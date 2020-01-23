Афиша на выходные в Новосибирске: «Верните мне мой 1917-й»

Музыкальные самородки, новые прочтения театральной классики и претендент на «Оскар» – главные культурные события с 31 января по 2 февраля

сегодня 15:00 Поделиться

Коллаж Сиб.фм, фото с сайтов fb.com, ngdt.su, vk.com, twitter.com, old-house.ru

Предстоящие выходные откроют дорогу последнему календарному месяцу зимы. В ожидании весеннего гастрольного изобилия афиша городской культурной жизни преподнесёт жителям столицы Сибири может и не столь яркие по заголовкам, но интересные по своей сути, уникальные события. Например, театральные постановки по литературной классике, но с переосмыслением с позиции сегодняшнего дня. Заедут к нам и американский исполнитель редкого для Сибири жанра соул, и отечественный «музыкальный математик». А ещё на большие экраны выйдет один из самых потенциально интересных фильмов, который вполне может выиграть не один приз кинопремии «Оскар».

В пятницу, 31 января:

Эпопея постановки «Вишнёвый сад» на театральной сцене длится больше века. Каждый раз стук топора, раздающийся в финале пьесы, переживается как будто впервые и заставляет содрогнуться от мысли не только о безвозвратно утраченном рае для целых поколений, но и об ушедшем детстве и личном «золотом веке» каждого человека. Находящийся на творческом пике режиссёр Андрей Прикотенко вместе с актёрами театра «Старый дом» выстроил на сцене именно такой хрупкий мир, связь с которым героям очень не хочется терять. Прикотенко излагает свою версию непростых биографий чеховских персонажей, секрета их странного комического обаяния, заставляющего зрителей не только смеяться, но ещё любить, жалеть и сострадать. Режиссёр также представляет своё видение главного парадокса, который необходимо разрешить каждому, кто берется за постановку этой пьесы: почему при всей трагичности происходящих в ней событий автор настаивал на том, что это комедия.

Фото с сайта old-house.ru

Театр «Старый дом» (улица Большевистская, 45), в 18:30

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Этот соул-исполнитель был с детства окружён музыкой, текущей по его венам. Будучи сыном басиста, мальчик впервые обнаружил свою любовь к музыке в возрасте 10 лет, когда научился петь и играть на барабанах. Эти два таланта помогли ему не увязнуть в мире азарта, насилия и криминала, царящего на улицах Камдена, штат Нью-Джерси. А вскоре молодой музыкант по имени Ремей Уильямс усовершенствовал свои навыки игры и пения в местной церкви. Он путешествовал по всей Америке и играл с самыми разными музыкантами в жанре соул. Также Уильямс выпустил живые записи с несколькими хип-хоп артистами и выступал на многих музыкальных фестивалях – как на разогреве, так и являясь хедлайнером. Певцу всего 30 лет, и он представил миру первую серию собственных музыкальных зарисовок Silhouette Covers. Исполнителя такого уровня в жанре соул почти невозможно застать в Новосибирске, поэтому концерт Уильямса – это настоящий подарок местным меломанам.

Фото с сайта twitter.com

Кабаре-кафе «Бродячая собака» (улица Каменская, 32), в 21:00

В субботу, 1 февраля:

В детстве этот российский музыкант учился играть не по нотам, а по раскладкам цифр. В юности экстерном окончил музыкальную школу, где уже на уроках импровизировал и позволял себе вольно интерпретировать шедевры великих классиков. Получив инженерное образование, Хабаров окончательно понял, как цифры и сухие математические формулы переводить на язык музыки. Инженерная мысль заставляет его искать новые звуки, отходить от классической игры, иногда увлекаться «препарированием» пианино. Отрицая любые попытки использования аудиоаппаратуры и синтезированного звука, Игорь Хабаров является строгим адептом акустики и выжимает максимум возможностей из концертного рояля. Благодаря математическому складу ума он выработал собственный творческий подход, основанный на синергии точных закономерностей музыкальной гармонии и свободного полёта композиторской мысли. Игорь Хабаров впервые представит широкой публике свой новый альбом Changing Colors, посвящённый временам года.

Фото с сайта vk.com

ДК «Энергия» (Красный Проспект, 171/4), в 18:00

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С первых аккордов музыки этой группы из Новосибирска все цензурные слова заканчиваются и остаются одни эмоции. Оркестр объездил с гастролями всю Россию, выступал с такими монстрами, как Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra, Spitfire и Сергей Шнуров. Группа «Рви Меха — Оркестр!», созданная Александром Петенёвым, играет в собственном оригинальном стиле, сочетая в творчестве горячий коктейль из смеси балканской, восточно-европейской музыки, цыганского панка, рока, ска, латино и реггей. В 2018 году группа победила на всероссийском конкурсе исполнителей «Высоцкий.Фест», затем оркестр стал обладателем национальной премии «Чартова Дюжина» в номинации «Взлом» «Нашего радио». А летом прошлого года оркестр выступил на масштабном и юбилейном фестивале «Нашествие». Весёлые ритмы и острая сатира в текстах «Рви Меха – Оркестр!» делает каждый концерт земляков истинно праздничным. Тем более, что приближающимся выступлением группа отпразднует свой день рождения.

