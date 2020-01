Вечность «Битлз»

Эбби Роуд на Красном проспекте, испорченная арка памяти и пластинки стоимостью в целую зарплату

Фото из соцсети «ВКонтакте», с сайта thebeatles.com, Валерия Иванова

Уже более полувека The Beatles остаются одной из самых популярных групп в истории музыки. Слава коллектива, официально прекратившего своё существование с 1970-го, с каждым годом только укрепляется. Например, по решению ЮНЕСКО с 2001 года каждое 16 января отмечается Всемирный день The Beatles. И эта дата не случайна: именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда ещё никому не известные молодые музыканты. Сегодня The Beatles исполняется 60 лет, и Сиб.фм решил посмотреть на ливерпульскую четвёрку через призму нашего города.

Back in the U.S.S.R.: советский пик славы The Beatles в Новосибирске

фото thebeatles.com

Далёкие 70-е, а тем более 60-е годы прошлого века были практически полностью закрыты для новосибирцев от творчества Пола, Джона, Джорджа и Ринго. Впрочем, как и от любых других западных групп в силу их «тлетворного» влияния на незамутнённые умы строителей коммунизма. Конечно, в Москве, Ленинграде или Риге найти в те времена пластинки The Beatles было возможно, но их обладатели были наперечёт по пальцам, а сами записи были чаще копиями. Поэтому о повальном увлечении творчеством ливерпульской четвёрки в Новосибирске брежневских времен говорить не приходилось.

Совсем другая ситуация была в 80-е годы XX века. The Beatles стали проникать в уши и души горожан если не через дверь, так через форточку. Воспоминаниями о тех временах поделился один из почитателей творчества группы — Олег, выпускник гуманитарного факультета НГУ середины восьмидесятых годов.

«Достать подлинники пластинок "битлов" было практически невозможно: их либо не было вовсе, либо за ними нужно было ехать в Москву. Вот только цена могла доходить до 100 рублей за один винил. По тем временам эта сумма — сродни средней зарплате за месяц.

Но была одна доступная и вполне официальная альтернатива: пластинки болгарского производства. Вот тогда, в начале 80-х, я и приобрел в Москве такую пластинку. Это был сборник самых популярных и узнаваемых песен "Битлз". Качество записи там было и, кстати, остаётся по сей день, на высоте. В отличие от гуляющих тогда и по Москве, и уже по Новосибирску копий на ленточных носителях», – рассказал Олег.

фото vk.com

Эти болгарские виниловые пластинки в 1980-е годы действительно открыли группу The Beatles для советской молодёжи, в том числе для жителей Новосибирска. Хороший звук, стильное оформление и относительно доступная цена позволяли иметь их у себя в коллекции если не всякому горожанину, то хотя бы каждому меломану. Только одно в них кажется забавным, особенно из дня сегодняшнего: это перевод песен на болгарский язык на задней стороне обложки.

«В те годы каждый, кто хотел заговорить о музыке, просто обязан был обладать хоть какой-то записью "битлов": копии на ленточных бобинах, болгарские пластинки или реальный британский винил. Последние могли позволить себе в основном те, чьи родители имели связи за границей, да и то уже к концу 80-х годов», – подытоживает Олег свой рассказ о популярности The Beatles в Новосибирске почти 40-летней давности.

Yellow Submarine: остатки былой популярности The Beatles в городе в 90-е

фото vk.com

В 90-е годы прошедшего века – в уже новой стране и в Новосибирске в том числе – The Beatles не потеряли в популярности в количественном плане. Но менялись поколения, а вместе с ними мода на музыку и её герои: романтическая итальянская эстрада, технологичный звук в духе Depeche Mode, а к концу столетия – гранж и метал окончательно вытеснили ливерпульских небожителей из колонок и наушников молодёжи 90-х. К тому же появились и свои, российские и даже городские рок- и поп-идолы.

Но The Beatles – это именно та группа, которой суждено оставаться в вечности. Поэтому многочисленная армия городских меломанов, каждому из которых по-настоящему запала в душу их музыка, остались верны четырем рокерам из Ливерпуля. И именно в 90-е годы настало время для их самого близкого знакомства. Конечно, попасть на концерт The Beatles по всем известным причинам было уже невозможно. Но зато те новосибирцы, кто мог себе это позволить, брали туры в Британию по местам славы группы, посещали музей в Ливерпуле и в прямом смысле прикасались к истории «битлов». А те, кто не мог по каким-то причинам себе позволить навестить Туманный Альбион, скупали записи и атрибутику группы и украшали ими свои квартиры, превращая их в своеобразные алтари The Beatles.

