есть возможность записаться на приём, дождаться очереди. Многие заняты — работа, дом. Очень радует, что в дни проведения акции на приём приходит всё больше и больше женщин. Это говорит о том, что горожанки стали больше заботиться о своём здоровье», — поделились наблюдениями врачи-маммологи.

Новосибирск стал шестым городом России, где регулярно проводятся мероприятия в рамках проекта «Розовая ленточка в твоём городе». За всё время более 30 тысяч женщин прошли обследование. Подобные акции помогают изменить отношение современных женщин к своему здоровью. Социальная реклама в телевизоре, конечно, важна. Но прямой разговор с врачом, зачастую оказывается гораздо доходчивее. Ведь глядя глаза в глаза, специалист рассказывает не об абстрактных опасностях, а обсуждает проблемы сидящей перед ним пациентки.

Основной упор в такой пропаганде делается не только на группу риска, к которой относятся женщины за 40, но и на молодёжь. Важно донести до молодых мам и совсем юных девушек, что заботиться о своём здоровье необходимо с самых молодых лет, ведь это поможет сохранить его на долгие годы.

В следующий раз встретиться с врачами в рамках акции «Розовая ленточка» жительницы Новосибирска смогут весной 2020 года.

И это не единственная подобная акция, которую проводят депутаты Тямин и Аникин. На территории Ленинского района регулярно проводят «Скрининг здоровья», который направлен на выявление кардиологических заболеваний. Сердце ведь тоже нужно беречь смолоду.



Татьяна Картавых

журналист Автор