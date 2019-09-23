События выходных: город нечисти и ночь искусств

Как не испугаться холодов и не превратиться в тыкву на матрасе - главные события с пятницы по воскресенье в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм

«Октябрь, доделал, довёл до конца», — тревожно звучат прогнозы погоды о ледяных дождях, заставляя граждан уходить в оборону. Пока тусовщики готовятся к Хеллоуину, фермеры распродают последние остатки сезонных овощей. Культурную публику ждёт Всероссийская ночь искусств в воскресенье — с выступлениями ансамблей, поэтами и виновой поляной. Как избавиться от страхов и выпустить внутренних демонов — в афише событий от Сиб.фм.

В пятницу:

Страшилки на полмиллиона

На двое суток «альтернативный молл» для молодёжи превратится в парк страха и развлечений. Первым знаком для искателя впечатлений станет клетка с девушками и селфи-гроб на танцполе с подвешенными живыми людьми. Гостей ждёт террариум, гадалка, дьявольский стриптиз и локация от «Сова Дон Феромон» с наручниками, плётками и прочей атрибутикой.







Фотографии из сообщества Halloween Party 29 Октября @ Подземканск на vk.com

Хеллоуин в «Подземке» предстанет настоящим парадом диджеев: два дня на четырёх танцполах будут играть 18 артистов, в том числе международные артисты DJ Mos и DJ Zahar Z. Организаторы потратили более 600 тысяч рублей на декорации к празднику, этот Хеллоуин обещает стать самым массовым и запоминающимся.

Городской Хеллоуин в «Подземке» 1 и 2 ноября

Красный проспект, 161, начало в 20:00

Танцы с маслом

Художник Евгений Баранов изучает многообразие культурных традиций России через танец — и оживляет статичный кадр с помощью живописи. Автор уверен, что всё самое прекрасное собрано в танце, это мир без войн и насилия, без жестокости и несправедливости. Собрание картин становится высказыванием, приуроченным к Дню народного единства в России — не единой вертикалью власти связаны её жители.







Фотографии с сайта nso.ru

Выставка «Танцы народов России» в Новосибирском художественном музее

Красный проспект, 5

В субботу:

Три поросёнка и один СНГ

НОВАТ возобновляет показ архивного спектакля для детей. Его премьера состоялась в тревожном мае 1991-го, а уже в декабре того же года было подписано знаменитое Беловежское соглашение. Балет в двух действиях расскажет детям историю, как отважные поросята Ниф, Нуф и Наф пускаются в настоящую авантюру — но лесные жители помогут сохранить суверенитет, проучить хитрого волка и построить свой домик. Возобновить спектакль решили спустя 18 лет, балет пройдёт под фонограмму.







Фотографии с сайта novat.nsk.ru

«Три поросёнка» в НОВАТе

Красный проспект, 63, начало в 19:00

Песни о родине

Королева русского шансона Ирина Круг даст концерт в Новосибирске — и представит новый альбом «Промежутки любви». Критики называют его образцом современного интеллигентного шансона, наполненного переживаниями женщины, потерявшей любовь.

Концерт Ирины Круг в ДК железнодорожников, ул. Челюскинцев, 11

Начало в 19:00

В воскресенье:

Ночь искусств

Новосибирск знаменит своей музыкальной культурой — начиная со всемирно известного скрипача Вадима Репина до востребованного по всей России народного ансамбля имени Заволокина. В этот вечер Сибирский народный хор, ансамбль национального танца «Юность Сибири» и другие коллективы присоединятся к всероссийской акции, заполнив строгий интерьер концертного зала имени Каца свободным и народным творчеством. Арт-студия «Крылья» проведёт мастер-классы по каллиграфии, для фанатов пластинок откроется «виниловая поляна». На Круглой сцене выступят молодые и признанные новосибирские поэты: Павел Куравский, Елена Берсенёва, Яков Сёмочкин, Виталий Красный, Маша Штольц, Юрий Татаренко, Геля Бессмертная.

Изучить жизнь легендарного дирижёра Арнольда Михайловича Каца поможет музей маэстро, это позволит окунуться в атмосферу музыки, увидеть уникальные вещи, принадлежавшие великому музыканту.

Фотография с сайта phil-nsk.ru

«Ночь искусств» в Новосибирской филармонии в ГКЗ имени Каца

Красный проспект, 18/1, начало в 18:00. Вход свободный

Аверс и реверс русского балета

Галина Уланова и Майя Плисецкая были звездами мировой сцены, иконами стиля — и каждая задавала свой тон. Уланова была скромным и замкнутым человеком, предпочитая элегантные и простые вещи. Плисецкая же была яркой балериной, блистательной женщиной, которая умела не только носить произведения высокой моды, но и танцевать в них — главным её модельером был Пьер Карден. Выставка покажет противоположности стилей двух великих балерин не только на сцене, но и в жизни.





Фотографии с сайта balet24.ru

Выставка «Джульетта и Кармен: на сцене и в жизни» в Краеведческом музее

Красный проспект, 23

Кинопремьеры недели:

«Верность»

Первый большой дебют Нигины Сайфуллаевой уже успел заслужить восторженные отзывы критиков. Герои картины: Лена — талантливая акушер-гинеколог, её муж Серёжа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса нет. Лена подозревает, что Серёжа завёл роман на стороне, но она мучается молча и вместо честного разговора сама начинает изменять ему. Подобный круговорот тянет на дно не только отношения, но становится действительно опасным для обоих. Продюсеры анонсировали фильм как максимально честную драму о роли современной женщины и мужчины в отношениях, картину поддержали адепты феминизма.

«Терминатор: Тёмные судьбы»

Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная девушка Грейс, смесь человека и машины. Онлайн-критики уже успели разочароваться, несмотря на возвращение Железного Арни.

«Ленин. Неизбежность»

Уже почти три года идёт Первая мировая война — самая жестокая и кровавая в истории человечества. Владимир Ленин долгое время находится в иммиграции и недавно переехал в Цюрих. Посвятивший всю свою жизнь подготовке революции, Ленин упустил её начало и теперь ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию в свои руки. А вариантов немного, и в конце концов остаётся самый невероятный — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде…

Также на выходных:

1 ноября — Хеллоуин в костюмах мультгероев в баре Jonathan. Свердлова, 17. Начало в 22:00. Вход свободный.

1 ноября — музыкант Евгений Круглов в культурном пространстве «Крыша». Улица Нарымская, 25, вход свободный.

2 ноября — лекция о дееспособности для родителей детей-инвалидов в «Потоке». Депутатская, 46, начало в 15:00. Вход свободный.

2 ноября — лекция «Независимые и необъятные. США» в Художественном музее. Красный проспект, 5, начало в 13:30.

2 ноября — диско-вечеринка «Уютный вайб» в баре The Rooks. Коммунистическая, 45, начало в 22:00.



Никита Манько

журналист Автор