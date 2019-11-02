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Вместе веселее

Две с половиной тысячи квадратных метров детского счастья
Рубрика: общество

04.11.2019 09:05

Фотографии Алексея Чистякова

Меня зовут Валерия, и у меня трое детей. Все они разные: по возрасту, интересам, темпераменту. Не скажу, что проблема семейного выхода в свет стоит остро, но мест, которые зацепят всех, в Новосибирске мало. Наши семейные походы — это обычно кино, зоопарк и фуд-корты. Старшему ребёнку уже 16, дочке чуть меньше, и с младшей 5-леткой им не интересно. 

«Мам, скорее побежали!» — такой была реакция на вывеску «Веселый остров» у младшей дочки. Это развлекательный центр для всей семьи. Мы туда решили сходить, чтобы разведать обстановку, так сказать… Знакомые рассказывали, что там хорошо. Вот я взяла с собой девчонок. Впереди каникулы, хотелось придумать что-то интересное, найти затею на целый день.

Дети освоились мгновенно. Побежали лазить, прыгать и кататься. Удивительно — моя старшая дочь, которой 13 лет, не отставала от малышки. Я осталась одна и начала оглядываться по сторонам. Вокруг весело хохотали дошколята, мимо с криками индейцев проносились те, кто постарше, а за ними мчались такие же безбашенные родители.

«Куда я попала?» — вопрос скорее риторический. Если оглядеться по сторонам, можно увидеть веселые аттракционы, фигурки животных и кучу разных мелочей, которые действительно погружают в атмосферу острова. Внешний мир остаётся где-то далеко. Тут особая аура. На 2,5 тысячах квадратных метров построен концептуальный городок, где есть развлечения на любой возраст. Вернее, возрастные границы просто стираются. Взрослые так же беззаботно ползают в лабиринтах или прыгают на батуте. Даже меня дети увлекли за собой. Конечно, сначала было немного неловко. Но ощущения эти быстро прошли. А чего стесняться? Другие же с малышами веселятся!

«Насколько тут безопасно?». Этот вопрос я задала себе, когда увидела таблички с описаниями аттракционов и кое-где ограничения по весу. Как оказалось, все эти конструкции созданы на заказ и продуманы досконально. Изготовлены они в Европе. Собраны здесь. Нигде больше не использовались. Новое, надёжное и безопасное. Не сломается, не порвётся. Здесь нет такого, что клиент действует на свой страх и риск. Даже все перила мягкие, чтобы несущийся ребёнок не набил шишку, случайно врезавшись в поручни. Ограничения по весу действуют там, где взрослые не поместятся. Например, автодром. Небольшие велосипеды просто не предназначены для гонок взрослых тёть и дядь. Но, думаю, они и сами бы туда не полезли.

С точки зрения пожарной безопасности тоже всё продумано. Об этом я спросила сотрудников. Не удержалась и полюбопытствовала. Как говорится, «не потехи для, а здоровья ради». «Весёлый остров» отвечает всем требованиям. Тут стоят специальные датчики и системы, несколько аварийных выходов, и даже в случае отключения электричества их можно будет легко найти по указателям с альтернативными источниками освещения. Мне стало спокойно.

Мне лично понравились более спокойные развлечения. Пострелять, покататься на ватрушках, зарыться в трясину из поролона. Кстати, в последней сразу захотелось остаться и уснуть. Мои девчушки разгорячились, бегая по лабиринтам и взбираясь на неприступные крепости, чтобы потом с ветерком скатиться с горы. Порадовало, что у некоторых этапов «лазилок» дежурят сотрудники развлекательного центра. Это дополнительный контроль, чтобы слишком маленькие и шустрые дети точно не рисковали. Например, на батут можно только с родителями. Надо расписаться в журнале, что вы согласны на это развлечение и сами будете следить за отпрыском.

Мы туда сходили. Даже меня девочки уговорили оторваться от земли. И хотя антигравитационные развлечения, мягко говоря, явно не моё — было весело.

Вспомнила и своё советское детство. При желании можно взять мяч и коллективно поиграть в «вышибалу» или просто покидать его друг другу.

А для пап и взрослых сыновей в «Весёлом острове» есть просто волшебное место. Это площадка для волейбола, баскетбола и футбола. Я её сразу заприметила. Моим серьёзным мужчинам тут явно будет нужный климат. Сын с детства всё время ходил в волейбольную секцию. Так что час, а то и два они с удовольствием проведут с мячом.

Вообще, вся эта система с зонированием развлечений — всё-таки отличная идея. Ведь крохам от 1 до 6 лет такие площадки покажутся скучными. А взрослым в самый раз.

Время летит здесь незаметно. Оглянуться не успели, как пролетело 3 часа. Девочки нагуляли аппетит. Тут, кстати, отличный фуд-корт. Я как мать одобряю. Меню не ограничивается только пиццей и наггетсами. Котлетки паровые, фрикадельки, целые куски мяса и нормальные гарниры по-домашнему. Никакого лимонада. Соки, морсы, вода. Ну и сладости — куда ж без них! После плотного перекуса дети зарядили батарейки и вновь кинулись покорять неизведанные пространства. Кстати, чтобы побывать везде, нужно приходить сюда на весь день. Места очень много.

Уходить детям не хотелось, и я их понимаю. Но лучше было немножко не доиграть и сохранить интерес, чтобы с удовольствием вернуться. Теперь уже всей семьёй. Наша «разведка боем» удалась. Теперь одним местом развлечения на карте Новосибирска для нас стало больше. Приятный бонус от посещения «Весёлого острова» — гибкая система скидок. А для многодетных семей, как наша, она вообще составляет 50%. Хоть на развлечениях редко удаётся экономить, тут это явно получится.

Автор
Валерия Чернышева
журналист
Автор
Валерия Чернышева
журналист
Теги: развлечения спорт дети аттракцион

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