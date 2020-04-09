Брошенные и ненужные

В Новосибирске начали бороться с бесхозным автохламом во дворах

сегодня 12:56 Поделиться

Фото Дениса Винокурова/Сиб.фм

Только в одном жилом массиве «Лада» в Дзержинском районе сейчас стоят без движения более 15 автомобилей. Одни брошены и не имеют даже номеров государственной регистрации, другие стоят разбитыми после ДТП, а третьи владельцы используют как склад. При этом автохлам занимает места на парковке или вовсе мешает проезду.

Журналисты новосибирских средств массовой информации совместно с депутатом городского совета Новосибирска Георгием Андреевым провели рейд по брошенным автомобилям. Он начался в одном из тихих дворов, расположенном на улице Адриена Лежена. Здесь между домами № 30 и № 30/1 на гостевом парковочном месте стоят сразу два брошенных легковых автомобиля.

«Брошенка»

«С этой "Волгой" мы "знакомы" уже более четырёх лет. Всё это время она занимает парковочное место. Автомобиль ни разу не выезжал с этого места», – рассказывает Георгий Андреев.













Он отметил, что всего в его округе выявлено более 15 автомобилей, которые имеют все признаки бесхозности. Депутат рассказал, что проблемой автохлама он занимается в течение всего срока. Однако современное российское законодательство не позволяет решить её достаточно быстро.

«Мы не можем просто взять и вызвать эвакуатор, который увезёт брошенный автомобиль на штрафстоянку. Водитель никаких правил не нарушил, автомобиль стоит на парковке. И неважно, что он уже больше года никуда не выезжал, а просто занимает парковочное место», – рассказал Георгий Андреев.

Серая «Волга» стоит на спущенных колёсах. Переднее боковое стекло со стороны водителя заменяет скотч, а заднее и вовсе отсутствует. На машине разбиты радиаторы, отсутствуют некоторые фары и номера государственной регистрации. На стёклах кто-то написал «Куплю. Дорого» и указал номера сотовых телефонов для связи. Однако, судя по тому, что автомобиль продолжает стоять, владелец так и не откликнулся.

«Конечно, с автомобилем, у которого есть номера государственной регистрации, вопрос решается проще. Через службу участковых уполномоченных можно выйти на ГИБДД и найти владельца. А вот с такими "брошенками" работа предстоит нелёгкая», – отметил Георгий Андреев.

Склад на колёсах

Ещё один автомобиль – серая «Лада» ВАЗ-21210. По словам соседей, владелец отнюдь не золотой «Нивы» живёт на первом этаже дома № 31/1 на улице Адриена Лежена. Он каждое утро ездит на барахолку, откуда привозит разный хлам. Зачем он это делает, никто не знает, поскольку мужчина ни с кем не общается.











«Он живёт один в двухкомнатной квартире. Постоянно привозит мусор в квартиру. Он уже даже в жильё не помещается. Было написано множество писем в различные инстанции, но, как говорится, вопрос остался нерешённым», – рассказал местный житель Олег Кириёк.

И этот случай далеко не единичный.

«Всего в данном жилом массиве находится более пяти автомобилей, которые владельцы используют в качестве места хранения различного хлама. И наша задача выйти с ними на разговор и постараться помочь», – рассказал депутат.

Бывает, удаётся договориться хотя бы о перепарковке брошенного автомобиля, чтобы он стоял, никому не мешая. Ведь зачастую у владельцев нет средств, чтобы нанять эвакуатор и перевезти машину на другую территорию.

Следствие вели...

Чтобы найти собственника брошенного автомобиля, нужно провести целое расследование. Сначала проводится опрос соседей. Затем составляется акт, который передаётся в ГИБДД.









«Здесь мы видим два многоквартирных жилых дома, между которыми всего четыре парковочных места. Эти места на вес золота. Скорее всего, это гостевая парковка. То есть должна использоваться по принципу "приехали-уехали". Как правило, сами жители домов паркуют автомобили на других, специально оборудованных, местах», – отметил Георгий Андреев.

К решению проблемы с брошенными автомобилями привлекаются и народные дружинники. В их задачу входит поиск брошенных машин, а также определение владельцев.

По словам руководителя народной дружины Дзержинского района Виталия Быкова, к ним постоянно поступают жалобы от жителей многоквартирных домов.

«В среднем на три-четыре дома приходится один брошенный автомобиль. В некоторых хранится хлам, другие просто стоят длительное время – от полугода и более. К сожалению, в законах не прописан механизм, как можно бороться с этой проблемой», – заметил Виталий Быков.

По его словам, сейчас каждым брошенным автомобилем приходится заниматься отдельно. Составлять акт, искать хозяев. А должен быть разработан единый алгоритм, как поступать, если машина стоит несколько месяцев и никто не видел, как владелец выезжает куда-нибудь.

«Очень часто после бесед с собственниками машин выясняется, что она владельцу не нужна, но продавать за "копейки" он её не хочет, а дороже никто не берёт», – рассказал главный дружинник района.

В ближайшем будущем, как только позволит эпидемиологическая обстановка, состоится круглый стол, в работе которого примут участие сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные, общественники, депутаты городского совета Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области.

«Подснежники»

Нередко весной из-под сугробов появляются автомобили, побывавшие в ДТП. Их просто притащили с места аварии в ближайший двор и бросили. Конечно, через некоторое время будут найдены их владельцы и при помощи уговоров, а то и решения суда, автомобили будут перевезены в другое место. А пока они стоят, мешая проехать другим.











Брошенные автомобили доставляют не только неудобство другим автолюбителям. Они могут представлять опасность для детей, играющих во дворах. Машина может самопроизвольно начать двигаться, а о разбитые стёкла и фары можно порезаться. Кроме того, в них устраивают тайники и схроны запрещённых предметов и веществ. Это уже потенциальная угроза безопасности жителей близлежащих домов. А значит – проблема общегородского масштаба.