Одной пробкой меньше: Северо-Чемской жилмассив в Новосибирске получит новую дорогу

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Депутаты Горсовета Новосибирска продолжают исполнять наказы избирателей; среди просьб жителей — как бытовые вопросы, решаемые очень быстро, так и дорогостоящие проекты, реализовать которые можно только с федеральной поддержкой.

У жителей дома № 8 по улице Герцена в Новосибирске проблемы — самые что ни на есть типичные: парковки, дороги, несговорчивые соседи. С жалобами и просьбами люди традиционно идут к депутатам. Часть вопросов народным избранникам удаётся решить, что называется, по одному звонку. Однако немало и таких наказов, которые требуют организации выездных совещаний и комплексного подхода к проблеме.

Галина Климук, председатель ТОС «Кожевниковский», уже устала стучаться в закрытые ворота соседних многоэтажек. Женщина признаётся: решить самостоятельно проблему не удалось, поэтому обратилась к председателю Совета депутатов Новосибирска Дмитрию Асанцеву.

«С появлением новых домов интенсивность движения увеличилась, люди ездят и во дворы, и в поликлинику. В день бывало по три-четыре дорожных происшествия. К тому же тяжёлая техника во время строительства детского сада и высоток серьёзно испортила покрытие — надо исправлять. А ещё с появлением пешеходного тротуара уменьшилась дорога. Поэтому обратились к Дмитрию Владимировичу Асанцеву с просьбой, с наказом, чтобы расширили дорогу и отремонтировали её», — рассказала Галина Климук.

Сегодня проблема «стоимостью» почти в 4 миллиона рублей, активно решается: участок дороги с выездом на улицу Комсомольскую начали ремонтировать. Старое покрытие здесь сняли, положили выравнивающий слой и подготовились к укладке асфальта. Но — возникла техническая заминка.

После крупной зимней аварии компания СГК вынуждена была приступить к замене более 500 метров труб. Из-за перекопанной дороги с асфальтом пришлось повременить. Но в июле-августе все работы планируют завершить. Причём, по словам главного инженера компании СТС + Андрея Московкина, всю площадь дорожного покрытия реально уложить за три дня.

«Будет сделана битумно-минеральная смесь нового типа. Она очень надёжная, главное, при проходе участка нельзя прерываться. Технология проверенная и позволяет избегать колейности», — объяснил специалист.

Ещё одна беда жильцов многоквартирных домов — острая нехватка парковочных мест. Построенный в 2017 году «карман» у местной поликлиники (это, кстати, тоже был наказ местных жителей депутату, — ред.) немного разгрузил дворы от автомобилей. Но окончательно снять проблему с повестки не удалось.

Владельцы машин вынуждены оставлять транспорт прямо на тротуаре, загораживая в результате и пешеходную зону, и проезжую часть. И если летом здесь просто тесно, то зимой ситуация накаляется ещё больше. Снегоуборочная техника из-за припаркованных машин не может почистить дорогу, она, что логично, сужается, и образуются серьезные пробки.

«Сегодня вместе с депутатом Законодательного Собрания НСО Вениамином Паком, главой администрации района мы коллективно решаем, как правильно найти выход из этой ситуации. Расширять дорогу, жертвуя тротуаром, — недопустимо. Во-первых, это противоречит технологии строительства дороги. Во-вторых, для безопасности пешеходов тротуар должен быть по разные стороны движения. Ну, и в-третьих, проблемы это не решит: автомобилисты так же будут оставлять машины на проезжей части. Нужно, наоборот, продлить тротуар и замкнуть его к улице Комсомольской. Это вопрос перспективы на ближайшее будущее», — рассказал в ходе выездного совещания председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

По его словам, проблема усугубляется ещё и тем, что общему потоку автомобилей мешает выезд со двора нового дома, примыкающего к улице.

«Нужно решить перенос выезда из придомовой территории. С советом дома и застройщиками нужно разговаривать, так как решение есть. Жизнь показывает, что идеальных решений не бывает, кого-то всегда что-то не будет устраивать, но нужно пытаться договориться. Это жизнь, надо искать компромиссы», — сказал он.

По итогам выездного совещания решено поставить дорожные знаки, чтобы автомобилисты не парковались вдоль забора. Постоянно дежурящий эвакуатор заставит задуматься, куда можно ставить машину, а куда нет. Это соломоново решение поможет решить сразу несколько проблем, связанных безопасностью пешеходов, утренними и вечерними пробками, уборкой снега.

Гораздо важнее, признается председатель Совета депутатов Новосибирска, что на его избирательном участке закипела работа над абсолютно новой дорогой, которая поможет разгрузить Северо-Чемской в вечерние и утренние часы.

«Участок 850 метров, почти километр, с двухполосным движением по улице Оловозаводской — там, где трамвай делает дугу. Жилмассив растёт, машин становится всё больше, а дорога была только в одну сторону, в другую было только направление. Дорожные пробки с каждым годом растут в геометрической прогрессии, так что вечером въехать сюда, а утром выехать — огромная проблема. Эта дорога просто жизненно необходима. Цена вопроса — 70 миллионов рублей, это немалые деньги для бюджета, но тем не менее удалось в результате взаимодействия с Заксобранием найти большую часть денег в бюджете области. Город своей долей тоже в этом участвует. Дорога строится и, надеюсь, что в сентябре она уже будет полноценно использоваться», — рассказал Дмитрий Асанцев.

За пять лет созыва, при совместной и взаимодополняющей работе депутата горсовета и заксобрания, на округ удалось привлечь около 286 миллионов рублей на исполнение наказов избирателей.

Сейчас у депутатов Горсовета Новосибирска наказов на 64 миллиарда рублей. Это больше, чем годовой бюджет сибирской столицы, поэтому сумма распределяется на 5 лет. На «капитальные наказы», связанные со строительством крупных объектов, деньги приходится привлекать из федерального и областного бюджетов, а это всегда — дополнительное время. Но, как говорят народные избранники, лучше, когда вопросы решаются постепенно, чем не решаются вовсе.