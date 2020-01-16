События выходных: «Не умереть, а именно уснуть»

Дань памяти поэтам, писателям и музыкантам, а ещё много театра и музыки – главные культурные события из афиши Новосибирска с пятницы по воскресенье

сегодня 12:01 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Эти выходные дни будут ознаменованы темой памяти по ушедшим. В первую очередь это чествование великого поэта и музыканта советской эпохи – Владимира Семёновича Высоцкого. 25 января ему могло бы исполниться 82 года, и, несмотря на то, что с его смерти прошло уже 40 лет, всё его творческое наследие актуально поныне. Будет театральная постановка по биографии писателя-эмигранта, с каждым годом становящегося всё более модным среди молодёжи. Пройдёт концерт в честь нашего земляка-музыканта, который до последнего боролся с болезнью и продолжал творить. Даже названия спектаклей, например, «Поминальная молитва» и «Unреальность», подхватывают эту тему, и как бы говорят нам о невозможности забвения для чего-то искреннего и настоящего. Того, что и должно называться истинным искусством. Самые интересные события – в афише от Сиб.фм

В пятницу:

Особенностью творческого облика «Сибирского диксиленда» является стремление наряду с музыкой новоорлеанского стиля играть и более поздние композиции, примыкающие к эре свинга. А программ, подобных «От Жизни никогда не устаю», у «Сибирского диксиленда» вообще больше нет. Концерт будет приурочен ко дню рождения Владимира Высоцкого и посвящён его памяти: что любил и не любил великий бард и что ему было по-настоящему дорого. Помимо именитого для города джазового коллектива в нём примут участие петербургский актёр театра и кино Николай Соловьев и исполнители авторской песни из Новосибирска. В программе, состоящей из двух отделений, прозвучат 26 песен Высоцкого, а также его стихи.

Кадр из фильма «Единственная»

Государственный концертный зал имени А. М. Каца (Красный Проспект, 18/1)

24 января в 19:00

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Имя Довлатова, как и Высоцкого, последние годы на слуху. И его популярность только растет. Сложно сказать, с чем связано такое пристальное внимание к этому, безусловно, выдающемуся писателю. Особенно учитывая факт, что при жизни он этим вниманием совершенно не был обласкан. Правда, театр «Красный факел» уже давно, и до моды на образ и творчество Сергея Донатовича, поставил и ежегодно с успехом продолжает открывать для зрителей спектакль «Довлатов. Анекдоты». Он представляет собой трёхактный байопик про писателя-эмигранта на основе его же рассказов. Как оказалось, собрание сочинений Довлатова, состоящее из горького юмора, афористичной фиксации повседневного советского абсурдизма и, собственно, анекдотов, оказывается, запросто может служить и биографией автора. На трагическую высоту постановку поднимает исполнитель главной роли – большой артист «Красного факела» Павел Поляков.

Фото с сайта red-torch.ru

Театр «Красный факел» (улица Ленина, 19)

24 января в 18:30

В субботу:

Этот виртуозный гитарист – лауреат XXI регионального фестиваля джазовой музыки и дважды подряд лауреат международного конкурса самого Томми Эммануэля, который дал ему прозвище Mr. Unorthodox и лично вручил две гитары Sigma. Юрий Полежаев начал заниматься игрой на гитаре ещё в возрасте 7 лет, однако серьёзно погрузился в мир шестиструнного музыкального инструмента в 2012 году. Сам Юрий отмечает, что его больше вдохновляет музыка прошлых лет, которая даёт возможность найти в ней вдохновение. Сегодня выступления Юрия – это высококлассный музыкальный аттракцион, одинаково воодушевляющий любителей музыки и профессиональных исполнителей и слушателей. Кстати, он выступает не только на концертных площадках, но и как уличный музыкант. В ближайших планах исполнителя – совершенствовать свою игру, развиваться и продвигать свое творчество в соцсетях. Концерт Полежаева в нашем городе – это редкий случай послушать и посмотреть на действительно нетривиального современного российского музыканта.

Фото со страницы Юрия Полежаева vk.com

Кабаре-кафе «Бродячая собака» (улица Каменская, 32)

25 января в 18:00

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Без Владимира Высоцкого невозможно представить целую эпоху в истории нашей страны. Его нет с нами уже почти четыре десятилетия, но количество его поклонников с каждым годом только растёт. Секрет такой невероятной популярности – не только в его таланте. Главным у Владимира Семеновича было искреннее и глубокое уважение, которое Высоцкий внушал каждому, кто слушал его песни, видел его на сцене или на экране. Каждая его песня была как исповедь, каждая роль – как вызов. Поэтому до сих пор песни Высоцкого всё так же актуальны. Программа проекта «Высоцкий. 21-й век» составлена из произведений творца. В программе примут участие Лев Шапиро, Виталий Гасаев, Владимир Кислов, Александр Рухадзе, Яна Филиппова, Вячеслав Торкаев, Ринат Баширов, Ольга Семёнова. Вот только пугает, что самые любимые песни будут исполнены, что называется, в новом прочтении. И ещё есть опасения, что не все участники подходят для того, чтобы пытаться перепевать Владимира Семёновича.

