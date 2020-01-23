Дом с большими квартирами и парком вместо парковки

Первые жильцы уже получили ключи от новостройки в Дзержинском районе

сегодня 08:05 Поделиться

Фото предоставлено компанией «СибирьИнвест»

Нечасто застройщики решаются на такой шаг. Строительство подземной парковки – весьма затратное предприятие. Гораздо проще «бросить» автомобили прямо перед домом, чем вкладывать средства в возведение подземного комплекса. По этому принципу построена большая часть домов в Дзержинском районе. ЖК «Золотая нива» – редкий пример честного отношения авторов проекта по отношению к будущим жильцам.

На двух подземных этажах разместятся 410 машин. Ещё 120 предусмотрены для гостей комплекса за территорией будущего бассейна. А непосредственно перед домами будут располагаться огромная детская площадка и зоны воркаута, объединяющие три дома. Ещё осенью застройщик высадил здесь более сотни рослых елей и берёз. В результате двор «Золотой нивы» уже напоминает полноценный парк, несмотря на то, что сдана только первая очередь объекта. Кстати, на днях жильцы получили ключи и приступили к отделке своих квартир. А значит, уже через пару месяцев на площадке будут гулять дети первых новосёлов.







От проезжей части двор будет отгорожен зданием спортивного центра. В планах застройщика – компании «СибирьИнвест» – сделать большой бассейн для детской школы плавания, а для родителей будущих чемпионов оборудовать спа и сауну. Планы грандиозные: пока в районе много мелких фитнес-центров, а вот большого бассейна нет. Возможно, именно он станет новой точкой притяжения для молодых активных семей. В отделе продаж говорят, что несколько мам уже обмолвились о том, что специально выбирали квартиру так, чтобы удобно было возить ребёнка на частые тренировки.

По словам застройщика, в продаже хороший выбор квартир большой площади – двушки и трёшки-студии. Для рынка это уникальное предложение, так как их стоимость начинается от 60 тысяч рублей за квадратный метр.

При этом подобные планировки идеально подходят тем, у кого уже есть дети: они позволяют выделить комнату для самых маленьких, родителям – собственную спальню, а собираться всей семьёй можно в комфортной кухне-гостиной. В каждой студии санузлы настолько большие, что позволяют установить там ванную. Однако на практике такие комнаты часто используют как кладовые и хранят сезонные вещи.

Инфраструктура района тоже радует. В непосредственной близости от ЖК есть детские школы, сады и поликлиники. Крупный торговый центр «Сибирский молл» расположен в семи минутах ходьбы. А всего в 300 метрах от дома – ближайшая станция метро. Такое удачное расположение комплекса позволит молодым родителям сэкономить уйму времени: ни пробки, ни поездки на большие расстояния больше не страшны – всё нужное находится под рукой!

Стоимость жилья в комплексе ещё держится на рыночном уровне. Как считают эксперты, после введения в эксплуатацию второй и третьей очередей цены на весь ЖК вырастут, поэтому период активного строительства – лучшее время для приобретения новой жилплощади!







ЖК «Золотая Нива»

zn-nsk.ru

Компания «СибирьИнвест»:

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