Оставайтесь дома, за вас шагают волонтеры

Как добровольные помощники находят время и возможность поддержать стариков в период пандемии.

сегодня 15:49 Поделиться

Фото предоставлено мэрией г. Новосибирска

Сотни звонков от горожан поступают круглосуточно в Городскую социальную справочную службу департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. Их количество доходит порой до 750, и до сотни из них — просьбы пожилых и немощных новосибирцев прийти на выручку в сложной ситуации. Такие заявки сразу же передаются в волонтерский Штаб оперативной помощи пожилым и маломобильным людям, созданный на базе МКУ «Агентство развития социальной политики».

Львиная доля заявок — просьба купить и принести домой продукты, рецептурные лекарства и прописанные врачом медикаменты, предметы первой необходимости.

В один из первых дней работы штаба мэр Анатолий Локоть лично побывал в нём, пообщался с ребятами-волонтерами, со специалистами круглосуточного городского социального телефона.

«С каждым днем таких обращений все больше, — комментирует ситуацию глава города. — Ни один звонок не остается без внимания. Мы активно взаимодействуем с министерством труда и социального развития Новосибирской области. Звонки, поступающие в министерство, передают в городскую справочную службу. Оттуда – в штаб оперативной помощи. Отрабатывают обращения волонтеры».

Если вы нуждаетесь в помощи, звоните на телефон городской социальной справочной службы: 375-87-87

Коронавирус, добравшийся в марте и до Новосибирска, заставил людей менять привычки, а организации и структуры — стратегию работы.

Буквально на ходу подстроились под новую реальность и городские волонтеры.

При департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска первая школа социальных волонтеров была создана в 2016 году. За методологическую основу работы школы позднее была взята федеральная программа 5 шагов к волонтерству, которую адаптировали к местным реалиям. Под контролем и патронажем муниципалитета для желающих стали проводить тренинги и тренировки – погружали в волонтерскую деятельность. Примечательно, что позднее к социальным волонтерам присоединились пенсионеры. Те, кому за 60. Оказалось, что энергии и желания помогать людям в них хоть отбавляй. При МКУ «Агентство развития социальной политики» в 2018 году был создан Центр серебряного волонтерства, который сегодня насчитывает около 700 человек.

«Акцент был в основном на сопровождении мероприятий, работе с подведомственными учреждениями и больницами, — вспоминает директор МКУ «Агентство развития социальной политики» Дмитрий Плоских, — адресную помощь, конечно, тоже практиковали, но эпизодически».

Рвение студентов и даже школьников поддержали сразу в двух департаментах мэрии. Один волонтерский корпус формировался при поддержке департамента по социальной политике. Здесь насчитывалось более 1000 человек – социальных и серебряных волонтеров. Другой – под эгидой комитета по делам молодежи департамента культуры, спорта и молодежной политики. Был запущен проект «Больничные клоуны». Волонтеры организовывали досуг и просто душевно общались с детьми, находящимися на длительном лечении в больницах. В каждом муниципальном молодежном центре организовали волонтерский кружок. Подростки, которых привычно ругают за безответственность, проявили такое трудолюбие и инициативу, что в волонтерское движение поверили даже скептики. Пока умудренные опытом взрослые искали идею, которая объединит подрастающее поколение, как когда-то пионерия и комсомол, молодежь сама нашла её, подхватила и возвела в тренд. Призыв «Помоги ближнему» стал девизом всех молодых и активных.

На ура пошли волонтерские акции городского масштаба. «Снегоборцы» — ребята чистят снег у стариков в частном секторе, «Добрые руки бездомным лапам» — школьники собирают корм для животных в приютах, «Я вижу ласТочку» — борьба с рекламой наркотических веществ, активисты закрашивают номера телефонов продавцов спайсов.

Анастасия Конобелкина, руководитель Совета волонтёров МБУ «Центр Молодежный»:

«Благодаря нашим проектам, на всероссийской региональной премии «Я волонтер» Штаб добровольцев Кировского района Новосибирска победил в номинации Волонтерский штаб года. Мы вышли в финал сразу в пяти номинациях. И мы не планируем останавливаться на достигнутом».

С приходом коронавирусной инфекции акценты волонтеров сместились. Теперь в приоритете адресная помощь пожилым и маломобильным людям.

По словам Дмитрия Плоских, серебряные волонтеры рвутся в бой, но сейчас задействовать их нельзя. Они в группе риска. А потому в авангарде молодежь.

Сегодня в городе под патронажем МКУ «Агентство развития социальной политики» работают 10 волонтерских отрядов, в сумме это около ста человек. Добровольцы есть в каждом районе. Люди активные – неравнодушные новосибирцы, студенты, предприниматели. Желающих подключится всё больше. Создан резерв. Если будет рост заявок, а он ожидается, рук хватит. Свою лепту вносят отделы молодежной политики, общественные организации.

С лучшей стороны показал себя бизнес. Например, в Краснообске бизнесмены организовали бесплатные обеды для пенсионеров. Ежедневно местные волонтеры доставляют их пожилым людям. Здесь, кстати, пригодилась помощь школьников. Послать несовершеннолетних за покупками по закону нельзя, а вот готовый обед принести – запросто.

