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Афиша выходных: День Сибири и «мини-Ургант»Как перестать переживать и с юмором пережить первые заморозки – главные события с пятницы по воскресенье в Новосибирске
Рубрика: афиша, культура
08.11.2019 17:07
Коллаж Сиб.фм
Город празднует День Сибири – погода вернула новосибирцам мокрый снег ночью и холодный моросящий дождь днём. Волна грусти грозит затопить мегаполис, но театры готовят комедии, музыканты устраивают битвы, а художники раскрашивают картину серых будней тонкой иронией. Самые яркие события предстоящих выходных – в афише Сиб.фм.
В пятницу:
День Сибири
Богатство России будет прирастать Сибирью, что подтверждают Новосибирская консерватория и колледж имени Мурова. День Сибири (8 ноября по новому стилю) был учреждён императором Александром III в честь 300-летия вхождения Сибири в состав Российского государства – забытый праздник решили возродить в местном отделении Союза композиторов. На сцене Новосибирской филармонии выступят ансамбли «Рождество» и «Маркелловы голоса», Русский академический оркестр, Филармонический камерный оркестр, солисты Владимир Коварский, Наталья Колкер, Семён Промое, Александр Подкорытов. Поддержат праздничную атмосферу поэты Юрий Татаренко и Мария Дубиковская.
Фотография с сайта phil-nsk.ru
«День Сибири» в Доме Ленина
Красный проспект, 32, начало в 19:00
Мышь под куполом
НОВАТ вернул на сцену «Летучую мышь» – образец спектакля с элементами оперы-буфф, иронией, танцами и тонким юмором. Яркие праздничные эмоции, любовные переживания, забавные интриги и коллизии супружеской жизни знакомы зрителю по советскому фильму-мюзиклу. Но сцена крупнейшего в России театра оперы и балета приглашает пережить постановку со всем масштабом и глубиной. Для новосибирской оперы обращение к шедевру лёгкого жанра было оправданным риском – предыдущие постановки «самой оперной из оперетт» снискали любовь зрителей.
Фотографии с сайта novat.nsk.ru
«Летучая мышь» в НОВАТе
Красный проспект, 63, начало в 19:00
В субботу:
Мини-Ургант
Стенд-ап комик Сергей Орлов прошёл смешной и грустный путь от маленького якутского посёлка Депутатского до «Вечернего Урганта» и крупных комедийных проектов. Малая родина стала главной темой его монологов – шоу о трудностях любви и отношений в сибирской глубинке покорили телезрителей «Первого канала». Критики называют его восходящей звездой русского юмора — проверить это можно будет в «Потоке».
Фотография со страницы Сергея Орлова на сайте vk.com
Шоу стенд-ап комика Сергея Орлова в «Потоке»
Депутатская, 36, начало в 20:00
Школа, я скучаю
Каморка за актовым залом больше не выпускает громкие рок-группы, но поколение «Инстаграма» создало своих кумиров, исполняющих музыку в жанре школьной лирики. Алёна Швец просит не сравнивать себя с нашумевшей Гречкой, но талантливо исполняет русскоязычный поп, напоминающий глубокие исповеди подружкам в «сториз».
Пронзительный голос и искренность сделали начинающую певицу популярной в соцсетях в её 18 лет, но сами концерты Швец всегда отличались особой атмосферой всеобщего духовного единения: граница между залом и сценой на них целиком и полностью стирается.
Фотогарфия со страницы Алёны Швец на сайте vk.com
Концерт Алёны Швец в лофт-парке «Подземка»
Красный проспект, 163, начало в 19:00
В воскресенье:
Суперзина
«Первая любовь запоминается на всю жизнь. А что, если первая любовь станет главной и единственной? Ранит она или исцеляет, согревает или опаляет? Готовы ли мы, сегодняшние, так любить, и умеем ли?» – спрашивает постановщик пьесы «Первая любовь» Иван Тургенев. На сцене театра «Глобус» шестнадцатилетний Вольдемар в исполнении молодой звезды новосибирского театра Никиты Зайцева будет страдать от неразделённой любви к прекрасной Зинаиде, которую воплотят сразу две актрисы: Екатерина Аникина и Алина Юсупова. Разгадка образа русской женщины 19 века на сцене «Глобуса».
Фотографии с сайта globus-nsk.ru
«Первая любовь» в театре «Глобус»
Каменская, 1, начало в 19:00
Октагон для музыканта
Соревнования гитаристов по накалу страстей не уступают боям UFC, в поединках за внимание слушателя рвутся струны, а уши получают акустический удар. Каждый участник третьего Музыкального ринга может показать свой мелодичный «хук» и побороться за возможность записать свою песню бесплатно на профессиональной студии Voice-Studio. В финал прошли 12 музыкантов – именно они выйдут на сцену с гитарами, флейтами и микрофонами на жёсткий суд публики.
Иллюстрация из сообщества The Rooks на vk.com
Музыкальный ринг в Питерском дворике
Бар The Rooks, Коммунистическая, 45. Начало в 19:00
Кинопремьеры недели:
Кубрик рубрик
Знаменитый триллер «Сияние» Стенли Кубрика не даёт покоя режиссёрам, как Стивен Кинг – сценаристам Голливуда. Вместе с мастером ужаса Кингом режиссёр Майк Флэнеган решил собрать кубик Кубрика и снять сиквел – про повзрослевшего мальчика Дэнни Торранса, который возвращается в отель своей бурной юности и рек крови. Центрального персонажа сыграл Юэн Макгрегор – универсальный солдат хитового кино.
90 килограммов Джонни Деппа
Потолстевшая звезда «Туриста» Джонни Депп решил не выходить из образа крутого неудачника и в жизни, и на экране. Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьёзный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться. Казалось бы, в этом фильме мог сниматься Никита Джигурда, но нет – кино напоминает британский роман, а Депп сохраняет обаяние подобно истинному профессионалу.
Уехал зимой
«Сёрфер-бой, уехал зимой» – поёт тоскующая по сибирскому лету молодёжь строчки песен питерцев из Yogo Yogo. Волна тоски по морю грозит затопить кинотеатры вместе с документальным фильмом о сёрфинге. Главный герой – известный российский сёрфер Сева Шульгин – готовится к воплощению мечты каждого сёрфера – прокатиться на одной из самых опасных волн в мире, гавайской волне Джоуз (Челюсти).
Также на выходных:
Выставка «Мост» от Сергея Мосиенко и Валерия Степаненко в НГХМ. Свердлова, 10.
8 ноября – Сибирская продовольственная неделя в МВК «Новосибирск Экспоцентр». 2-я Станционная, 104.
9 ноября – дискотека 80-х в баре Fry. Ленина, 3 к. 1. Начало в 21:00.
10 ноября – единственный показ «Розовой стены» в России. Кинотеатр «Победа», Ленина, 6. Начало в 17:15.
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Лента новостей
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