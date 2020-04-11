«Идут сюда от безвыходности»: новосибирский предприниматель поставил бизнес на паузу и устроился доставщиком еды из-за пандемии коронавируса

сегодня 14:16 Поделиться

Фото Михаила Докукина, Скриншот с сайта otr-online.ru

Корреспондент Сиб.фм Михаил Докукин до пандемии коронавируса занимался PR-проектами и организацией мероприятий. Столкнувшись с финансовыми трудностями в период «нерабочих дней» и оставшись без заказов, он устроился доставщиком еды. И с удивлением обнаружил, что оказался далеко не единственным представителем «белых воротничков», кто в трудные времена решился примерить яркую униформу и закинул за плечи термосумку с едой.

В условиях пандемии коронавируса меняется рынок труда. Нерабочие дни, объявленные президентом Владимиром Путиным по всей России, вносят коррективы в планы бизнесменов. Последние теряют привычный способ заработка и ищут доход в несвойственных для себя профессиях. Одна из них – доставщик еды, или пеший курьер, которую автор текста прочувствовал на себе.

Люди с жёлтыми и зелёными ранцами за спиной давно уже никого не удивляют. Сегодня многие, потеряв работу, идут работать теми самыми курьерами. Неважно, на какой стороне ты – жёлтой или зелёной, главное – есть работа, за которую платят. Оказавшись в трудной ситуации, я был вынужден пополнить ряды доставщиков и готов рассказать свою историю.

Государство не поможет

В кризис меня вынесло на обочину PR-сектора. Когда начались нерабочие дни, я понял, что деньги, заработанные в феврале, заканчиваются, а март оказался абсолютно нулевым по заказам. Для меня это был настоящий стресс. Наверное, что-то подобное люди испытывали разве что после дефолта в 1998 году. Надо было понять, как жить дальше – из каких средств оплачивать коммунальные услуги, на что покупать еду, где взять деньги на оплату алиментов, которые, кстати, никто не отменял. Обещанные государством меры поддержки бизнеса ко мне были абсолютно неприменимы: сотрудников у меня нет, а чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, нужно закрыть ИП, которому без малого 10 лет, и за эти годы была наработана безупречная репутация.

Впав в отчаяние, я несколько дней подряд штудировал сайты по поиску работы. Сначала надеялся, что устроюсь по специальности в PR, но шансов не было – актуальные вакансии отсутствовали. Вспомнив о востребованности продавцов-кассиров в магазинах «у дома», решил перепрофилироваться и попытаться кардинально сменить профессию. Заполнил анкету, даже сходил на собеседование. В результате не взяли и туда – слишком много кандидатов на место. Отдавали предпочтение людям с опытом в ритейле.

Следующий шаг был ещё смелее: я заполнил и отправил анкету на вакансию «пеший курьер». Мне перезвонили в течение часа и пригласили на собеседование. На следующий день началось погружение в профессию. Меня проинструктировали, выдали униформу, термосумку и поставили в график. Началась непривычная для меня работа.

Вниз по карьерной лестнице

Выйдя на первую смену (меня прикрепили к точке общепита, из которой я должен доставлять заказы в радиусе 3 километров), я познакомился с коллегами по цеху. Многие из них оказались в такой же ситуации, как и я, и вынуждены разносить еду, чтобы получать хоть какой-то доход. Среди моих нынешних коллег есть люди, у которых ещё недавно с работой было всё хорошо.

Например, Светлана работала главным бухгалтером и попала под сокращение. Другой коллега – Константин – до недавнего времени торговал электроинструментом в своём небольшом магазине. Работал на себя – на жизнь хватало. Сейчас вынужден доставлять еду на своём автомобиле бизнес-класса. Все как один признаются – лучше так, чем сидеть на ровном месте и ныть о нехватке денег.

Я с ними согласен.

Шагать за двоих

Эта работа подойдёт не каждому. Впрочем, так, наверное, можно сказать про любую деятельность.

Оформляют официально с первого дня, снабжают масками, перчатками, антисептиком. Супервайзер всегда поможет и поддержит. Команда курьеров – это огромный механизм, в котором ты маленькая заменяемая деталь. Ответственность тут немаленькая. Есть система штрафов за несвоевременную доставку, отказ от выполнения заказа, невыход за смену. Но и возможность дополнительно заработать никто не исключал.

Принцип работы прост – принимаешь заказ, забираешь его в точке общепита и несёшь клиенту. Главное – отмечать в приложении действия на каждом этапе. Оплата в рынке, а длительность смен можно выбирать. За выход на смену платят 75 рублей в час (900 рублей за 12-часовой рабочий день). За каждый доставленный заказ – 67 рублей. Плюс иногда перепадают чаевые от клиентов. За 7-часовую смену можно нашагать полтора десятка километров и заработать 1200 рублей плюс-минус чаевые. Да, к концу рабочего дня устают ноги, оттого что прошёл немаленький километраж.

Заказы нужно принимать все. За отказ – штраф, который превышает оплату за сам заказ в несколько раз. Отказываться можно только в исключительных случаях. Люди заказывают практически всё – картошку фри, острые крылья, чизбургеры. Складывается такое ощущение, что люди не устают есть, заказывая большие порции ближе к вечеру.

При этом до конца непонятно, почему они не идут сами за любимыми блюдами. То ли ленятся, то ли всё-таки действительно стараются соблюдать режим самоизоляции. В любом случае, каждый их несостоявшийся шаг берёт на себя доставщик.

Клиенты, которым приходится приносить еду, в основном молодёжь. Изредка заказы принимают девушки в стрингах и в майке на голое тело. Клиент просто забирает заказ и, улыбаясь, говорит «спасибо».

Реакция друзей в соцсетях была неоднозначной, но в основном все отнеслись с пониманием к резкой смены сферы моей деятельности, но есть и отдельные персонажи, которые считают, что служба доставки заплатила мне за рекламу или что я начал разносить еду ради хайпа или самопиара. Так получилось, что обо мне начали снимать сюжеты федеральные телеканалы, а новости о том, что бывший пиарщик стал доставщиком еды, стали тиражироваться сами собой.

Вместе с новой для меня профессией я получил неповторимый жизненный опыт, дарящий впечатления и приносящий доход. Курьера ноги кормят. Мне не стыдно, просто жизнь так повернулась.