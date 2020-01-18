Встать, в суд идёт

Известный новосибирский служитель Фемиды оставил должность, чтобы расчистить карьерный путь родному брату

сегодня 15:19 Поделиться

Коллаж Сиб.фм, фото с сайта oblsud.nsk.sudrf.ru, pixabay.com

Новосибирское судейское сообщество ждет решения главного (и давно открытого) кадрового вопроса. В ближайшие дни должна определиться фамилия потенциального председателя областного суда. К данному моменту в региональной цитадели законности уже второй год в роли смотрителя выступает только исполняющий обязанности.

Кадровая неопределённость началась после того, как о намерении прекратить свои полномочия заявила Римма Шатовкина. Как напоминает издание «Новая Сибирь», она отработала на этом ответственном посту 6 лет – на такой срок президент назначает судебных руководителей подобного уровня.

Ясность по поводу кандидатуры преемника может появиться 27 января на заседании Высшей квалификационной коллегии судей. В этот день, как следует из предварительной повестки, опубликованной на сайте ВККС, комиссия примет решение о рекомендации на должность председателя Новосибирского областного суда. Но окончательное решение примет президент России.

Эту ступень, конечно, можно было бы считать чистой формальностью. Но есть одно «но»: в прошлом году бумаги с рекомендованной ВККС кандидатурой вообще даже не дошли до стола Владимира Путина. Именно поэтому осенью 2019 года пришлось объявлять новый конкурс на замещение этой должности.

Напомним, в апреле 2019-го, когда ВККС согласовала рекомендацию заместителю председателя новосибирского облсуда и судье первой квалификационной категории Юрию Дроню, пресса писала, что вопрос решен. Однако Юрий Иванович не устроил Комиссию по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов при президенте России.

Исход особо никого не удивил, потому что нереализованная рекомендация выглядела вымученной. Сначала на заседании ВККС, прошедшем в конце марта, её вообще никому не хотели давать. Глава совета судей Виктор Момотов, как следует из цитаты портала pravo.ru, объяснил это тем,

что в Новосибирском облсуде сложился «непростой моральный климат».

Дело в том, что годом ранее, когда рекомендация требовалась Римме Шатовкиной, в ВККС поступила докладная о её нехороших связях с новосибирскими элитами. Тогда говорили, что её авторами были... всё тот же Юрий Дронь и его коллега судья Светлана Карманова. На заседании, правда, Дронь с Кармановой отказывались от авторства докладной, а Шатовкина доказала несправедливость обвинений.

В 2019-м к вопросу о рекомендации вернулись уже в апреле, и ее дали Дроню. Кроме него заявления на конкурс тогда подали и. о. председателя суда Елена Пилипенко, её заместитель Татьяна Рытикова и судья Томского областного суда Алексей Марисов.

Теперь 27 января членам комиссии придется выбирать из трёх претендентов в кандидаты. Заявление снова написал томич Марисов, а также зампредседателя Новгородского облсуда Антон Остроумов и судья Новосибирского облсуда Инна Петрунина.

У них много общего. Все трое – выпускники ТГУ, все трое – звёзды. Алексей Марисов – судья с 2008-го. Антон Остроумов – с 2003-го, а с 2007 года работал в Новосибирском облсуде, с 2017-го – зампредседателя Новгородского облсуда. Инна Петрунина – судья с 2002-го, с 2005-го – в облсуде, с 2013 года возглавляет Совет судей. А в качестве общественной нагрузки более десяти лет входила в состав специальной квалификационной коллегии, которая решает вопрос о привлечении судей к административной ответственности и избрания для них меры пресечения.

Все нынешние претенденты свои намерения в продвижении карьеры демонстрируют не впервые. Алексей Марисов, как уже было сказано, на эту должность заявляется повторно. Инна Петрунина осенью 2018 года была рекомендована на должность заместителя председателя Пятого апелляционного суда, формировавшегося тогда в Новосибирске, но президент назначил заместителями судей из Республики Алтай и Алтайского края.

Особое внимание стоит уделить Антону Остроумову. В Новосибирском облсуде он работал до 2017 года, является продолжателем судейской династии: его мама, Ольга Степановна Остроумова, имела стаж в Новосибирском облсуде с 1964 по 1993 год, а брат Борис, судья с 2009 года, уже 7 лет, с 2013-го, работает в новосибирском арбитраже. Примечательно, что он с 2017 года до недавнего времени был членом Квалификационной коллегии судей Новосибирской области.

И вот здесь начинается самое интересное. На этой неделе стало известно, что Борис Остроумов написал заявление о выходе из коллегии. Знакомые с ситуацией эксперты предполагают, что решение покинуть этот орган судья принял ради исключения малейшего подозрения о возможном конфликте интересов в связи с тем, что его брата, Антона Остроумова, называют одним из основных претендентов на должность председателя Новосибирского областного суда. Символично сжигая мосты, он явно демонстрирует – в случае одобрения кандидатуры родственника говорить о его причастности к этому будет невозможно.

Есть и другие основания считать Антона Борисовича главным претендентом на пост председателя.

Пишут, что он дружит с семьёй судьи Верховного суда РФ Сергея Абрамова, а тот в свою очередь в хороших отношениях с председателем Совета судей России Виктором Момотовым и председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым.

Ещё недавно такой расклад почти гарантировал бы любому кандидату уверенную победу. Однако сейчас позиции бессменного главы третьей ветви власти уже не кажутся такими незыблемыми. Как сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник в судебной системе, Лебедев в ближайшее время может лишиться своего поста. Причиной этого может стать как возраст (ему сейчас 76 лет) и состояние здоровья, так и общий курс на омоложение руководящих кадров в стране.

В любом случае, выборы председателя Новосибирского областного суда станут самым заметным событием заседания Высшей квалификационной коллегии судей, которое пройдет в последнюю неделю января.

На самом деле, «заседание» – это четырёхдневный марафон, в ходе которого будет назначено множество руководителей региональных судебных органов. При этом лишь в одном из них – именно в Новосибирской области – конкуренция настолько велика. Нигде больше список кандидатов не состоит из трёх человек, как правило, он и вовсе включает в себя лишь одну фамилию.

Так, на должность председателя Верховного суда Республики Алтай претендует лишь Алексей Кокорин. В других регионах Сибири тоже всё предсказуемо. Должность заместителя председателя Алтайского краевого суда в случае одобрения может занять Алексей Винокуров. Кандидатом на аналогичную должность в Омской области является Александр Ушаков. А заместителем председателя Седьмого арбитражного апелляционного суда, который размещается в Томске, может занять Елена Афанасьева. В ходе заседания коллегии также рассмотрят заявление Валерия Циплякова о рекомендации кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Республики Хакасия.

В этих регионах, в отличие от Новосибирской области, в судейском сообществе смогли заранее определить компромиссные фигуры и выдвинуть единственных претендентов на руководящие посты.