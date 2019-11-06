Афиша выходных: День Сибири и «мини-Ургант»

Как перестать переживать и с юмором пережить первые заморозки – главные события с пятницы по воскресенье в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм

Город празднует День Сибири – погода вернула новосибирцам мокрый снег ночью и холодный моросящий дождь днём. Волна грусти грозит затопить мегаполис, но театры готовят комедии, музыканты устраивают битвы, а художники раскрашивают картину серых будней тонкой иронией. Самые яркие события предстоящих выходных – в афише Сиб.фм.

В пятницу:

День Сибири

Богатство России будет прирастать Сибирью, что подтверждают Новосибирская консерватория и колледж имени Мурова. День Сибири (8 ноября по новому стилю) был учреждён императором Александром III в честь 300-летия вхождения Сибири в состав Российского государства – забытый праздник решили возродить в местном отделении Союза композиторов. На сцене Новосибирской филармонии выступят ансамбли «Рождество» и «Маркелловы голоса», Русский академический оркестр, Филармонический камерный оркестр, солисты Владимир Коварский, Наталья Колкер, Семён Промое, Александр Подкорытов. Поддержат праздничную атмосферу поэты Юрий Татаренко и Мария Дубиковская.

Фотография с сайта phil-nsk.ru

«День Сибири» в Доме Ленина

Красный проспект, 32, начало в 19:00

Мышь под куполом

НОВАТ вернул на сцену «Летучую мышь» – образец спектакля с элементами оперы-буфф, иронией, танцами и тонким юмором. Яркие праздничные эмоции, любовные переживания, забавные интриги и коллизии супружеской жизни знакомы зрителю по советскому фильму-мюзиклу. Но сцена крупнейшего в России театра оперы и балета приглашает пережить постановку со всем масштабом и глубиной. Для новосибирской оперы обращение к шедевру лёгкого жанра было оправданным риском – предыдущие постановки «самой оперной из оперетт» снискали любовь зрителей.







Фотографии с сайта novat.nsk.ru

«Летучая мышь» в НОВАТе

Красный проспект, 63, начало в 19:00

В субботу:

Мини-Ургант

Стенд-ап комик Сергей Орлов прошёл смешной и грустный путь от маленького якутского посёлка Депутатского до «Вечернего Урганта» и крупных комедийных проектов. Малая родина стала главной темой его монологов – шоу о трудностях любви и отношений в сибирской глубинке покорили телезрителей «Первого канала». Критики называют его восходящей звездой русского юмора — проверить это можно будет в «Потоке».

Фотография со страницы Сергея Орлова на сайте vk.com

Шоу стенд-ап комика Сергея Орлова в «Потоке»

Депутатская, 36, начало в 20:00

Школа, я скучаю

Каморка за актовым залом больше не выпускает громкие рок-группы, но поколение «Инстаграма» создало своих кумиров, исполняющих музыку в жанре школьной лирики. Алёна Швец просит не сравнивать себя с нашумевшей Гречкой, но талантливо исполняет русскоязычный поп, напоминающий глубокие исповеди подружкам в «сториз».

Пронзительный голос и искренность сделали начинающую певицу популярной в соцсетях в её 18 лет, но сами концерты Швец всегда отличались особой атмосферой всеобщего духовного единения: граница между залом и сценой на них целиком и полностью стирается.

Фотогарфия со страницы Алёны Швец на сайте vk.com

Концерт Алёны Швец в лофт-парке «Подземка»

Красный проспект, 163, начало в 19:00

В воскресенье:

Суперзина

«Первая любовь запоминается на всю жизнь. А что, если первая любовь станет главной и единственной? Ранит она или исцеляет, согревает или опаляет? Готовы ли мы, сегодняшние, так любить, и умеем ли?» – спрашивает постановщик пьесы «Первая любовь» Иван Тургенев. На сцене театра «Глобус» шестнадцатилетний Вольдемар в исполнении молодой звезды новосибирского театра Никиты Зайцева будет страдать от неразделённой любви к прекрасной Зинаиде, которую воплотят сразу две актрисы: Екатерина Аникина и Алина Юсупова. Разгадка образа русской женщины 19 века на сцене «Глобуса».







Фотографии с сайта globus-nsk.ru

«Первая любовь» в театре «Глобус»

Каменская, 1, начало в 19:00

Октагон для музыканта

Соревнования гитаристов по накалу страстей не уступают боям UFC, в поединках за внимание слушателя рвутся струны, а уши получают акустический удар. Каждый участник третьего Музыкального ринга может показать свой мелодичный «хук» и побороться за возможность записать свою песню бесплатно на профессиональной студии Voice-Studio. В финал прошли 12 музыкантов – именно они выйдут на сцену с гитарами, флейтами и микрофонами на жёсткий суд публики.

Иллюстрация из сообщества The Rooks на vk.com

Музыкальный ринг в Питерском дворике

Бар The Rooks, Коммунистическая, 45. Начало в 19:00

Кинопремьеры недели:

Кубрик рубрик

Знаменитый триллер «Сияние» Стенли Кубрика не даёт покоя режиссёрам, как Стивен Кинг – сценаристам Голливуда. Вместе с мастером ужаса Кингом режиссёр Майк Флэнеган решил собрать кубик Кубрика и снять сиквел – про повзрослевшего мальчика Дэнни Торранса, который возвращается в отель своей бурной юности и рек крови. Центрального персонажа сыграл Юэн Макгрегор – универсальный солдат хитового кино.

90 килограммов Джонни Деппа

Потолстевшая звезда «Туриста» Джонни Депп решил не выходить из образа крутого неудачника и в жизни, и на экране. Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьёзный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться. Казалось бы, в этом фильме мог сниматься Никита Джигурда, но нет – кино напоминает британский роман, а Депп сохраняет обаяние подобно истинному профессионалу.

Уехал зимой

«Сёрфер-бой, уехал зимой» – поёт тоскующая по сибирскому лету молодёжь строчки песен питерцев из Yogo Yogo. Волна тоски по морю грозит затопить кинотеатры вместе с документальным фильмом о сёрфинге. Главный герой – известный российский сёрфер Сева Шульгин – готовится к воплощению мечты каждого сёрфера – прокатиться на одной из самых опасных волн в мире, гавайской волне Джоуз (Челюсти).

Также на выходных:

Выставка «Мост» от Сергея Мосиенко и Валерия Степаненко в НГХМ. Свердлова, 10.

8 ноября – Сибирская продовольственная неделя в МВК «Новосибирск Экспоцентр». 2-я Станционная, 104.

9 ноября – дискотека 80-х в баре Fry. Ленина, 3 к. 1. Начало в 21:00.

10 ноября – единственный показ «Розовой стены» в России. Кинотеатр «Победа», Ленина, 6. Начало в 17:15.



Никита Манько

журналист Автор