Первым и надолго главным местом в городе, которое аккумулировало в себе дух британского музыкального коллектива и одновременно собирало в своих стенах фанатов группы, был паб «Ливерпуль» у входа на станцию метро «Красный проспект». Правда, нельзя сказать, что заведение полноценно и глубоко эксплуатировало образ The Beatles – в нем играла самая разная музыка, а внутренний декор позволял себе вольности на темы рок-музыки в целом. Но само название, а самое главное, внешнее оформление паба – на фасаде здания была инсталляция в виде жёлтой подводной лодки – безусловно отдавали дань наследию ливерпульской четвёрки, собирая в своих стенах поклонников The Beatles.

фото валерия иванова

Весной ушедшего года паб «Ливерпуль», существовавший с середины 90-х годов, объявил о своём закрытии. «Дорогие друзья, в связи с некоторыми печальными обстоятельствами наша любимая подводная лодка закрывает свои двери с 1 мая», – сообщили в сообществе паба в социальной сети «ВКонтакте». Произошло это буднично, а многие почитатели группы уже и забыли об этом месте – и в силу возраста, и потому, что кроме фасада, в нём уже почти ничего не осталось от «битловского» духа.

A Hard Day’s Night: новая поросль местных фанатов в «нулевые»

фото vk.com

С самого начала нового тысячелетия к The Beatles в Новосибирске пришла ещё одна волна популярности. В нулевые не обошли своим вниманием творчество The Beatles появившиеся в городе на тот момент молодые группы, игравшие кавер-версии известных в прошлом рок-хитов. И музыка «битлов» в разных вариациях стала постоянно доноситься пятничными вечерами с площадок «Рок-сити», «Бродячей собаки» или вечеринок в переходах общаг в Академгородке.

Самые популярные и танцевальные песни The Beatles перепевали на свой манер такие местные группы, как «Капитан Дик», «Выходной день», «Рви меха», музыкант Геннадий Крайнов. Но среди них был коллектив, который полностью сосредоточил свои творческие изыскания вокруг почитания The Beatles – это группа The Boys. Музыканты по сей день не отступают от своего образа и стиля, являясь, как написано на странице их сообщества в социальной сети «ВКонтакте», – Russian BEATLES tribute band.

В январе 2005 года во время традиционного для Новосибирска фестиваля снежных скульптур в Первомайском сквере команда из Иркутска создала почти пятиметровую композицию, посвящённую The Beatles: подводная лодка и объёмные портреты музыкантов группы с героями популярного мультфильма «Yellow Submarine».

В 1999 году по адресу улица Челюскинцев, 44 появилась и начала формироваться так называемая «Арка “Битлз”». Правда, первые надписи, посвящённые британским рокерам, возникли в арке, по разным данным, то ли ещё в начале 80-х, после убийства Джона Леннона, то ли в 1989 году с просто банальной надписи The Beatles. В середине нулевых годов барельеф с цитатой одной из самых популярных песен группы All You Need Is Love для нашего города создал уроженец Новосибирской области Геннадий Манжаев – художник из Санкт-Петербурга, где есть целая символическая улица Джона Леннона.

фото vk.com

Долгие годы поклонники The Beatles украшали стену плакатами, рисунками и надписями в честь любимой группы. В памятные даты и дни рождения участников ливерпульской четверки в арке появлялись цветы, а люди с гитарами пели песни The Beatles. Но начиная с 2006 года жители дома, активистами от которых выступили в основном пенсионеры, начали борьбу с аркой. Они писали письма в администрацию города и жаловались на то, что из гулкого прохода постоянно доносятся неприличные слова и громкая музыка и там распивают спиртные напитки.

И вот, в сентябре прошлого года сотрудники коммунальных служб закрасили, пожалуй, единственное в Новосибирске культовое место памяти легендарной британской группы, которое существовало 20 лет. По словам представителей местного ЖЭУ, объект приравняли к вандальным надписям и привели в соответствие с требованиями безопасности, закрасив белой краской.