Фото с сайта vk.com

Кабаре-кафе «Бродячая собака» (улица Каменская, 32), в 22:00

В воскресенье, 2 февраля:

Кажется, в мире нет человека, который не знал бы сказку о послушной девочке, которая идёт через лес в гости к бабушке, а попадает в лапы кровожадного волка. Этой историей невозможно удивить современного ребёнка и тем более взрослого. А что если девочка в красном головном уборе окажется не такой уж послушной? А волк – не кровожадным, а весьма обаятельным и стильным? Что если бабушка бодро делает зарядку и стреляет из ружья, а трусливый заяц носит боксёрские перчатки? Именно в такой детский блокбастер превратилась сказка Евгения Шварца в постановке режиссёра Павла Южакова – с яркими спецэффектами, неожиданными костюмами и настоящей интригой. Как оказалось, в спектакле «Красная Шапочка» знаменитая история способна увлекать и заставлять смеяться не только детей, но и их родителей.

Фото с сайта ngdt.su

Театр под руководством Сергея Афанасьева (Вокзальная магистраль, 19), в 12:00

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В прошлые выходные в связи с днём рождения Владимира Семёновича Высоцкого мы, как и вся страна, вспоминали его творчество. Вот уже 40 лет, как нет с нами великого поэта, музыканта и актёра, но до сих пор каждая его песня – это мир, который он подарил каждому. В Новосибирске продолжится череда памятных мероприятий, и в предстоящее воскресенье будет представлен музыкально-литературный спектакль «40 лет без Высоцкого». Он наполнен нетленными произведениями великого поэта и композитора в сочетании с литературным приношением, не нарушающим законов жанра. Сын Владимира Семёновича, Никита Высоцкий, на концерте расскажет о днях, проведённых с отцом, и прочитает ряд его стихотворений. Под аккомпанемент музыкальной группы «ПевцовЪ-Оркестр» выступит артист Дмитрий Певцов, который исполнит самые известные композиции Высоцкого: «Песня о друге», «Кони привередливые», «Беда», «Дом хрустальный».

Фото с сайта fb.com

ДК Железнодорожников (улица Челюскинцев, 11), в 19:00

Кинопремьеры недели:

«1917»

1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат. Смогут ли они выиграть гонку со временем? В российский прокат выходит фильм «1917» – один из главных претендентов оскаровской гонки за лучшую картину. В этой картине уже очень давно не радующего зрителя новыми большими работами режиссёра Сэма Мендеса, сюжет уходит на второй план. То есть в фильме важно не что, а как. Исходя из описания, можно предположить, что картина станет очередным эскизом для любого бессмысленного поля военных действий, и ответит на очередные вечные вопросы геройства, мужества и патриотизма. Однако здесь сражение двух сторон становится лишь площадкой с декорациями для свежего визуального решения, выбранного режиссёром и продюсерами: оформить ленту единым кадром без монтажных склеек. Конечно, этот приём не так нов, и уже был применён, например, в «Бёрдмэне» Алехандро Гонсалесом Иньярриту. Как и другая особенность фильма, когда популярные актёры буквально сметаются с экрана, только с ними успеваешь познакомиться. Подобное зрители могли видеть в картине с также военной тематикой «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу. Но «1917» всё-таки нельзя обвинить в повторении фокусов, принёсших славу другим фильмам. Фильм является самодостаточной картиной, в которой созданы уникальные атмосфера и ритм повествования.

«Миллион мелких осколков»

Молодой писатель Джеймс просыпается в разбитом состоянии на борту самолёта в Миннеаполисе, ничего не помня о предыдущих событиях. Вскоре выясняется, что Джеймс направлен в реабилитационный центр. Испытания, выпавшие на долю героя, должны исцелить его от душевных страданий. В процессе терапии он сближается с другими пациентами – харизматичным боссом мафии и молодой девушкой, в которую по правилам клиники ему запрещено влюбляться. Экранизация полумифических мемуаров писателя Джеймса Фрея – одновременно тяжёлых и жизнеутверждающих.

«Гретель и Гензель»

В поисках еды голодные юная Грета и маленький Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада. Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в Очарованном лесу. Съемки фильма проходили в Ирландии, а одна из сцен фильма была снята в известном своим демоническим прошлым старинном охотничьем домике на Монтпилиер-Хилл, который называют The Hell Fire Club («Клуб адского пламени»). Режиссёр Оз Перкинс хотел снять не просто известную сказку, а в том числе и историю о взрослении, поэтому он не только изменил название с оригинального («Гензель и Гретель»), поменяв имена детей местами, но и сделал Гретель намного старше брата.

Также на выходных:

31 января

- «Императорский» балет «Баядерка» с участием Анны Жаровой в НОВАТе. Красный Проспект, 36, начало в 19:00.

- Шоу-программа кавер-группы NiNa Band в Кабаре-кафе «Бродячая собака». Улица Каменская, 32, начало в 22:00.

1 февраля

- Оркестр русских народных инструментов с программой «Легенды о Сибири» в Государственном концертном зале имени А. М. Каца. Красный Проспект, 18/1, начало в 15:00

- Легендарная группа «Капитан Дик» с программой Rock-n-Roll party в «Арт П.А.Б.». Улица Терешковой, 12а, начало в 21:00.

2 февраля

- Юморист Александр Шаляпин и его «Stand Up-шоу» в пабе Union Jack. Улица Максима Горького, 150, начало в 19:00.

- Джазовый вечер с квартетом Jazz Friends в «Арт П.А.Б.». Улица Терешковой, 12а, начало в 20:00.