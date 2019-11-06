Город счастливых улыбок

«Территория детства» дарит маленьким сибирякам новые детские площадки

ФОТОГРАФИИ КОНСТАНТИНА СТРЕМОУСОВА

До конца года в Новосибирске появятся больше трёх десятков новых детских площадок. Игровые городки открывают в том числе в растущих микрорайонах, чтобы малышам было где проводить свободное время.

На Западном жилмассиве в сквере у Дворца культуры «Сибтекстильмаш» торжественно открыли новую детскую площадку. Современную и безопасную. Площадь игровой зоны – 200 квадратных метров. Здесь есть и качели, и горки, выполненные в виде старинного замка с ходами и лабиринтами, и даже карусель.





Жительница Западного жилмассива Светлана Васильева уверена, что на новой площадке найдётся занятие по душе для каждого из её пятерых детей.

«Старшие мальчишки, думаю, с удовольствием будут играть в этом замке. Девочки уже сказали, что для них интереснее качели и карусель. Самый маленький будет делать первые шаги. Очень впечатлило, что покрытие на площадке сделали мягким. Не боишься, что ребёнок упадёт и поранится», – поделилась первыми впечатлениями многодетная мать.

В этом году по программе партии «Единая Россия» в Новосибирске установят 33 игровые площадки. Место размещения выбирают с учётом мнения горожан. В этот раз местом выбрали сквер «Семейный». Он делит территорию Западного жилмассива на две части: с одной стороны строится большой микрорайон, с другой стоят старые советские дома. Поэтому и живут здесь люди всех возрастов. Отдыхать в сквере любят и молодёжь, и представители старшего поколения. Теперь бабушки и дедушки будут приводить сюда и своих внуков.

«Во дворах домов не всегда хватает игровых площадок для детей. А здесь большой простор для ребятишек. Мы силами жителей ухаживаем за территорией, проводим субботники, предупреждаем молодёжь, чтоб не мусорили. Хотелось бы и дальше облагораживать эту территорию, провести ремонт тротуаров, фасадный ремонт ДК», – делится мнением жительница жилмассива Анна Голубцова.







Поблизости есть еще одна зелёная зона – Троицкий сквер, но теперь у него появился серьёзный соперник в борьбе за симпатии детворы. И такая конкуренция не может не радовать. А в ближайшем будущем и взрослым здесь будет гораздо комфортнее.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Кирилл Покровский, который приехал поздравить жителей с открытием новой игровой площадки, пообещал, что продолжится не только обустройство сквера – есть планы и по ремонту Дворца культуры.

«Этот сквер по праву можно назвать сердцем Западного жилмассива. Здесь очень большая территория, и мы совместно с жителями и с администрацией Ленинского района имеем на неё большие планы. Хотим сделать здесь большую спортивную зону, чтобы жители микрорайона могли заниматься футболом, гимнастикой и прочими видами спорта», – рассказал Кирилл Покровский.

В праздничный день, конечно, не обошлось без выступлений детских коллективов, которые занимаются во Дворце культуры «Сибтекстильмаш». Под задорные детские песенки танцевали и стар, и млад.

Право разрезать красную ленту и торжественно открыть новую детскую площадку, конечно же, досталось ребёнку. С поставленной задачей маленький новосибирец Егор справился на отлично. И тут же побежал с друзьями осваивать качели и горки.

«Сегодня люди подходили и говорили спасибо за такой подарок детям. Это очень приятно.

И важно, что депутатские инициативы находят отклик у жителей микрорайона. Вот девочки только что подходили и просили поставить в парке новые карусели. Это я обязательно внесу в депутатские наказы и, уверен, тут карусели появятся. Ещё одна идея сегодня прозвучала от подростков – сделать в сквере скейт-парк. И над этим подумаем!» – поделился планами депутат Кирилл Покровский, которого тут же поддержал глава Ленинского района Александр Гриб.

«Если дети просят, – сделаем! Мне эта идея очень нравится. Мальчишки будут заняты делом – интересным и полезным. Слово даю, будет скейт-парк», – пообещал глава района.

Проект «Территория детства» новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» предполагает установку детских городков и спортивных площадок на территории всех районов города Новосибирска в срок до конца 2020 года. А значит, в следующем году программа будет продолжена. Сейчас далеко не все дворы оборудованы современными игровыми комплексами. На некоторых территориях детские площадки вообще вызывают сомнение в плане безопасности для детей. Депутаты городского Совета Новосибирска знают самые проблемные места и ситуация постепенно улучшается.







«Сегодня мы продолжаем путь развития территории сквера около Дворца культуры "Сибтекстильмаш". Три года назад здесь не было ничего. Потом мы вместе с жителями жилмассива решили облагородить эту территорию. Почистили аллею, провели освещение, установили лавочки, арт-объекты. Сквер получил название "Семейный". И он уже стал любимым местом отдыха жителей Западного жилмассива. Думаю, с появлением здесь ещё и детского городка жизнь здесь будет кипеть ещё больше», – рассказывает Кирилл Покровский.

Стоимость одной детской площадки – примерно 2 миллиона рублей. Но счастливое детство и искренние улыбки малышей – бесценны.



Татьяна Картавых

журналист Автор