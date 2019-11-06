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Сила единства

«Единая Россия» готова к диалогу со всеми силами, но ставит задачу их победить
Рубрика: политика

08.11.2019 22:42

Фотографии предоставлены организаторами

Региональная конференция «Единой России» оформила перемены в региональном отделении партии, о которых было объявлено заранее. Перед началом важного предвыборного года губернатор Андрей Травников возглавил региональное партийное отделение в Новосибирской области, а в политсовете появились новые лица.

Выборы секретаря регионального отделения завершились уверенной победой Андрея Травникова. По итогам тайного голосования он получил 184 голоса делегатов. Его единственному сопернику отдали предпочтение только 3 человека.

Такой результат был предсказуем. Еще две недели назад лидер «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил инициативу ряда руководителей российских регионов возглавить отделения партии. Он отметил, что партийные структуры станут реальной опорой для них и помогут «почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения». Губернаторы – их в списке оказалось 13 человек, включая и Андрея Травникова – получают дополнительную весомую поддержку со стороны самой мощной политической структуры страны. Позиции самой партии от этого тоже усилятся – ведь главы регионов не назначены, а избраны всенародным голосованием и гарантированно имеют поддержку населения.

Посетивший конференцию секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак констатировал, что у Андрей Травникова хватит и опыта, и энергии, чтобы работать на два фронта и руководить партийной организацией региона.

«Это позволит серьезно увеличить возможности и использовать все ресурсы – и административные, и политические для решения конкретных проблем людей»,

- заявил Андрей Турчак.

Его приезд стал явным сигналом, что федеральный центр внимательно следит, за происходящим в регионе. Более того, в ближайшее время Новосибирск также посетит премьер-министр Дмитрий Медведев. Поездка не связана с проблемами или чрезвычайными ситуациями. Такой исключительно рабочий формат визита позволяет принимающей стороне в спокойной обстановке представить ключевые региональные проекты и рассчитывать на получение дополнительных мер поддержки для них.

На конференции подчеркнули особый статус «Единой России» как партии власти. У неё почти 87% избранных в области депутатов разного уровня. На будущий год задачи предстоит решать еще более масштабные, поскольку в регионе будут выбирать депутатов Законодательного Собрания и 478 представительных органов. Выборы пройдут в 30 муниципальных районах, в Новосибирске, в наукограде Кольцово, а также в десятках городских и сотнях сельских поселений – то есть по сути во всей области.

Андрей Травников четко сформулировал цель: «Ставлю задачу: сохранить большинство во всех советах!».

Выполнять эту задачу предстоит избирательному штабу, который возглавит председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Политологи отмечают, что решение «Единой России» входить в предвыборный год и череду избирательных кампаний под руководством высших должностных лиц региона говорит не только о решимости добиться победы на всех уровнях. Такой тандем ставит точку в разговорах о возможных внутрипартийных конфликтах и существовании оппозиционных групп. «Единая Россия» словно обращается к своим корням – временам, когда она называлась просто — «Единство». И в этом символичном единстве, видимо, и будет залог успеха.

Сосредоточенность Травникова и Шимкива на решении одной задачи должна привести к консолидации усилий исполнительной и законодательной властей региона в реализации региональных программ. Сейчас на территории области действуют 15 федеральных партийных проектов, в том числе «Городская среда», «Чистая страна», «Новая школа», а также один региональный проект «Территория детства». По сути, они затрагивают все важнейшие сферы жизни. И от их внедрения выигрывают все избиратели, независимо от личных и партийных пристрастий.

При этом единороссы подчеркивают, что контроль над местными советами депутатов вовсе не означает отсутствие дискуссий и игнорирование мнений других сил. Многие обратили внимание на слова Андрея Травникова о том, что партия приветствует диалог с другими политическими силами. Он подчеркнул, что обсуждения никогда не заводят в тупик, а придают новый импульс.

Готовность к переменам, к внедрению новшеств «Единая Россия» демонстрирует на собственном примере. В соответствии с внутрипартийными нормами ЕР продолжает регулярно обновлять руководящие кадры, как на федеральном уровне, так и на региональном. В 2019 году в Новосибирской области сменились 6 секретарей районных организаций, а местные политсоветы обновилось на 14%.

Тенденцию закрепили сегодня на уровне регионального политсовета и президиума политсовета. Покинули президиум оба сенатора от Новосибирской области — экс-губернатор Владимир Городецкий и Владимир Лаптев, а также вице-губернатор Вячеслав Ярманов. Появились новые лица: популярный мэр наукограда Кольцово Николай Красников, глава Чановского района Виктор Губер, глава Краснозерского района Александр Баев, председатель Совета депутатов Венгеровского района Владимир Никулич.

Партийному активу обозначили ключевые задачи на новый политический сезон. Нужно сформировать кадровый резерв для выдвижения кандидатов, вовлекать в ряды сторонников социально активных граждан, ветеранов, лидеров общественного мнения. совершенствовать партийное строительство, уделять больше внимания молодежным инициативам, повышать эффективность работы общественных приемных партии, а также активно вести агитацию в СМИ и социальных сетях.

Автор
Андрей Медведев
журналист
Автор
Андрей Медведев
журналист
Теги: губернатор власть партия Единая Россия

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