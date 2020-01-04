Застывшая история

Скульпторы воплотили в холодном материале воспоминания о войне и мысли о мире

сегодня 10:51 Поделиться

Фото Дениса Винокурова

В Новосибирске завершился традиционный фестиваль снежных скульптур. В этом году он проводится в двадцатый раз. Круглая цифра совпала с юбилейным годом – в мае вся страна отметит 75-летие Победы. Поэтому организаторы выбрали военную тематику в качестве главной темы для творений участников.

В фестивале приняли участие полтора десятка команд из российских городов и ближнего зарубежья. Присутствие представителей бывших братских республик напомнило о том, что война коснулась всех народов на территории СССР.











Некоторым участникам для подготовки к фестивалю приходится преодолевать трудности. Творческая судьба порой заносит и в южные края, где снега почти нет.

«Я родом из Сибири, из Тывы, поэтому снег для меня не в новинку, всё знакомо. Но Сочи тёплый регион, поэтому тренироваться приходиться в горах, на курорте «Роза Хутор», — рассказал Карат Шевар.







После жеребьёвки, во время которой снежные кубы распределили между командами, к работе сразу же приступили не все. Несмотря на ограниченные сроки, эскизы будущих творений скульпторы дорисовывали даже после старта фестиваля. Порой от изначального замысла не оставалось вообще ничего.













В этом году зима в Сибири очень комфортная. Но перепады температур и постоянные оттепели мешают работать со снегом. Мастера признавались, что материал хоть и спрессовывался в огромных кубах почти месяц, остался рыхлым. Из-за этого очень тонкие элементы просто невозможно было сделать.

В целом скульпторы считают снег одним из самых простых и удобных материалов для работы. И даже называют его уникальным.

«Можно быстро выразить свою мысль в большом объеме. В камне размер работы будет полметра, но проковыряешься с ним полгода. А здесь на два десятка кубометров уходит всего четыре дня», — объяснил скульптор из Омска Виталий Шевченко.

Кроме взрослых команд, в фестивале приняли участие и новосибирские школьники. Размер их работ, естественно, был меньше. Но в старательности и азарте юным скульпторам точно не откажешь.











Мало какую из получившихся работ можно назвать милитаристской. Скорее, это размышления о тревожном ожидании, радости возвращения. Интересно, что многие участники вообще выбрали именно тему мирной жизни, в которой еще слышны отголоски войны.

К сожалению, творения скульпторов не простоят даже до весны. Хрупкие работы демонтируют в конце января.