Новая социальная реклама «Пятёрочки» о безопасности

Ритейлер впервые сделал акцент в рекламе на мерах борьбы с коронавирусом

сегодня 12:00 Поделиться

Скриншот видео торговой сети «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую рекламную кампанию «С заботой о каждом!». Её цель – рассказать о мерах, которые принимает торговая сеть, чтобы защитить своих сотрудников и покупателей от коронавируса.

Традиционная продуктовая реклама уступила место более важному сообщению в нынешней ситуации – о безопасности и заботе. Такой подход напрямую связан с ключевой миссией бренда «Пятёрочка» – заслужить доверие своих гостей.

Ролик иллюстрирует обещание «Пятёрочки» обеспечить безопасность для своих сотрудников и покупателей, а также акцентирует внимание на мерах поддержки наиболее уязвимой категории – пожилых людей.

Кадры видео показывают проект «Корзина доброты» и работу волонтёров, доставляющих пенсионерам продукты из «Пятёрочки». В ролике снялся гендиректор торговой сети Сергей Гончаров. Он выходит на работу для помощи коллегам в магазине. Как пояснили в торговой сети, таким образом подчёркивается значимость работы простых сотрудников магазинов, которые сегодня находятся «на передовой» и обеспечивают доступность привычных продуктов.

«Сегодня мы выходим на работу, чтобы вместе с вами завтра всё преодолеть», – говорит Сергей Гончаров.

По задумке авторов, кампания подчеркивает связь «Пятёрочки» с каждым жителем страны и поддержку ритейлером движения #оставайтесьдома. Весь огромный коллектив торговой сети – более 200 тысяч человек – просит жителей страны соблюдать режим самоизоляции, социальную дистанцию и правила безопасности.

Ролик снят в трёх версиях – 60, 30 и 20 секунд. Он транслируется по основным федеральным телеканалам и распространяется в соцсетях. В съёмках были задействованы магазины в Москве и Краснодаре. Ролики режиссировались дистанционно с помощью Zoom. Кампания была запущена в рекордно короткие сроки – разработка идеи и реализация заняли менее двух недель.

В самой сети приняты дополнительные меры для защиты сотрудников и покупателей. Ужесточены требования к дезинфекции помещений и часто используемых поверхностей. Теперь полы в торговом зале обрабатываются не менее двух раз за смену, дверные ручки и рабочие поверхности оборудования – каждый час, ручки покупательских тележек и корзин – три раза в смену. В магазинах устанавливаются санитайзеры, которые может использовать каждый покупатель.

Весь персонал обеспечили масками и перчатками. А состояние сотрудников постоянно контролируют с помощью бесконтактных термометров.

Даже для водителей в «Пятёрочке» введены новые правила: минимизированы их контакты друг с другом, а также с сотрудниками распределительных центров.