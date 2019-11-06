Висеть вечно

Как выживают художественные галереи Новосибирска

Фотографию предоставило творческое пространство «Арт Ель»

Живопись всегда была и до сих пор остаётся немного высокомерным, элитарным видом искусства. Она требует пространства, зрителя, диалога. С ней нельзя уединиться, как с книгой или музыкой. Никакой интимности. А чтобы всё-таки сделать её только своей, нужно заплатить. Однако платить готовы немногие. Как выживают современные галереи Новосибирска – выяснил корреспондент Сиб.фм.

В Новосибирске осталось около десятка галерей в классическом понимании этого слова. Принцип работы такой: художники пишут картины, приносят их в галерею, совместно с куратором согласовывают цену. Затем готовится экспозиция. На этом этапе заканчивается творчество, начинается бизнес. Галерея открывает выставку, на неё приходят зрители – они же потенциальные покупатели. Организаторы показывают, рассказывают, объясняют, убеждают, что это настоящее искусство и оно необходимо зрителю. А любители, серьёзные коллекционеры или бизнесмены покупают произведение. В Новосибирске с продаж галереи в среднем забирают себе около 35 процентов, всё остальное – деньги художника. В идеале так.

Фотографию предоставило творческое пространство «Арт Ель»

На деле за последние несколько лет слой покупателей искусства истончился до нескольких человек. Полотна изредка берут в качестве подарка за границу, а не в собственную коллекцию. И всё чаще пытаются найти для произведений нового хозяина.

«К нам постоянно стали приходить люди, которые просят помочь продать когда-то купленные картины.

Это говорит о том, что у людей нет денег. Нет денег даже у тех, у кого они были.

Ещё три года назад такой тенденции не было», – говорит Александр Симушкин, руководитель галереи Jazzium.

Изначально он занимался дорогой мебелью: итальянской, финской, немецкой, французской. Картины пришли в его жизнь не как отдельные произведения искусства, а как предметы интерьера, благодаря которым мебель смотрелась дизайнерски завершённой. В итоге история с мебелью закончилась. Остались картины как нечто, приносящее удовольствие.





Фотографии Александра Симушкина

Слово «галерея» – с её оттенками чего-то салонного, изящного, дорогого, стильного – нивелировалось до обывательского хобби. Сегодня для большинства владельцев частных галерей их деятельность всего лишь увлечение. Художественный рынок переживает кризис.

«Бизнесом это нельзя назвать. Бизнес – в Нью-Йорке, а у нас это образ жизни.

Мы так живём», – говорит Елена Чернова, руководитель арт-галереи «Че».

«Че» находится под землей, в подвале. Наверху шумный Красный проспект. Здесь тишина, которая залила до краёв позолоченные антикварные рюмки. Она здесь настолько плотная, что вдавила в стены уже немолодые картины: какие-то из них здесь уже не первый месяц, а некоторые – не первый год. Натянутое немое напряжение между объектами искусства нарушается лишь когда в галерею спускается женщина средних лет вместе с сыном.

«Здравствуйте, а я вас узнала, вы наш коллекционер», – улыбается Елена Чернова.

Она рада, что ради посетителя можно оставить свой маленький тёмный «кабинет», заставленный книгами об искусстве.

Фотография Елены Черновой

Сегодня галерея «Че» это не только картины, но ещё и антикварный магазин. Очередной способ выживать в кризисное для искусства время. История этого магазина корнями уходит в первый антикварный салон в Новосибирске – «Азиатский вернисаж», который появился в перестройку. Просуществовав какое-то время, салон закрылся. Антиквариат остался. И галерея «Че» частично разместила его у себя. Что-то было продано, что-то продолжают продавать до сих пор. Ассортимент не из дешёвых. За какую-нибудь маленькую безделушку здесь нужно отдать более 5 тысяч рублей.

Галереям приходится выживать ещё и из-за отсутствия профессиональной критики.

«Критика сегодня – это часто повтор кураторского пресс-релиза», – жалуется Александр Симушкин, руководитель галереи Jazzium.

Отсутствие критики ведёт к отсутствию конкуренции. Нехватка конкуренции – к обезличиванию галереи. Зритель перестает выбирать, потому что всё воспринимается одинаково. Отсутствие зрителя (читай – покупателя) ведёт к смерти рынка. Поэтому в Новосибирске средняя продолжительность жизни маленькой частной галереи – всего 2-3 года. Многие живут до последнего рабочего дня без единого посетителя.

Кризис бизнеса лишь следствие кризиса в искусстве. Руководители галерей замечают тенденцию: у известных мастеров появилась лень к выставкам. Раньше, чтобы состоять в Союзе художников, необходимо было выставляться. Все бегали, толкались локтями, искали место, зал, зрителя. Сейчас правила изменились. Уговорить художника на выставку – сложная задача. Молодое поколение тоже стало реже приносить свои картины. У них свои причины.

«Раньше очень активны были студенты. Мы позиционировали себя как галерея, открытая для молодёжи. Сегодня же студенты, ещё учась, начинают заниматься бизнесом. Они сразу уходят в материальную сферу, в дизайн, в интерьеры. Многие уезжают», — рассказывает руководитель арт-галереи «Че» Елена Чернова.

Галереи в Новосибирске можно разделить на две категории: одни «живут», другие «выживают». Границу определяет финансирование. Например, творческое пространство «Арт Ель» – часть молодежного центра «Альтаир», который спонсируется государством. За будущее можно не волноваться. За один вечер открытия выставки сюда в среднем приходят полсотни людей, за всю выставку от 150 до 1000 человек. На фоне других галерей города – результат. Однако, спускаясь в галерею, вновь натыкаешься на пустоту. В зале никого. Вокруг только фотографии Ольги Русских, молодого фотографа из Санкт-Петербурга. И сама Ольга Русских, сидящая на небольшом диванчике со своим макбуком. Её выставка об одиночестве. И сама она в пространстве «Арт Ели» – будто продолжение своей экспозиции. Живая инсталляция на тему галерей в Новосибирске. И олицетворение густой тишины в них.

Фотографию предоставило творческое пространство «Арт Ель»

«Арт Ель» выставляет фотохудожников, граффитистов, скульпторов, живописцев, тех, кто делает инсталляции. Основной профиль – современное искусство и всё остальное с приставкой «со-». Современному молодому человеку нужно чуть больше, чем поесть глазами, ему нужно стать со-участником того, что происходит в искусстве. И «Арт Ель» как раз про это. Столичный «Flacon» и «Garage» – культурный идеал, к которому они стремятся.

«Мы не берем со зрителей денег, мы не берем с художников денег, никто здесь ни на чём не зарабатывает, ровно так же, как и никто ничего не тратит», – говорит руководитель арт-пространства Яна Довгаль.

Есть ли в этом смысл? Вопрос повисает в воздухе…

Фотографию предоставило творческое пространство «Арт Ель»

«Белая галерея», «Частная коллекция, «Арт-центр Красный», «Городской центр изобразительных искусств» – это ещё несколько классических галерей, которые «живут» и даже зарабатывают в Новосибирске. А «выживающие» активно меняют формат. Такие галереи сегодня – это нечто среднее между домом культуры, музеем и антикварным магазином. Концерты, поэтические чтения, встречи с художниками – это наглядный пример того, как представители достаточно узкого культурного сообщества города выживают за счет друг друга.



Аня Колпакова

журналист Автор