Благодаря поддержке социально ориентированного бизнеса у волонтеров нет перебоев с защитными средствами. Всё необходимое: маски, перчатки, санитайзеры — есть.

«Я прихожу на вызов в маске, перчатках. Использую обеззараживающую жидкость. Это обязательно. Держу дистанцию. Порог квартиры не переступаю ни в коем случае. Это элементарные требования, с которыми знакомится каждый новобранец на обучении», — рассказывает Ангелина Балдаева.

Без обучения к работе никто не допускается. Теперь его проводят онлайн. Посвящают в психологические нюансы общения с пожилыми людьми, объясняют схему работы, фиксируют личные данные. Последний аспект на особом контроле. Ведь волонтеры получают на руки чужие деньги. Пенсионеры доверчивы. И без жесткого контроля чрезвычайная ситуация могла бы стать для мошенников отличным поводом поживиться. А потому, фиксируется не только каждое обращение на горячую линию, но и каждый шаг волонтера. Гарантом безопасности выступает специальный бейдж, выдаваемый после обучения.

Каждый волонтер обязан иметь бейдж при себе. На нём фото добровольца, его идентификационный номер, печать муниципалитета, и телефон горячей линии: 375-87-87

Благополучатель – так называют тех, кому помогают добровольцы – может позвонить и узнать, числится ли его гость в списках добровольцев.

«Меня ни разу не проверяли. Но если такая ситуация возникнет, я не обижусь. Время сложное. Старики мнительны. Это надо учитывать, — делится своими мыслями Ангелина. – Вообще, много чего нужно учитывать. Заказал, к примеру, дедуля молоко, я сразу уточню какой марки, в каком магазине предпочитает покупать. Нарушать привычный уклад человека не хочется. Стараюсь выбирать продукты посвежее. Вы же знаете, их продавцы часто ставят в дальний ряд – оттуда и достаю. Обязательно смотрю дату производства и срок годности. Но и это не главное. Знаете, сложнее всего вот что. Многие из них одиноки. Зовут чаю попить. Им общение больше, чем еда необходимо. И в этом тоже миссия волонтеров. Но не сейчас, потому что изоляция. Приходится отказывать».

Ангелина к волонтерам примкнула недавно. Но опыт благотворительной деятельности у нее большой. Предприниматель, организатор детского кукольного театра. Она состоит в женской благотворительной организации «Соломинка». Уже три года ее участники помогают одиноким матерям, пожилым людям, инвалидам.

Этот опыт сейчас пригодился. Работать нужно быстро, силы распределять рационально.

«У нас есть чаты, которые разделены по районам города, — поясняет волонтер, — туда отправляются все заявки. Ребята их разбирают. Взял заявку, пишешь, что принял, планирую отработать в такое-то время. Это чтобы пенсионеры не ждали у окошка весь день. Отработал – отчитался».

Используют волонтеры стандартный бланк заявки. Удобно и никакой путаницы. Закупаться стараются в радиусе километра. Если нет каких-то особых пожеланий.

Бывает, что от заявки звонивший отказывается. Поэтому перед выездом всегда контрольный созвон. В день волонтер отрабатывает в среднем две заявки. Часто это комплекс: сходить за продуктами, в аптеку, оплатить услуги ЖКХ. Иной раз собаку выгулять.

Те, кто передвигаются на своих машинах, работают оперативнее. Студентам приходится включать смекалку.

«На дорогу времени уходит немало. Особенно если пешком по частному сектору. А учебу-то у нас никто не отменял. С переходом на дистанционку нагрузка только увеличилась, — рассказывает Дарья Алтунина. — Так что я совмещаю: пока иду на заявку, включаю лекцию в наушниках и слушаю. Все можно успевать. Было бы желание».

Кстати, есть у волонтеров и привилегии. Оштрафовать за нарушение режима изоляции их, естественно, не могут. Бейдж работает как пропуск. А в общественном транспорте, в том числе у частных перевозчиков, волонтерам бесплатный проезд.

Кстати, помогают волонтеры не только пенсионерам. Заявки поступают и от многодетных семей, и от тех, кто потерял работу, и от тех, кто на жестком карантине после поездки за границу или контакта с вернувшимися. Последним продукты доставляют бесконтактно. Покупку люди оплачивают через онлайн-банк. Продукты забирают возле двери. В общем, стараются помочь всем.

В целом работа выстроена бесперебойная. И связь оперативная налажена, и информирование граждан, и люди есть, и спецсредства. Одна беда – старикам тяжело усидеть дома. Особенно во время православных праздников.

«Это прямо наша боль, — сетует Дарья. И обращается к подопечным: «Миленькие, посидите дома, потерпите. Молитвы ваши и из дома будут услышаны. Не подвергайте себя опасности. Пожалейте врачей. У них такая большая нагрузка сейчас. Мы позаботимся о вас. Давайте вместе поможем Новосибирску справится с вирусом».

Волонтеры говорят, нужно просто примерить ситуацию на себя. Представить, что вдруг, по какой-то причине, ваши родители оказались без помощи. А от такого не застрахован никто. Когда смотришь на проблему под таким углом, сомнения уходят. И пропаганда не нужна. Ты просто идешь и делаешь то, что должен. Потому что помогать другому человеку в трудный период – это тот поступок, с которого начинается цивилизация.