«Барельеф с надписью All You Need Is Love, изготовленный питерскими художниками, не тронули», – уточнила директор ЖЭУ № 4 Ирина Мальцева.

фото vk.com

Новосибирские фанаты The Beatles до сих пор не могут простить эту выходку и крайне негативно оценивают её в социальных сетях.

Первой новой надписью поверх белой стены стала цитата из творчества другого известного музыканта – Егора Летова: «Пластмассовый мир победил». Кажется, она очень точно отражает произошедшее с аркой памяти The Beatles. Сейчас разных надписей на уже не белой стене появилось ещё больше, чем было раньше. А фанаты группы в ответ на недовольства жителей дома также стали писать в администрацию города просьбы о защите арки как культурного памятника.

Let It Be: The Beatles в Новосибирске сегодня

фото thebeatles.com

Будто бы заранее извиняясь за закрашенную арку, в 2017 году в Новосибирске установили целый памятник самой популярной группе из Ливерпуля. Причём четверка музыкантов появилась в нашем городе неожиданно и в самом центре – рядом с областным художественным музеем со стороны улицы Свердлова. Скульптура повторяет композицию знаменитой фотографии The Beatles, где четверо музыкантов переходят лондонскую улицу Эбби Роуд по переходу-зебре. Кадр стал обложкой альбома Abbey Road и самым растиражированным изображением группы.

Вот только, как оказалось чуть позже, местные поклонники The Beatles смогли порадоваться недолго: скульптурная композиция прибыла к нам из Томска в рамках выставочного проекта «Красный проспект» по приглашению Новосибирского союза художников. Поэтому фигуры Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, сделанные из полиэфирных смол, пробыли в нашем городе лишь месяц.

Так что же сегодня осталось в Новосибирске от самой популярной группы в мире? В городе отсутствуют и никогда не существовали какие-то популярные и официальные фан-клубы The Beatles. Некоторые уже возрастные фанаты-коллекционеры или их потомки все чаще выставляют на продажу наследие великой группы в виде пластинок и атрибутики. А всевозможные материальные памятники, отдающие дань творчеству и влиянию ливерпульской четвёрки на мир, также уходят в небытие. Они либо отмирают естественным путем, как не выдержавший натиск нового времени паб «Ливерпуль», изначально временная композиция из Томска или растаявшая снежная скульптура из Иркутска. Либо их уничтожает мещанская действительность, как это произошло с аркой на улице Челюскинцев.

фото thebeatles.com

Но музыка – тот вид творчества, который не так легко победить: разрушить, закрасить или увезти. Это то, что живет в головах, душах и сердцах. Отчасти об этом нам всем напомнил так вовремя вышедший прошлогодний фильм Yesterday культового британского режиссёра Дэнни Бойла. В нем герой остается единственным человеком на планете, который знает и помнит творчество The Beatles. Изначально желая славы для себя лично, он приходит к пониманию, что музыка группы из Ливерпуля – это нечто большее, чем великие песни. Это одновременно и общий культурный феномен, и личное достояние, которое принадлежит каждому. Потому что независимо от возраста до сих пор у каждого с The Beatles связано что-то приятное, волнующее и новое. Что-то про молодость.

Именно поэтому в честь 60-летия группы в нынешнем году особенно ценно, что в городе не откроют с помпой и в пику скандалам какие-то новые памятники музыкантам, а будет просто музыка The Beatles, которой наполнится Новосибирск.

- 16 января в 19:00 в Государственном концертном зале имени А.М. Каца (Красный проспект 18/1) состоится концерт в рамках «Всемирного дня "Битлз"». В мероприятии примут участие вокальный ансамбль Павла Шаромова, биг-бэнд Владимира Толкачёва, ансамбль «Маркелловы голоса» под руководством Игоря Тюваева и инструментальный ансамбль Liberamente;

- 16 января в 20:00 в кабаре-кафе «Бродячая собака» (улица Каменская, 32) концерт Натальи Колеватовой и группы «Ракеты», посвящённый юбилею The Beatles;

- 18 января в 18:00 в киноконцертном комплексе имени Маяковского (Красный проспект, 15) Новосибирский городской эстрадно-симфонический оркестр даст концерт «The Beatles. 60 лет».

Столько возможностей послушать творения группы появляется только раз в году.