Киноконцертный комплекс имени В. В. Маяковского (Красный проспект, 15) в 15:00

Дом ученых СО РАН (Морской проспект, 23) в 19:00

25 января

В воскресенье:

У каждого человека есть свой собственный мир грёз, который его спасает. Туда он прячется, и именно там, за «закрытой дверью», становится самим собой. Там очень интересно и безопасно. Режиссёр Сергей Дроздов поставил спектакль «Unреальность» о потаённых мирах студийцев театрального «Инклюзиона» – начинающих актёров с физической инвалидностью, и профессиональных актёров театра «Понедельник Выходной». Слушая их истории, понимаешь: все эти люди на сцене – одно целое. В них нет разделения по особенностям здоровья, а через их рассказы проходит объединяющая нить – общее желание быть счастливыми.

фото с сайта «понедельник-выходной.рф»

Театр «Понедельник Выходной» (улица Ядринцевская, 73 к2)

26 января в 19:00

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В январе 2012 года поэт, композитор и музыкант, автор популярных песен и наш земляк Сергей Фалетёнок, продолжая год бороться с раком четвёртой степени, выпустил диск «Из Собаки с любовью...». Он был записан в новосибирском кабаре-кафе «Бродячая собака». В августе 2013 года состояние музыканта резко ухудшилось и, несмотря на организованный сбор средств на лечение, 9 октября Сергей Фалетёнок скончался. Но память о талантливейшем новосибирском музыканте своего поколения продолжает жить. Проект в его честь – «Трое в Собаке», в который входят Николай Соловьёв, Дмитрий Костяшов, Евгений Collini и Галина Беляева (группа «Коридор») подготовили программу, состоящую из самых известных песен поэта и композитора. Также в концерте примет участие сын Сергея – Алексей Фалетёнок. В этот вечер впервые прозвучит песня, написанная Сергеем в его последние часы.

Фото с выступления «Трое в Собаке»

«Кабаре-кафе «Бродячая собака» (улица Каменская, 32)

26 января в 19:00

Кинопремьеры недели:

«Под водой»

Группа исследователей подводного мира, которая находится в девяти тысячах километров от суши и направляется на глубину 13 километров, должна провести научные работы на дне океана. Там, на станции, они будут жить целый месяц – под толщей воды и в полной изоляции. Группа разношёрстная по характерам: есть тихони и тусовщики, весельчак и тот, кто принёс с собой на станцию темное прошлое. Но все они профессионалы в своем деле. Руководит исследованиями опытный ученый, но даже он не мог предсказать то, что случится со всей командой: пробурив дно океана, исследователи вызывают не только землетрясения, но и пробуждают нечто пострашнее... И теперь группа должна спастись как можно быстрее, пока вода и чудовищной силы давление разрушают их лабораторию, а за ними самими охотится ранее невиданное зло. Экстремальные условия и страх выявляют в людях самые неожиданные качества, и не всем суждено вернуться живыми. В главных ролях фильма-хоррора «Под водой» Кристен Стюарт и Венсан Кассель.

«Расправь крылья»

Подросток Тома навещает во время отдыха своего отца Кристиана, чудаковатого орнитолога. Но на юношу, увлечённого гаджетами и играми, разведение диких гусей во французской деревне и эксперименты отца наводят лишь тоску. Однако всё меняется, когда Тома решает спасти исчезающий вид диких гусей и отправляется в опасное, но воодушевляющее путешествие на дельтаплане по Европе с «небесными ангелами», как их называет Кристиан. Режиссер картины «Расправь крылья» Николя Ванье – французский путешественник, писатель, оператор. Он известен в том числе по документальному фильму «Сибирская одиссея» об экспедиции от озера Байкал до столицы России.

«Отель “Маскарад”»

Полиция Токио расследует три случая убийства. Между жертвами нет очевидной связи, почерк совершения преступлений не совпадает, но на каждом месте была найдена записка с цифрами, поэтому детективы считают, что в городе завёлся серийный убийца. Выясняется, что в каждом случае числа указывают на место следующего преступления, и выходит, что новое убийство состоится в шикарном отеле, где безопасность гостей ценят превыше всего. Убойный отдел устраивает туда своих оперативников, и своенравному детективу Нитте достаётся место за стойкой регистрации. Теперь сотруднице отеля придётся сильно постараться, чтобы сделать из своего нового подопечного идеального ресепшиониста. Этот фильм – адаптация первой книги серии «Маскарад» Кэйго Хигасино, где детектив притворяется сотрудником отеля, чтобы раскрыть серию мистических убийств. «Отель “Маскарад”» станет последним фильмом, который закроет фестиваль японского кино, проходящий в кинотеатре «Победа» на этой неделе.

фото с сайта kinopoisk.ru

Также на выходных:

24 января

спектакль «Валентинов день» в театре «Старый дом». Улица Большевистская, 45, начало в 18:30.

музыка Шопена, Чайковского и Рахманинова в цикле концертов «Классика по пятницам» в Камерном зале филармонии. Красный проспект, 32, начало в 19:00.

25 января

оркестр «Сибирский диксиленд» в рамках проекта «Азбука джаза» представляет концерт «З (звук в джазе), К (контрабас), С (свинг, саксофон)» в Государственном концертном зале имени А. М. Каца. Красный Проспект, 18/1, начало в 15:00.

спектакль «Поминальная молитва» по знаменитой истории про неунывающего еврея-молочника Тевье в «Красном факеле».Улица Ленина, 19, начало в 18:00.

26 января